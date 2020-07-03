«Если «Барселона» или «Реал» заинтересуются Кокориным, то будут учитывать его срок»

Журналист испанского издания EFE Хосе Игнасио Ортега Васало – удивительный человек. Уже 16 лет живёт в России, жена из Санкт-Петербурга, трое детей… Хосе Игнасио хорошо говорит по-русски, но главное – не боится высказывать мнение. Нашу беседу я решил представить в виде монологов — о российских футболистах в Испании, о возобновлении РПЛ и даже немного о Путине.

О Смолове

— Его голы «Реалу» и «Барселоне» — это, конечно, и особый настрой, и везение. В первом случае он получил прекрасный пас, во втором – ситуация была такая, что забить могли и ты, и я. То есть нельзя сказать, что это было очень сложно. Но сам факт – забить «Реалу» и «Барселоне»! Если для Смолова всё в Испании на этом закончится – уже будут прекрасные воспоминания на всю жизнь.

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С другой стороны, есть ведь и критика. Смолов забил только два гола. Ну так он физически не готов! Ему нужно очень сильно тренироваться этим летом. А вот чего точно не нужно делать — метаться. Как это было во время карантина – когда он поступил абсолютно непрофессионально и вернулся в Москву. «Я хочу уехать, мне здесь скучно…» Ну что это такое? Поступил как мальчик!

Сейчас ему нужно только работать. И работать очень серьёзно. Не гулять.

Да, Аспас в матче с «Барселоной» кричал на Смолова. Но я не считаю, что на этот момент стоит обращать внимание. Ведь кто такой Аспас для «Сельты»? Местная звезда – он родился недалеко от Виго. Безоговорочный лидер команды. Лучший игрок в истории «Сельты» после Царя – Александра Мостового. Человек с непростым характером. Что-то в действиях Смолова ему не понравилось — это был чисто рабочий момент. Насколько я понимаю, у Фёдора в «Сельте» нет проблем с коллективом. Сам по себе он парень не злой. Мне иногда кажется, что на него даже стоит прикрикнуть, чтобы он проснулся и больше бегал (смеётся).

Кстати, я бы посоветовал Смолову этим летом, помимо серьёзных тренировок, начать учить испанский. Все балканские игроки, которые приезжают в Испанию – сербы, хорваты, — очень быстро схватывают язык. Им он даётся легче. Я понимаю, что у российского футболиста с этим могут возникнуть проблемы. Но надо постараться. Хотя бы освоить простые вещи, чтобы понимать друг друга в команде.

Что о Смолове пишут в Испании? Изначально о нём мало знали. Когда увидели, то поняли, что игрок талантливый и техничный. Но неагрессивный и есть вопросы с физикой.

Как он может играть, Испания ещё не узнала. Смолов не успел показать того, что он умеет. Ему нужен ещё один сезон здесь, и именно в «Сельте». Главный тренер Оскар прошёл школу «Барселоны» и хочет играть, как «Барселона». То есть «Сельте» нужен мобильный нападающий. Налево, направо, в центр. Смолов под эту модель подходит, он играет правильно – вот Дзюба бы не подошёл.

И Смолову нужна «Сельта». Именно такая команда, которая играет в открытый футбол и много атакует.

Я читаю российскую прессу – сколько за Смолова хочет «Локомотив»? 8-10 миллионов? Считаю, «Сельта» готова заплатить такие деньги. От того, что он останется в Виго, выиграют все – и сам игрок, и команда, и сборная России, которой сейчас явно не хватает нападающих.

Мой прогноз – если не произойдёт ничего экстраординарного, то «Сельта» останется в примере, а Смолов останется в Виго. И я уверен – следующий сезон и для него, и для команды будет успешнее. Оскару тоже нужно это лето — на подготовку команды. Чтобы она стала более стабильной. И тогда в следующем сезоне Смолов сможет показать тот уровень, который у него есть. По крайней мере я очень на это надеюсь. Уверен, он способен забить 12-15 мячей.

Главное ведь не физика и не агрессия – главная проблема Смолова в его голове. Он умный и интеллигентный парень, прекрасно говорит по-английски. Но иногда ведёт себя по-детски. Хотя ему уже 30 лет, и давно пора повзрослеть. Футбол в Испании – это профессионализм. И необходимость постоянно доказывать своё право играть. А не вести себя как ребёнок.

Могут ли более сильные клубы в Испании заинтересоваться Смоловым? Я не думаю, что сейчас он готов к выступлению за «Севилью» или «Валенсию». Пока нет. Пока его уровень – это «Сельта».

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О Мостовом

— Лучший российский игрок в Испании, без сомнения. Я сам родом из Галисии, но всю жизнь болею за «Депортиво». Надо ли говорить, какое у болельщиков «Депортиво» отношение к «Сельте»? Эти команды – главные враги. Хотя мой старший брат болеет за «Сельту».

Но даже я признаю: Мостовой – это супер! Игрок уровня Зидана.

Я был на стадионе «Сельты» «Балаидос», когда Мостовой забил, наверное, свой лучший гол в карьере – «Реалу». Как он тогда обыграл Фернандо Йерро! Йерро – одного из лучших центральных защитников в истории футбола! У нас про тот момент говорят: «Йерро до сих пор ищет Мостового». Это было что-то невероятное.

Он был одним из лучших игроков чемпионата Испании в то время. Настоящей «десяткой» — техника, пас, удар… Всё было на топ-уровне.

Его звали и «Реал», и «Барселона», и «Ювентус». Знаю, что Луи ван Гал очень хотел видеть Мостового в «Барселоне». И у «Сельты» было предложение на 30 миллионов. По тем временам — огромные деньги. Это как сейчас – 300 миллионов. Но руководства клуба отказалось от продажи.

К сожалению, он раскрылся только процентов на 60-65. Во многом из-за того, что поздно приехал в Испанию. Много времени потерял в Португалии и Франции. Попади он в наш чемпионат года в 22-23 – это была бы совсем другая карьера. Спокойно мог играть хоть за «Реал», хоть за «Барселону». Спокойно!

Ну и характер, конечно. Всегда расслабленный. Иногда даже чересчур.

У меня к нему очень хорошее отношение. Мы и лично знакомы. Очень приятный человек. Думаю, у всех, кто знаком с Мостовым, при воспоминании о нём возникает улыбка. Простой парень, который всегда любил играть в футбол. Просто играть в футбол. Как мальчишка в детстве. А сейчас, между прочим, хорошо играет в хоккей. Теперь это его любимый вид спорта.

Защитники падали, когда он их обводил. Нереально крутой гол Мостового из СССР! (видео) Шедевру Мостового в ворота харьковского «Металлиста» — 30 лет.

О Карпине

— Прекрасная карьера в Испании! Физически сильный, достаточно техничный. Вот Карпин реализовался процентов на 90, не меньше. Хотя по таланту его с Мостовым даже сравнивать нельзя.

Характер, да. Как у нас говорят – «яйца на месте» (смеётся). Настоящий мужчина, ничего не боится, не трус. Для футбола это важно. Без характера ничего не получится.

А ещё Карпин умный человек. Занимался в Испании бизнесом, прекрасно знает язык. Я думаю, если сейчас в Испании спросить людей, кто вам первым приходит на ум из российских футболистов, то большинство назовут именно Карпина. Даже не Мостового. Он всё-таки и тренером поработал – с «Мальоркой». Где, кстати, у него начинал Марко Асенсио – сегодняшняя звезда «Реала».

Валерий Карпин ярко проявил себя в Испании Фото: Sandra Behne/Bongarts/Getty Images

О других российских футболистах в Испании

— Радченко хорошо играл за «Расинг», но в «Депортиво» уже был не так заметен. Хохлов провёл несколько отличных сезонов за «Реал Сосьедад». Никифоров и Ледяхов хорошо играли за «Спортинг». Попов, Бесчастных, Корнеев в «Эспаньоле», Саленко в «Логроньесе»…

А мой любимый Онопко! Прекрасный парень и замечательный игрок. Он ведь практически перешёл из «Овьедо» в «Атлетико», но в последний момент что-то помешало. Вот у него точно был уровень, чтобы играть за команду выше классом.

В Испании было очень много российских игроков, а сейчас только Черышев и Смолов. Почему? Во-первых, Россия уже не производит такое количество талантливых футболистов. Во-вторых, зарплаты у вас сейчас такие, что мало кто хочет уезжать. Кокорин получает 3 миллиона! Не понимаю — как можно платить столько денег?

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Об Аршавине

— Шикарный футболист! После Мостового второй лучший российский игрок в истории.

Конечно, он мог играть за «Барселону». Причём без проблем. Иногда целый матч, иногда полчаса – но, уверен, приносил бы пользу.

Он ошибся, поехав в Англию. Зачем выбрал «Арсенал»? Зачем отправился на это кладбище игроков? Тем более сам не раз признавался в любви к «Барселоне». Очень обидно, честно.

Я, кстати, думаю, что и Жиркову не нужно было ехать в Англию. Понятно, что это «Челси», Абрамович… Но вы посмотрите на Жиркова — он же худенький, как спагетти! Как при такой физике он мог играть в английский футбол? Жирков – типичный игрок чемпионата Испании. Очень техничный, но в физическом плане не самый сильный. Он бы прекрасно играл за «Севилью» или «Валенсию».

И Аршавин в Англии на хорошем уровне отыграл немного – полтора года. Хотя был очень талантливым футболистом. Помню, как на Евро-2008 после четвертьфинала с голландцами самый известный испанский спортивный журналист Хулио Мальдонадо по прозвищу Мальдини сравнил Аршавина с Марадоной. С Марадоной! В то время Аршавин был одним из лучших игроков мира.

О Кержакове

— Не могу сказать, что он прекрасно играл за «Севилью», но прилично. Хотя и недолго. Мончи, человек, который занимался этим трансфером, потом признается, что ошибся. Надо было покупать Аршавина. Я с ним согласен — Аршавин в тысячу раз лучше, чем Кержаков!

Но и «Севилья» в то время была сильна. Заиграть в такой команде было сложной задачей, которую могли решить игроки с самым большим талантом. Кержаков мог бы пригодиться в Испании командам ниже уровнем, но решил вернуться в Россию.

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О Дзагоеве и Павлюченко в «Реале»

— Очень хорошо помню, как Дзагоев забил два гола «Депортиво» в матче Кубка УЕФА. В 18 лет! И тогда в Испании написали, что «Реал» включил его в список молодых игроков, которые в будущем могут стать новичками команды.

Дзагоев мне очень нравился. У него были все качества, чтобы играть в европейском гранде. Тоже невероятный талант. Жаль, что ему не удалось реализоваться полностью. Травмы. Может быть, какие-то психологические моменты. Иногда казалось, что у него хватает харизмы, чтобы стать лидером, это вообще не его. Может быть, какие-то вопросы с дисциплиной. Спорт – это ведь не только талант. Надо работать!

А вот про Павлюченко в «Реале» я никогда не слышал. Хотя он был хорошим нападающим. И тоже, считаю, ошибся с переходом — английский футбол ему не подходил. Притом что Павлюченко достаточно высокий игрок, он никогда не любил силовую борьбу. Высокий, но не такой уж сильный и крепкий. Мог забить головой, но хорошо играл и ногами.

О Черышевых

— Кто быстрее – Черышев-отец или сын? Папа, конечно. Он играл за «Спортинг» и был очень быстрым. Очень! Просто машина – вжух! Вправо, влево…

Но в целом по таланту, считаю, сын отца превзошёл. Я это всегда говорил и продолжаю повторять: Денис Черышев — лучший игрок России последних лет. Если бы не травмы, он до сих пор мог играть за «Реал».

Что ему делать сейчас? Подождать, кто возглавит «Валенсию» после Селадеса, и поговорить с этим тренером – каким он видит роль Дениса в своей команде. Если разговор не устроит – надо принимать предложение «Зенита», о котором давно говорят, и возвращаться в Россию. Зарабатывать здесь хорошие деньги. И для сборной России это будет лучше. А уж атака «Зенита» с Дзюбой, Малкомом и Черышевым – это будет уже совсем другой уровень!

Денис Черышев — один из немногих россиян, выступающих в Европе Фото: Ian MacNicol/Getty Images

Об Алексее Миранчуке

— Мне нравятся оба Миранчука – очень талантливые ребята. Про Алексея говорили, что его хочет купить Симеоне. Аргентинец несколько раз очень тепло отзывался о футболисте. Но я не считаю, что Миранчук – игрок для «Атлетико». Эта команда играет в «физический» футбол – прессинг, контратаки. То же самое и «Ювентус». Миранчуку нужно переходить в команду, которая играет в футбол более открытый. В Италии – «Наполи». В Испании — «Валенсия». Миранчук идеально подходит «Валенсии»!

Проблема в том, что у «Валенсии» сейчас экономический кризис. Там нет таких денег, чтобы его купить. Сколько «Локомотив» захочет за Миранчука? 25 миллионов, 30? Не много найдётся клубов, способных выложить такие деньги. Правда, «Валенсия» этим летом будет расставаться сразу с несколькими игроками. Три-четыре продажи будут точно. И, значит, деньги на покупку Миранчука могут появиться.

Вообще, тут много нюансов. На что готов пойти «Локомотив», чтобы сделка состоялась, хочет ли сам Алексей уезжать… Разговоры о том, что он, может быть, останется на ещё один сезон. А потом ещё на один, и ещё… А потом ему исполнится 30 лет! И будет уже поздно.

Я думаю, что ему нужно уезжать сейчас – этим летом. Явно пришло время играть против более сильных команд и защитников – в более требовательном чемпионате. Чтобы доказать, что он может выступать на более высоком уровне. В сборной у него это пока не получилось.

Миранчук в «Барселоне»? Пока не готов. Вообще, меня часто об этом спрашивают – кто из российских игроков может играть в «Барселоне» и «Реале»? Это очень сложно. Для этого нужно или в 16 лет приехать в кантеру или сначала поиграть в каком-нибудь середняке испанского чемпионата, чтобы заявить о себе. Вот второй вариант – как раз для Миранчука.

О Кокорине

— То, как он играет за «Сочи», — это здорово. В отличие от Смолова, ему хватает и агрессии, и физики, и характера. Хотя Смолов, я считаю, более талантливый и более техничный игрок.

Моё мнение — Кокорину нужно уходить из российской лиги. Он хоть сейчас может играть в Испании. Да в любом сильном чемпионате!

Но зарплата – 3 миллиона… Боже мой! Такую зарплату ему в Испании никто платить не сможет. Половину — максимум! Думаю, он уедет, только если сам скажет: «Ребята, я забываю про деньги, дайте мне играть в Европе».

Кстати, вот насчёт Кокорина и «Реала» с «Барселоной» я бы не стал сразу говорить «нет». «Барселона» сейчас взяла Брэтуэйта. На мой взгляд, Кокорин намного лучше.

Правда, есть один момент – в таких клубах, как «Реал» и «Барселона», внимательно изучают биографию игрока. Для них важны все нюансы. И такой факт, как тюремный срок, конечно, не в пользу Кокорина. В других клубах, думаю, с этим будет попроще.

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О Дзюбе

— Не помню, чтобы в Испании кто-то хотел Дзюбу. И это обидно. Потому что он намного более сильный игрок, чем о нём в Испании принято думать. Там все сразу смотрят на рост: «Ой, два метра, это нам не нравится, это не для нас». Но я ещё во время чемпионата мира говорил коллегам-журналистам: «Ребята, вы не знаете Дзюбу. Да, он великан. Но ещё и техничный». И Дзюба это подтвердил. Считаю, он вполне мог бы играть за клуб-середняк Примеры. Почему нет?

О Головине

— Универсал, игрок, одинаково хорошо владеющий и правой, и левой ногой. Всегда много работает, достаточно крепкий. Может и отдать, и забить. Думаю, что в «Монако» он не задержится. Такие футболисты, которые могут играть везде, и везде быть полезны, всем нужны. И в Англии, и в Испании. Но мне кажется, что он продолжит карьеру в более сильном французском клубе – например, «Лионе». Главное – не надо возвращаться в Россию. Вот этого я ему точно не советую – не надо!

Александр Головин успел поиграть за «Монако» в Лиге чемпионов Фото: asmonaco.com

Об Акинфееве и Денисове

— Акинфеев сам никуда не захотел уезжать. Хотя, конечно, мог выступать в Европе – без сомнений. И в какой-то степени обидно, что вратарь такого уровня не попробовал себя в более сильной команде и в более сильном чемпионате. Но насколько я могу судить, у него очень непростой характер. Очень! И с таким характером ему в Европе было бы совсем непросто. Поэтому хорошо, что остался. Это было его право, и он прекрасно все эти годы отыграл за ЦСКА.

Та же ситуация с Игорем Денисовым. Вот человек, который мог играть в Испании! И не только за середняков. 2008 год, 2009-й, 2010-й – легко! Но, видимо, тоже не захотел. Может быть, зарплата в России была очень хорошей.

О коронавирусе и его последствиях

— Коронавирус принёс за собой экономический кризис. В Испании сократили зарплаты игрокам. Где-то на 10 процентов, где-то на 20, а где-то на все 40. В России тоже зарплаты могут стать не такими хорошими, как сейчас.

Рынок ведь уже совсем другой. Вчера игрок стоил 50 миллионов, а через месяц цена на него может быть 25. Многие клубы потеряли за время карантина большие деньги и сейчас им просто нечем платить за новичков. Такие трансферы, как 135 миллионов за Гризманна, невозможно представить. Никто больше не будет платить такие деньги. Только если речь идёт о лучших – Мбаппе, Санчо…

Вот сейчас «Барселона» продала «Ювентусу» Артура за 80 миллионов. Но получила взамен Пьянича. Получился чейндж. По-другому в наше время будет просто невозможно.

Обмен Пьянича на Артура — предательство традиций «Барселоны». Зато праздник в бухгалтерии Виноват Бартомеу. Опять.

О возобновлении РПЛ

— Очень плохо — давайте называть вещи своими именами. Реакция РФС и Премьер-Лиги – это ужас. Конечно, они могут говорить, что во всём виноваты клубы. «Оренбург», «Ростов», «Динамо»… И в чём-то будут правы. Но, ребята, вы же вообще не продумали, что будете делать, если такое случится! Вы просто не были готовы! «Ах, как прекрасно, будет Парад Победы, будет плебисцит – почему бы и не футбол?». Это непрофессионально. И матч «Сочи» с «Ростовом» — позор. Это же не только моё мнение – так думают многие. Я просто не боюсь об этом говорить.

В Испании тоже проблем хватает. Но представить, чтобы, например, «Эспаньол» играл с «Реалом» мальчишками – невозможно. Потому что в Испании, в Англии, в Германии, во всех больших чемпионатах понимают: футбол – это не только игра. Это бренд. Это деньги. Миллиарды долларов! Ла Лига – это то, что должно продаваться. Как наши апельсины, вино, оливки. А у вас – нефть и газ. Точно так же нужно продавать и футбол. Но как ты продашь 10:1 в матче «Сочи» — «Ростов»?

Испанцы далеко не самый серьёзный народ в мире. Но спортивные чиновники у нас – профессионалы. А у вас, видимо, нет. И поэтому случилось то, что случилось. Ужасная организация первых туров после пандемии.

«Оренбург» получил уже два поражения со счётом 0:3 и теперь занимает последнее место в таблице. Всё – до свидания? Первая лига? Разве это честно?

Фото: РИА Новости

О жизни в России

— Я уже почти 16 лет работаю в России корреспондентом. У меня жена из Санкт-Петербурга, трое сыновей здесь родились – Андрес, Иван и Даниэль. Все – болельщики «Зенита», «Реала» и сборной Испании (смеётся). Только за то, что я встретил здесь свою прекрасную жену и она изменила мою жизнь, сделала меня счастливым, я всегда буду благодарен России.

Почему Россия? Это долгая история. Мой дедушка был республиканцем и важным политиком в Галисии. Когда в стране началась гражданская война, развязанная Франко, он вынужден был 1,5 года скрываться в горах. В конце концов его простили, и он вернулся. Но остался верен идеям социализма. Восхищался Сталиным. Очень переживал, когда тот умер, — был в тяжёлой депрессии.

Отсюда, наверное, в нашей семье такой интерес к СССР и России. Сначала у моего старшего брата, а потом и у меня. Я занимался лёгкой атлетикой и восхищался Бубкой. Ещё помню, как мы все вместе смотрели Олимпиаду в Сеуле и болели за советскую сборную в полуфинале мужского баскетбольного турнира в матче против США. Сабонис против Робинсона! Сабонис был для нас кумиром.

А потом я начал учиться на журналиста-международника. По специализации «Восточная Европа и Советский Союз». И в 90-х впервые приехал в Россию.

Что мне здесь нравится и не нравится? Не нравится – социальный эгоизм. По крайней мере в Москве. Люди очень разобщены и эгоистичны. Думают только о себе. Сосед – это враг. Получается: народ в России – есть, а общества – нет.

Что нравится – и это, кстати, немного противоречит тому, что я сказал выше, – если человек в России тебе открывается, то ты понимаешь, насколько он другой по сравнению со своей внешней неприступностью. Сначала он может тебя не замечать, даже не здороваться, но стоит его узнать получше, может быть, сходить к нему в гости – и уже совсем другое впечатление. Вполне нормальный, добрый и интеллигентный человек.

Во многих людях в России есть такой страх, который не позволяет им общаться спокойно и свободно. Откуда это? Может быть, ещё с царских времен, из СССР. Я не знаю. Но когда этого барьера нет, всё совсем по-другому.

Отношение к Путину? Я очень критично отношусь к его политике. И не потому что я испанец, с Запада. Нет. Я сейчас больше думаю как россиянин. Что лучше для России, что логично, разумно. И, конечно, здесь много вопросов. Хотя бы в том, что люди создали такую систему, которой нет альтернативы. Есть ли сейчас альтернатива Путину? Её действительно нет. И это очень плохо. По крайней мере недемократично.