Протестущие фанаты «Локомотива» беспокоятся. Клуб призывает не параноить

Фанаты «Локомотива» протестуют из-за ухода тренера Юрия Сёмина. Помимо скандирований с призывом руководства к отставке, часть болельщиков покидают домашние матчи на 20-й минуте. В связи с этим фанаты столкнулись сразу с несколькими проблемами.

Какой-то невероятный тур в РПЛ: 6 голов в компенсированное время, 4 из них — решающие! Таблица без них могла иметь совсем другой вид! Пострадали «Крылья», «Динамо» и «Тамбов», но особенно – «Краснодар».

Во-первых, при выходе со стадиона их заставили прикладывать абонементы к сканеру. Это повлекло за собой очереди и породило опасения, что клуб таким образом составляет список протестующих. Со второй трудностью столкнулись несколько болельщиков «Локомотива» уже при входе в метро «Черкизовская», где полицейские начали отговаривать болельщиков от протеста.



Вот что рассказал «Чемпионату» один из лидеров фанатского движения United South Иван Крылов.

– На 20-й минуте со стадиона ушла часть фанатов «Локо» в знак протеста. После этого к трём болельщикам в метро «Черкизовская» подошли полицейские и сказали: «Вы с матча? Пойдём поговорим». Отвели в комнату полиции в метро. Завели со словами: «Вот ещё с футбола».

13 фактов об удивительной ничьей «Локомотива» с «Крыльями» Кажется, теперь фанаты «Локо» будут ещё больше недовольны.

– О чём говорили полицейские?

– Спрашивали документы, возраст и сколько народу ушло с игры раньше времени. Двоим было 14 лет и одному – 17 лет. Документов с собой не было. Ребятам посоветовали больше не уходить с матча так рано. Затем их подержали несколько минут и отпустили. Просто какой-то абсурд и максимально непонятное действие. Мы не знаем, сколько фанатов полицейские останавливали для разговора.

– А что за очереди возникли при выходе со стадиона?

– Второй матч подряд на выходе фанатов заставляли прикладывать абонементы к сканеру. Раньше такого не было. В одном из чатов Марат Фаттахов (коммерческий директор «Локо» – Прим. «Чемпионата») просил не искать тут подвохов. Говорил, что это новая система, направленная на выявление тех, кто пытается провести несколько человек по одному абонементу. Если так и есть, то это весьма забавно.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

– Почему?

– Такой ерундой уже с 90-х никто не занимается. Ещё при Геркусе была предоставлена возможность выходить на территорию рядом со стадионом. Это удобно, чтобы купить еду без очереди и можно в перерыве послушать выступление музыкальных групп, которые играли вторую часть сет-листа. Понятно, что сейчас ограниченный допуск на матчи и нет полноценного match day, но в месте с тем из-за этой инициативы скапливаются фанаты при выходе со стадиона. Раньше можно было погулять по территории во время игры, а теперь толкучка при выходе. И это при необходимости соблюдать социальную дистанцию. Я много где был на футболе, разные страны объездил, но такого нигде не видел.

– Вы сомневаетесь, из-за чего «Локомотив» ввёл проверку абонемента на выходе?

– Есть подозрения, что абонементы людей на выходе сканируют, чтобы потом отсечь протестующих. Один из фанатов отказался прикладывать абонемент – его отвели в полицию, переписали его данные, а потом отпустили. Театр абсурда. Слишком много странного в «Локомотиве» – тяжело комментировать.

Фото: РИА Новости

«Чемпионат» обратился в «Локомотив» за комментариями по двум ситуациям с фанатами – очередью на выходе со стадиона и призывами полиции не уходить с матча раньше времени. Вот что ответил нам директор по связям с общественностью «железнодорожников» Кирилл Брейдо:

— На матчах работает новая пропускная система, в рамках которой необходимо сканировать абонемент или билет при уходе с трибуны во время матча. Это сделано для того, чтобы исключить возможность двойного прохода по абонементу или билету и беспрепятственной возможности вернуться на свои места без каких-либо досмотров. Кстати, уже сейчас некоторые из тех, кто уходит на 20-й минуте, пользуются этой возможностью и возвращаются обратно на трибуну. На следующий матч эти болельщики спокойно могут вновь выиграть в жеребьёвке, что уже происходило. Непонятно, зачем кому-то постоянно делать вбросы о каких-то ограничениях, которых попросту нет? Зачем запугивать и запутывать своих же товарищей по трибуне?



Также важно понимать, что на стадионе действует новый контур безопасности, который обязателен по приказу МВД РФ №1092.



Отмечу, что в полиции, обеспечивающей безопасность на матче, по запросу клуба не подтвердили факт задержания болельщиков или проведения с ними каких-либо бесед. Кроме того, на данный момент нет подтверждения и информации о задержаниях болельщиков в метро.



До этого мы якобы вместо основного вещателя занимались интершумом в трансляции, причём надо полагать не только на наших матчах. Теперь запрещаем посещение игр ушедшим болельщикам, но они продолжают побеждать в жеребьёвке. «Глушилки» опять-таки, которых нет… На дворе все же 2020-й, а не 2010-й.