Акинфеев снова лучший, Максименко впервые после паузы вне пятёрки. Рейтинг вратарей РПЛ

Экс-вратарь сборной России, ЦСКА, «Динамо», «Брюгге» и других клубов, председатель совета директоров ФК «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов выбрал пятёрку лучших голкиперов лиги по итогам 25-го тура РПЛ. Вот здесь можно посмотреть критерии оценок голкиперов. На вершину нашего рейтинга вернулся Игорь Акинфеев, а борьба за тройку лучших обострилась. Отметим, что матч между «Оренбургом» и «Уралом» в 25-м туре не состоялся.

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Слово Владимиру.



Этот тур отметился надёжными действиями вратарей: за исключением двух-трёх, почти все сыграли на своём уровне. Были и яркие спасения, и те, что напрямую повлияли на результат.

В матче с «Динамо» до эпизода с пенальти на 57-й минуте Сослан действовал надёжно. Возле ворот Джанаева возникали серьёзные моменты, особенно в первом тайме, и со всеми вратарь «Сочи» справлялся очень уверенно.



На 38-й минуте Жоазиньо бил из-за штрафной, мяч вылетал из-за спин защитников с отскоком в дальний угол. Сослан не видел всю траекторию полёта, но вытянулся и спас свою команду.

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Антон вышел на замену в матче с «Крыльями» и был полностью готов к спасению команды в сложных эпизодах. «Локомотив» не лучшим образом играл в обороне, около его ворот возникали серьёзные моменты, с которыми Коченков уверенно справлялся.



На 57-й минуте Глушенков бил в противоход вратарю. Хоть мяч и летел рядом с Коченковым, но он смог занять позицию, быстро сложиться и среагировать.



То, что «Локомотиву» удалось набрать одно очко в матче, – заслуга Антона. Он понимал, что нужно команде, и успешно добыл для неё ничью даже при не самой удачной игре всего «Локо».

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Играть на выезде всегда очень тяжело, особенно с «Уфой». Самый сложный для вратаря эпизод произошёл на 19-й минуте, когда Фомин плотно ударил с дальней дистанции. Дюпину удалось спасти свою команду кончиками пальцев. Юрий стоял на согнутых ногах, из этой позиции очень тяжело выбросить дальнюю руку, чтобы совершить спасение, но у него это получилось.



Также отмечу момент, когда в конце второго тайма Бизяк врывался с правого фланга практически один на один с Дюпиным. Юрий вовремя сократил дистанцию, закрыл угол обстрела, и в итоге игрок «Уфы» пробил мимо ворот. Болельщики часто не подмечают такие моменты, но именно они являются показателем вратарского мастерства.

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Вратарь «Краснодара» провёл очень качественный, уверенный и спокойный матч против «Ростова». Это чувствовалось даже через экран телевизора. Один из сложнейших эпизодов произошёл на 80-й минуте: «Ростов» врывался в штрафную соперника через центральную зону. Сафонов проявил выдержку и не стал валиться, когда перед ним оказался Ионов. Затем Матвей переключился на Долгова, которому последовал пас, сократил дистанцию и выбросил правую руку. Только в замедленном повторе видно, что мяч коснулся пальцев вратаря и ушёл выше перекладины.



Второй важный момент произошёл перед пенальти на 93-й минуте. После стандартного положения Осипенко в упор «расстреливал» Сафонова. Матвей проявил хладнокровие, не стал дёргаться и выставил ногу, чтобы остановить мяч на линии ворот. По пенальти вопросов к нему быть не может, Сафонов делал всё правильно. К сожалению, касания мяча не хватило для спасения.



Помимо этих эпизодов отмечу у Сафонова хорошую игру ногами и выход из-под прессинга. Он часто находился в критических ситуациях, которые ему удавалось решать пасом и тем самым начинать атаки своей команды.

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1. Игорь Акинфеев, ЦСКА

Отмечу в целом игру «армейцев» в матче со «Спартаком», команда была качественно настроена и заряжена на результат. Акинфеев весь матч находился в тонусе и включился именно тогда, когда этого требовала ситуация.



В первом тайме Игорь отлично среагировал на удар Понсе, который выходил один на один на 13-й минуте. Акинфеев сократил угол обстрела и не позволил Эсекьелю забить. Также на 54-й минуте Игорь выручил команду после удара Зобнина. Вратарь должен справляться с такими ударами, но данный эпизод произошёл при счёте 1:0, когда ЦСКА прижался к своим воротам, что добавляет важности этому сейву.



Ключевое спасение Акинфеев совершил на 90-й минуте после выстрела Умярова. Игорь не видел момент удара, но своевременно сложился, выбросил руку и перевёл мяч в штангу. Совершить это сейв помогла оптимальная позиция. Если бы Игорь сел чуть глубже, он бы не дотянулся до мяча.

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Я не люблю говорить об ошибках, но Максименко лидировал в нашем рейтинге до этого тура, поэтому не оставлю его игру без комментариев. Да, до матча с ЦСКА Максименко действовал качественно, выручал команду и набирал стабильность. Его ошибка в этом важнейшем матче говорит о том, что у Александра до конца не сформирована психология. У него хорошие задатки и техника, но над выдержкой и стабильностью ещё стоит поработать.

В его ошибке отмечу технический брак. Максименко не подстроился под мяч и стоял практически на прямых ногах. Ему стоило брать более низкую стойку и гасить мяч, а не играть по-волейбольному. Многие скажут, что он не видел момент удара, но вратарь должен был вовремя заметить мяч. Ему хватало времени на то, чтобы перестроиться и среагировать на выстрел Влашича.



Александр не поплыл после этой ошибки, но вратарь «Спартака» и должен уметь справляться с такими психологическими трудностями. Чтобы попасть в число кандидатов на вызов в сборную России, Максименко необходимо работать над своей выдержкой.

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