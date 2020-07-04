26-й тур РПЛ. Сегодня играют «Динамо», «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА. LIVE!
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10:00. Здравствуйте! Сегодня начинается 26-й тур РПЛ, состоится 5 матчей.
РПЛ. 26-й тур. "Динамо" - "Арсенал"
РПЛ. 26-й тур. "Спартак" - "Тамбов"
РПЛ. 26-й тур. "Крылья Советов" - "Ростов"
26-й тур РПЛ. "Локомотив" - "Сочи"
- 4 июля 2020
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- 3 июля 2020
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