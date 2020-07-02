В РПЛ появился новый король быстрых атак. Глушенков — лучший игрок «Крыльев»

Не очень хочется ссылаться на самого себя, но, надеюсь, читатели простят. После октябрьской статьи, наполненной восторгами по поводу игры Глушенкова в матче за молодёжную сборную против Эстонии, я получил несколько отзывов, в том числе от уважаемых футбольных людей. Посыл их был примерно таков: сила соперника и близко не позволяет объективно оценивать уровень футболиста, выделяться на фоне «пленных» эстонцев способен любой, кто более-менее двигается, а Глушенкову нужно доказывать на уровне РПЛ – есть подозрение, что там он растворится.

Феноменальный матч Глушенкова за молодёжку. «Спартак», не потеряй парня! Кто бы что ни говорил, у красно-белых есть очень хорошие игроки. Нужно всего лишь доверять им – и раскрывать их.

С посылом этим хотелось согласиться лишь отчасти, потому что, на мой взгляд, многие сильные качества атакующих игроков можно оценить на любом уровне. Например, скоростные данные, работу с мячом на максимальной для себя скорости, умение принимать мяч с уходом в сторону, интеллект, способность находить свободное пространство и так далее. Да, в элитном футболе появляется фактор повышенной интенсивности и постоянной работы в лимите времени и пространства – и поэтому адаптация часто бывает болезненной.



Но в случае Глушенкова почему-то изначально была уверенность, что он со своими качествами будет востребован и эффективен в том числе в РПЛ. Максим ушёл зимой из «Спартака» в аренду, поскольку хотел иметь больше игрового времени, получил это время – и начал раскрываться во всей красе. По итогам трёх летних туров воспитанник «Чертаново» превратился в одного из самых ярких игроков чемпионата на коротком отрезке, не просто забил два гола, но и завоевал интерес нейтральных зрителей.

13 фактов об удивительной ничьей «Локомотива» с «Крыльями» Кажется, теперь фанаты «Локо» будут ещё больше недовольны.

Мой любимый эпизод из игры Глушенкова, классно характеризующий его стиль, произошёл на 51-й минуте матча с «Локомотивом». «Крылья» при выигрышном счёте готовились исполнить штрафной. К чужим воротам никто не пошёл, команда не собиралась атаковать, боялась пропустить контрвыпад и поэтому просто хотела сохранить мяч. Но Глушенков в одиночку напряг чужую оборону ТРЕМЯ открываниями подряд.



Первое открывание – за спину Чорлуке. Максим попросил от Антона передачу в штрафную, чтобы попытаться сразу выйти на острую позицию.

Антон эту передачу отдавать не рискнул. Совершив короткий забег впустую, но Глушенков, осознав это, не сдался – и резко рванул в оттяжку, чтобы получить мяч между линиями и попытаться либо сохранить его, либо развернуться и развить атаку.

Антон воздержался и от этого паса. Тогда неугомонный Глушенков снова развернулся, переключился на зону Кверквелии и открылся вновь в сторону ворот, только левее. На этот раз партнёр наградил манёвр Максима, дал ему пас в зону, а Глушенков не просто сохранил мяч, но и умудрился нанести удар под давлением с острого угла – пусть не очень опасный, но всё же.

Не уверен, что большинство игроков РПЛ в такой ситуации, очень комфортной для чужих защитников, в одиночку задёргают оборону и умудрятся выжать максимум. Неугомонность и умение открыться – важнейшие качества Глушенкова, позволяющие ему быть эффективным в быстрых атаках и при получении минимального пространства. Максим не просто открывается, он ещё очень быстро реагирует на изменение ситуации и меняет направление движения, за счёт чего успевает к мячу даже в случаях, когда пас пошёл не в ту зону, в которую он ждал.

Пример – опасная атака «Крыльев» в гостевой игре с «Зенитом». Отыгравшись накоротке с партнёром, Глушенков ждал пас в сторону фланга – в наиболее близкий для себя коридор, который никто из соперников не контролировал. Он уходил бы в сторону фланга, а не ворот, но за счёт скоростных данных имел шансы создать остроту.

Однако передача от Зиньковского вдруг пошла за спину Ракицкому ближе к центру. Ракицкий имел два метра форы, но это не смутило Глушенкова. Он молниеносно поменял вектор движения, рванул на мяч – и успел к нему первым, выскочил один на один и нанёс опасный удар. Дело было не только в медлительности Ракицкого, но ещё и стиле рывков Глушенкова. Схожих эпизодов, когда он не выключается из игры, можно найти предостаточно в каждом матче.

Казалось бы, оптимальная позиция для Глушенкова – зона правого фланга, где он получает комфортную среду для скоростного дриблинга и смещения под рабочую левую, но отличные открывания за спины защитникам на пространстве (ими он издёргал всех – «Ахмат», «Зенит», «Локо») превращают его в том числе и в эффективного центрфорварда. Собственно, в этих двух амплуа Максима и используют в «Крыльях» попеременно, в зависимости от счёта и тактических задач команды.

Второе важнейшее качество Глушенкова, актуальное для позиции нападающего, — специфичная работа в оттяжке. Специфичная – потому что Максим не способен цепляться за верховые мячи (для «второго этажа» навыков у него пока вообще нет), зато отлично выбегает на мячи, летящие хотя бы на уровне пояса. Он заранее готовит себе зону движением корпуса (мяч с одной стороны, соперник – с другой), затем резко подрабатывает с уходом в сторону, разворачивается и оставляет оппонента за спиной.



Банальные, казалось бы, характеристики для профессионального игрока, но примерно половина российских футболистов не имеют навыков постоянного движения навстречу мячу (ждут его на месте) и не обладают эффективным первым касанием при приёме. Глушенков же за счёт приёма и разворотов не только развивает быстрые атаки, но и зарабатывает на себе фолы – за три летних матча на нём сфолили 10 раз.

Нынешний стиль «Крыльев» максимально комфортен для Глушенкова и всецело способствует демонстрации его сильных сторон. У Максима отличные цифры по ударам, обводкам, продвижениям мяча, касаниям в штрафной. Но, полагаю, это ещё не всё, на что способен воспитанник «Чертаново». В следующих играх лично я жду повышения эффективности в роли ассистента. Многие быстрые атаки «Крыльев» ему не удаётся доводить до ума из-за неряшливых передач, идущих не на ход партнёру, а в сторону. Плюс по ощущениям свою тонкость в обостряющих действиях Глушенков пока не показал и наполовину.



К «Спартаку» же сейчас всего одна просьба: вы потеряли Солтмурада Бакаева, близки к тому, чтобы отпустить Руденко, проваливаетесь в развитии Игнатова. Так постарайтесь хотя бы не упустить Глушенкова. При контратакующем стиле Тедеско Максим мог бы приносить пользу уже сейчас. И вообще я не уверен, что тот же Ларссон выше него по потенциалу (не путать с текущим уровнем). Или тем более Мирзов.



Так пусть в следующем сезоне не будет странных трансферов а-ля Мирзов (как же хохочет «Ростов» — 4 млн евро за такого игрока!), а будет ставка на тех, кто уже есть в наличии и заслуживает бережного отношения и внимания.

Использованы данные Wyscout и графический инструмент Tactic Lite.