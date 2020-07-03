Гинер как Путин. Фанаты готовы его «обнулять»

Владимир Путин – 20 лет как президент России. И, судя по технологии и результатам прошедшего голосования по поправкам к конституции, альтернативу мы вряд ли получим. И неважно, какие методы для достижения результата были использованы, но в истории страны останутся цифры – почти 80% по-прежнему хотят жить при Путина.



В российском футболе тоже есть управленец, с которым выросло целое поколение. Евгений Гинер уже 20 лет как президент ЦСКА. Но сейчас, в проблемные времена и в период перехода клуба под контроль ВЭБ, встаёт вопрос – а не пора ли ЦСКА сменить менеджмент и самого президента?



С этим вопросом мы обратились к 10 фанатам перед дерби со «Спартаком» и провели собственное открытое голосование. Вот его результаты.

— Гинер ещё вполне способен лучше, чем кто бы то ни было, управлять ЦСКА! – говорит пожилой болельщик.

— Почему?

— Потому что способен. А какие альтернативы?! Нет их? Ну вот и всё.

Слышали такую логику от сторонников Путина?

Вот и Гинер получает первые 10%.

— Лучше бы Гинер остался, — решает один молодой фанат.

— Чем он хорош?

— Ну, порой он делает что-то не так, конечно. Но хотя бы стадион есть.

Звучит не очень убедительно, но на помощь приходит рассудительный друг.

— В моём случае всё просто: прожил всё время с Путиным. Вот мне и с Гинером нравится!

Юность – за стабильность.

Уже 30% у Гинера.

— Да дело не в руководстве, а в деньгах. Что тут Гинер может сделать? – сокрушается ещё один гражданин.

Вот и мы думаем: что делать, если у нас что-то не так с экономикой? При чём тут Путин?

Вот и 40% за Гинера.

— Если у него нет денег и нет возможности сделать финансовые вливания, то есть ли смысл на 20 лет ещё задерживаться? – слышен голос сомнения. — Если бизнесу его настал крах, то, я думаю, разумный фанат не против, чтобы пришёл спонсор с нормальными финансовыми возможностями, чтобы мы могли конкурировать не только с российскими клубами, но и на международной арене.

— Выбор вам: достойный бюджет при Гинере или очень большой, но при ком-то другом? – вбрасываем мы немного пропаганды.

— Достойный с Гинером, конечно! Понятно, мы по-своему завидуем «Зениту», потому что у них там госкомпания «Газпром», огромные вливания и возможность купить игроков мирового класса. Но если будет достойный бюджет в ЦСКА, то мы сможем просто брать молодых, свежих игроков за небольшие деньги, которые бы в клубе развивались, показывали футбол хорошего класса и могли бы обыгрывать даже европейские команды. Как это было раньше.

— То есть всё-таки Гинер? Он свой?

— Конечно. Гинер пришёл в трудные времена, когда с клубом творилась полная фигня. Он поставил ЦСКА на ноги, построил стадион, выиграл Еврокубок, сделал нас хорошим европейским середнячком!

В общем, не обмануть нас обещаниями с Запада. Всё это уже видели.

50% — за Гинера. Убавим, правда, пару баллов из-за сомнений – и получим 48.

— Я – за Гинера, — говорит ещё один патриот ЦСКА. — Мы обязаны ему всем, что у нас есть сейчас. Но связи с Путиным здесь вообще никакой. Совсем другое всё. Гинер нам как отец.

Вот и мы знаем: Путин – не Сталин. 58% за Гинера.

— Не надо расставаться с Гинером. Вот Фергюсон в «МЮ» 27 лет провёл, — говорит ещё один консерватор.

— Ну так Гинер не тренер, — пытаемся сбить.

— Ну, не тренер, а руководитель. Но чего он сделает, если денег нет?! Если бюджет только восьмой-десятый в лиге, то что вы с этим сделаете? 5-е место – и то хорошо! Отлично держимся!

«Денег нет, но вы держитесь!» 68% – за Гинера.

— Я против поправок, — сразу говорит нам бывалый фанат. – Но я за Гинера!

— Почему?

— Потому что он всё купил! Нормально так? Честно, не знаю, что там с его бизнесом: отжали – не отжали?! Но, главное, что ЦСКА – его детище. Гинер не предаст!



Русские своих не бросают. 78% – за Гинера. Как и за Путина

— Гинеру большое спасибо, но он должен пойти на контакт, чтобы объяснить, что дальше-то будет, — находится один несогласный. — Нам нужно развитие клуба. ЦСКА остановился и второй сезон не может вырасти из коротких штанишек. Мы — великий клуб, поэтому нужно какие-то действия предпринимать в ближайшее же время. Если нет финансов, надо искать других спонсоров. Незаменимых нет. И Гинер должен сейчас своё слово сказать.

И это был тот случай, когда скорее «против». Но повезёт ли нам хоть с кем-то из оппозиции?

— Добрый день, вас как зовут? – вдруг интеллигентно и выразительно обращается ко мне мужчина, пришедший на футбол с дочерью. Я даже не успеваю сказать ему о поправках.

— Дмитрий, — признаюсь.

— А меня Владимир, — говорит мужчина и настраивает зрительный контакт перед выступлением. – Так вот, Дима, у нас происходят сейчас выборы. И они очень гармонируют с ситуацией, которая сложилась в ЦСКА. Я думаю, что вечных людей быть не должно. Всё рано или поздно должно меняться. Философия жизни идёт от простого к сложному. Если что-то передерживается на каком-то этапе, то заканчивается всё, к сожалению, очень плохо. Евгений Ленорыч – очень хороший человек. Он очень многое сделал для ЦСКА. Но меняется жизнь, и должны меняться люди. То же самое и по поводу нашего уважаемого царя во власти. Царей избирать не нужно в XXI веке. Цари тоже должного уходить. И мы – ЦСКА. Мы победим.

Владимир выступил красиво и наверняка нашёл бы поддержку среди прогрессивных людей. Но его голос также ничего не решил.

Гинер набирает 78% голосов, обнуляется и через два часа вместе с ЦСКА уделывает главного врага, возвращает клуб к прежней, спокойной, стабильной и, скорее всего, сытой жизни с прежним президентом.

Кого уделает новый, постпоправочный Путин, мы вскоре увидим. Но кого-то уделает точно. Вне зависимости от стабильности нашего комфорта.