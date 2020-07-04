6 игроков, чью карьеру испортило возвращение в Россию

Недавно мы вспоминали российских игроков, чью карьеру сгубил отъезд в Европу. Сегодня же, наоборот, рассмотрим футболистов, чью карьеру испортило возвращение на родину.

10 российских футболистов, чью карьеру подпортил отъезд за рубеж Тут и травмы, и тренерское недоверие, и даже «подстава» от журналиста.

«Нюрнберг» — «Спартак» (2008)

Фото: Vladimir Pesnya/Getty Images

Россиянин успешно играл в Бундеслиге, забивал и раздавал голевые передачи. Пик его карьеры пришёлся на 2006-2008 годы: тогда Иван получил вызов в сборную России, а также попал с «Нюрнбергом» в еврокубки. После Евро-2008 к Саенко проявили интерес «Спартак» и киевское «Динамо». Иван вернулся на родину, хотя имел также предложения из Германии. Как недавно заявил сам игрок, его дважды звал к себе Юрген Клопп – сначала в «Майнц», а затем и в дортмундскую «Боруссию».

Возвращение в Россию не пошло на пользу карьере Ивана. Уже на второй сезон в «Спартаке» хавбек получил травму, серьёзно повредив колено в матче с «Ростовом». Почти год заняло восстановление, но Саенко чувствовал, что больше не может играть на прежнем уровне. «После каждой игры колено распухало. По два-три дня отходил, мне делали массаж. Травма тяжёлая была, долгая. Это давило на меня психологически», – вспоминал Иван.

В 2011 году «Спартак» расторг контракт с игроком. Саенко звали обратно в Германию, но он решил закончить карьеру в 27 лет. «Ни о чём не жалею. Разве что младший сын не видел, как я играю», – признался Иван.

«Эвертон» — «Спартак» (2012)

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Будучи игроком «Локомотива», Динияр считался одним из лучших футболистов РФПЛ на своей позиции. Он регулярно играл за сборную, взял с «железнодорожниками» чемпионат и Кубок России, а с 2005 по 2008 годы входил в «Список 33». В какой-то момент Билялетдинову потребовался новый вызов, который он нашёл в «Эвертоне». Годы, проведённые в Англии, нельзя назвать удачными: Динияр играл с переменным успехом и, как результат, выпадал из стартового состава.

Билялетдинов хотел остаться в Европе, но конкретных предложений по нему «Эвертон» не получил. Предметный интерес был лишь со стороны «Спартака», куда в итоге и перешёл Динияр. К тому времени хавбек окончательно потерял место в основе «Эвертона», что ставило под вопрос его поездку на Евро-2012. Переход в «Спартак» не только не помог Билялетдинову, но и, по сути, добил его карьеру. Валерий Карпин, возглавлявший тогда красно-белых, возлагал на Динияра особые надежды: он лично летал на переговоры с «Эвертоном» и заявил, что видит Билялетдинова в стартовом составе.

Динияр не нашёл с Карпиным общего языка. «Карпин мне неприятен как человек. То, как он себя ведёт, позиционирует, разговаривает с людьми», – признался хавбек. Впрочем, не смог он убедить и других тренеров в своей необходимости (Якин, Аленичев). За три года в «Спартаке» Билялетдинов провёл всего 30 матчей, дважды его отправляли в аренду – в «Анжи» и «Торпедо». Не закрепился Динияр и в «Рубине». Последним клубом хавбека является литовский «Тракай», который он покинул в феврале 2019 года. С тех пор Билялетдинов находится в статусе свободного агента.

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«Тоттенхэм» — «Локомотив» (2012)

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Павлюченко, как и Билялетдинов, отправился в Англию после успешного Евро-2008. За нападающим «Спартака» долгое время наблюдали скауты «Тоттенхэма». Олег Артёмов, агент Романа, вспоминал: «Как только я сказал ему (Павлюченко. – Прим. «Чемпионата») про интерес «Тоттенхэма», первая реакция была скорее отрицательная: «Какая Англия? Куда, зачем?». Тогда Рома был идолом «Спартака». Долго думали, уезжать или нет». Павлюченко всё-таки перешёл в «Тоттенхэм», где провёл четыре года. Сезон-2010/2011 стал для Романа лучшим в его зарубежной карьере: 48 матчей, 16 голов, 6 результативных передач.

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Павлюченко показывал неплохой уровень в матчах за «Тоттенхэм», но главный тренер «шпор» Гарри Реднапп почти не давал шанса россиянину проявить себя. Из 108 матчей Романа только 68 пришлись на стартовый состав, ещё 42 раза он и вовсе оставался в запасе. Павлюченко хотел обратно, в Россию, что и случилось в феврале 2012 года – экс-форвард «Спартака» стал игроком «Локомотива».

Результативность Павлюченко упала – всего 16 голов в 78 матчах за «Локо». Сам Роман почти сразу понял, что допустил ошибку, покинув «Тоттенхэм». «Мне даже Леви (владелец «Тоттенхэма». – Прим. «Чемпионата») говорил: «Ты дурак! Как можно хотеть уехать из Англии в Россию?» Я сказал: «Отпускайте меня». Спустя несколько месяцев сильно пожалел, когда увидел полупустые трибуны и искусственные поля». После «Локомотива» были «Кубань», «Урал» и московский «Арарат». Сейчас Роман числится в составе любительского клуба «Знамя» (Ногинск).

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«Рединг» — «Динамо» (2015)

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Погребняк, в отличие от Билялетдинова и Павлюченко, на Евро-2008 не поехал. Сборная России проводила товарищеские матчи незадолго до турнира, в одном из них Павел и получил травму (победа над Сербией 2:1). Тем не менее, Погребняк уехал в Европу: сначала в «Штутгарт», затем уже в «Фулхэм» и «Рединг».

В каждом из клубов россиянин не портил общей картины, играл полезно и порой результативно. Так, например, в сезоне-2010/2011 Павел провёл 36 матчей за «Штутгарт», в которых забил 13 мячей и отдал 6 результативных передач. Погребняку до сих пор принадлежит рекорд АПЛ – он забил 5 голов в первых трёх матчах за «Фулхэм» (сезон-2011/2012).

Павел вернулся в Россию летом 2015 года, подписав контракт с московским «Динамо». В новом клубе Погребняк играл не слишком удачно – 29 матчей за три года и лишь один забитый мяч. Уходил Павел из «Динамо» со скандалом: в клубе заявили, что нападающий нарушил дисциплину, не явившись на матч против «Анжи» в рамках 20-го тура РПЛ (сезон-2017/2018). В это время Погребняк находился в Италии, наблюдая за встречей «Ювентус» — «Интер» с трибун. Контракт с именитым форвардом расторгли, при этом стороны ещё долго судились. Погребняк отправился в «Тосно», где пробыл всего полгода, после чего перешёл в «Урал». В этом сезоне Павел забил 4 мяча в 14 встречах за «шмелей».

«Удинезе» — «Химки» (2009)

Виктор Будянский (слева) Фото: Dmitry Korotayev/Getty Images

Будянский в юном возрасте уехал в Европу. Вместе с ним в молодёжной команде «Ювентуса» играли Антонио Миранте, довольно известный в Италии голкипер, а также выходцы из стран бывшего СССР – Ильяс Зейтуллаев и Сергей Коваленко. На счету Виктора две официальных встречи за «Ювентус» в сезоне-2003/2004. Россиянин не смог закрепиться в основе «Старой синьоры»: несколько раз он уходил в аренду, а в 2007 году окончательно покинул клуб, перейдя в «Удинезе». Тогда же Будянский получил вызов в сборную России на матчи отбора к Евро-2008.

Постепенно в Италии перестали рассчитывать на Виктора. «Удинезе» отправил хавбека в «Лечче» на правах аренды, затем была также аренда в «Химки». Будянский в 25 лет просто «забил» на футбол – симулировал травмы, играл невзрачно и вообще вёл себя как-то странно. В гостевой встрече против «Спартака», Виктор решил поменяться футболками с Александром Павленко, но не после финального свистка, как это принято, а в перерыве матча. Второго комплекта формы не оказалось – пришлось идти за футболкой обратно, чтобы выйти на второй тайм.

Константин Сарсания, руководивший тогда «Химками», был хорошо знаком с Будянским по «Академике» (спортшколе, откуда хавбек и уезжал в «Ювентус»). Именно Сарсания и пригласил Виктора в «Химки», но остался недоволен его игрой. «Будянский снова разочаровал. Мы ждали от него более быстрой адаптации», – заявил тренер после одной из игр. Виктор вернулся в Италию, но больше на профессиональном уровне не выступал. Последний матч Будянского датирован февралём 2010 года, когда он вышел в основе второй команды «Удинезе». Сейчас Виктор ведёт бизнес в Старом Осколе: занимается экспортом сельхозпродукции, владеет сетью ломбардов.

«Порту» — «Спартак» (2004)

Фото: «Чемпионат»

32-летний хавбек вернулся на родину, закончив свой европейский этап карьеры на самом пике. Спустя всего два месяца после победы в Лиге чемпионов (вместе с «Порту»), Аленичев перешёл в «Спартак». «Не представляю себя в ином клубе, кроме «Спартака», – признался Дмитрий. – Я вернулся, чтобы закончить карьеру в родной для меня команде».

Придя в «Спартак» по ходу сезона, Аленичев принял участие в 13 матчах, записав на свой счёт 3 гола и 2 результативных передачи. Со временем Дмитрий выпал из основного состава. По мнению игрока, виноват в этом был Александр Старков, главный тренер команды. Аленичев не нашёл ничего лучше, как вылить весь негатив в интервью, ставшем в итоге судьбоносным. «Старков – тупик для «Спартака». Он не признаёт свою вину, ссылается на травмы, проблемы в обороне, судейство. Он не отвечает за свои слова и поступки!», – заявил Дмитрий.

В 2000-х «Спартак» был трижды близок к чемпионству. Что помешало его завоевать? «Тупик» от Аленичева, ошибки Джанаева и «внешняя атака».

Впоследствии Аленичева лишили капитанской повязки, а также отстранили от тренировок с первой командой. В «Спартаке» надеялись продать игрока, даже называлась конкретная сумма – 650 тысяч долларов. Покупателей не нашлось, и с летом 2006 года с Дмитрием расторгли контракт. «Наверное, он хотел уйти по-другому. Но случилось то, что случилось», – сказал Сергей Шавло, занимавший тогда пост гендиректора красно-белых. Вряд ли Аленичев мог предположить, что возвращение в Россию получится именно таким: отсутствие игровой практики и завершение карьеры на фоне скандала.