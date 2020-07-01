Матч, который войдёт в историю! В Ростове переиграли 19 минут из-за споров по пенальти

Матч «Ростов» — «Краснодар» получился не слишком ярким с точки зрения качества футбола и опасных моментов. Но вошёл в историю. Это самый продолжительный матч в истории российских чемпионатов! Команды провели на поле в общей сложности 111 минут 15 секунд (в сумме в обоих таймах). Всё из-за того, что в конце матчи судьи почти 10 минут (!!!) смотрели повторы. А когда судья Виталий Мешков свистнул об окончании матча, на мониторе были цифры — 109:13. То есть в втором тайме после окончания основного времени прошло еще 19 с лишним минут, прежде чем матч закончился.

Не будем останавливаться подробно на том, что происходило до 92-й минуты. Понятно, что «Краснодар» играл первый матч после паузы и был не совсем в форме. Но играл лучше «Ростова». И вёл в счёте после гола Берга.

Но давайте разберём спорные моменты в концовке матча с помощью нашего постоянного эксперта Игоря Федотова.

92-я минута матча. Нет пенальти за фол Сулейманова

На второй компенсированной минуте Виталию Мешкову понадобилась помощь ВАР. Шапи Сулейманов, кажется, очевидно, фолил в единоборстве с Черновым. Игрок «Краснодара» отмахнулся от соперника, но сидящий за пультом Безбородов нарушения на пенальти не увидел. Но пенальти нет. Хотя повторы смотрели.

«В моменте с ударом в лицо от Шапи ВАР не нашёл ошибки главного арбитра, но для меня это пенальти, — утверждает Игорь Федотов. — Рука идёт, попадает в лицо. В центре поля это было бы фолом, в матче «Уфы» и «Рубина» за это дали жёлтую карточку».

94-я минута. Назначение пенальти за игру рукой

Вот здесь весь этот долгий и тяжёлый момент. Когда смотрели и спорили. А потом опять смотрели и спорили. Потому что определив, что пенальти есть, судьи начали смотреть, а не было ли перед пенальти офсайда. Всё это и превратило матч в самый продолжительный в российской истории.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном RuTube-канале «Матч-Премьер»

«Что касается пенальти за игру рукой Кайо, то бразилец увеличил площадь тела, это нарушение, — считает Федотов. — ВАР правильно вмешался и исправил ошибку Мешкова. Но я не понимаю, почему так долго они смотрели офсайд после того, как приняли решение о пенальти. Это можно было сделать быстрее. Всё нужно было смотреть сразу в одном моменте, сначала они должны были посмотреть офсайд, а потом Безбородов должен был сказать Мешкову проверить возможный пенальти. Но по итогу они приняли верное решение».

А что думаете вы?