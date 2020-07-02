Символическая сборная 25-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 25-го тура сезона-2019/2020.

Вратарь

Игорь Акинфеев, ЦСКА

Игорь провёл отличное дерби. Он – один из главных творцов итогового успеха. Он весь матч действовал надёжно, ну а его сейв в самом конце после удара Умярова был блестящим.

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Защита

Марио Фернандес, ЦСКА

Марио показал высший класс в дерби. Полностью переиграл Айртона на своей бровке, постоянно терзал защиту «Спартака», при этом сам в обороне преуспел. Уже привычно, что Фернандес настолько хорош.

Александр Мартынович, «Краснодар»

Мартынович смотрелся очень надёжно в игре против «Ростова». Выигрывал много верховой борьбы. Можно вспомнить и то, как он вынес мяч головой из пустых ворот.

Алексей Никитин, «Уфа»

Выделю защитника «Уфы». Его команда отлично сыграла в обороне против «Рубина», а он был самым заметным её игроком. Постоянно отбирал мячи, выигрывал воздух и подчищал за партнёрами.

Георгий Щенников, ЦСКА

Фланги защиты у «армейцев» отлично работали в дерби. Не только Фернандес, но и Щенников был хорош. Он не так часто подключался в атаку, но в защите был очень надёжен.

Полузащита

Никола Влашич, ЦСКА

Главный герой дерби. Победный дубль – это уже повод для включения в сборную, но Влашич был хорош не только во время голов. Он постоянно искал свободные зоны, накручивал игроков «Спартака», создавал всю остроту «армейцев». Отличный матч.

Вильмар Барриос, «Зенит»

Барриос продолжает быть самым стабильным игроком «Зенита». В очередной раз он здорово играл на своей позиции и действовал без ошибок.

Алексей Миранчук, «Локомотив»

Миранчук продолжает показывать, что сейчас он лучший в «Локо». Уже четвёртый его гол в трёх турах позволил команде спастись в матче с «Крыльями Советов». Хорошая игра полузащитника.

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Нападение

Одисе Роши, «Ахмат»

Роши — один из главных игроков «Ахмата». С «Арсеналом» он забил дважды и помог клубу одержать очень важную победу.

Александр Кокорин, «Сочи»

Кокорин забил «Динамо» с пенальти, но ещё мне понравилось, как он выглядел на протяжении всего матча. Постоянно двигался, искал свободные зоны и обострял игру. Саша в хорошей форме.

Максим Глушенков, «Крылья Советов»

Сейчас Глушенков, пожалуй, главное открытие чемпионата после рестарта. Он показывает очень яркую игру в «Крыльях», является их лучшим игроком. С «Локо» он постоянно терзал оборону, с ним не могли справиться. Максим показал очень классную игру.

В РПЛ появился новый король быстрых атак. Глушенков — лучший игрок «Крыльев» Интересно, у «Спартака» хватит ума не потерять парня?

Лучший тренер

Виктор Гончаренко, ЦСКА

Гончаренко вернулся и победил в дерби. Успех в таком матче – это всегда достижение. Поэтому выберу его.