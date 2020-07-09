«Даже моя бабушка справилась бы лучше». Никто не верил, что Фирмино сможет играть в футбол

«Чемпионат» завершает цикл материалов, посвящённых главным героям чемпионского «Ливерпуля». Мы уже рассказали про Юргена Клоппа и нескольких футболистов. Последней будет история Роберто Фирмино.

«На сборах я запретил игрокам тренироваться. Мой помощник считал, что я идиот» Юрген Клопп учил своих игроков выживать. А научил чему-то большему.

Мане работал на рисовых полях и не успевал мыться. Ради футбола он сбежал из дома Он до сих пор не умеет играть в компьютерные игры.

«Я даже в семье не лучший вратарь. Какого чёрта я мечтаю играть за сборную Бразилии?» Путь Алисона Бекера от плаксивого школьника до лучшего голкипера АПЛ.

Александер-Арнольд – идеальный. О таком герое мечтает любой клуб Мама не пускала Трента играть за «Ливерпуль», если он плохо ел.

Салах хотел бросить футбол. Он почти не ходил в школу и ездил на тренировки в 6 утра От футбола с мячом из носков до трофеев с клубом мечты.

Ван Дейк ездил в соседний город, чтобы подработать. Это длилось почти год Что прошёл самый дорогой защитник мира: был не нужен ни одному клубу, потерял 12 кг из-за болезни, прекратил общение с отцом.

Роберто родился 2 октября 1991 года в местечке Масейо. За свою более чем 200-летнюю историю этот городок на востоке Бразилии благодаря развитой промышленности (переработка сахара и хлопка), удобному расположению и приятному климату превратился в столицу штата Алагоас и стал одним из главных туристических центров страны. Живописные пляжи, лазурный Атлантический океан, гигантские пальмы, шикарные отели, музеи и храм XIV в. – что ещё нужно туристам? Однако для Фирмино Масейо был совсем другим.

Фирмино вырос в криминальном районе. Мать даже запрещала ему выходить из дома

Мальчик рос в бедном криминальном районе Трапиш-да-Барра. Вместе с отцом Хосе Роберто и матерью Марианой Чичерой будущий футболист ютился в крохотном одноэтажном домике. От воздействия опасного окружения Фирмино ограждали большой забор и безграничная забота мамы. Опасаясь, что сын примкнёт к одной из банд города, Мариана строго-настрого запрещала ему покидать дом.

Дом Фирмино (окрашен в белый справа)

«Я не хотела, чтобы Роберто выходил и играл, потому что на улицах было очень опасно», — признавалась мать Бобби.

Единственным легальным способом выйти на улицу для Роберто была помощь отцу. Глава семейства торговал бутилированной водой в Масейо, а юный Фирмино собирал деньги и раздавал сдачу.

Тем не менее любовь к футболу для юного бразильца оказалась гораздо сильнее боязни ослушаться родителей, поэтому он всё-таки находил способы втайне покинуть дом. Порой Фирмино забирал ключ, чтобы открыть калитку, но чаще он просто перепрыгивал через забор.

«Он просыпался очень рано, когда мы ещё спали. Чтобы пойти поиграть в футбол, Роберто тихо пробирался к забору и перепрыгивал через него. Он был без ума от футбола. Даже засыпал с мячом в обнимку», — рассказывала Мариана.

Фирмино быстро добегал до бетонной мини-футбольной площадки, где уже пылили его друзья и сразу же забывал обо всём. Мальчик не обращал внимания на разметку из грязи и мусора, расписанные стены и вонь. Представляя себя Роналдиньо, Бобби накручивал товарищей, забивал голы и получал ни с чем несравнимое удовольствие.

«Он был тихим и робким. Редко говорил и часто улыбался, но сходил с ума по футболу. Даже, когда у него не было мяча, Роберто набивал апельсином. Он хотел стать профессионалом, однако там, где мы живем, очень трудно добиться чего-то подобного. Поэтому он смотрел на Роналдиньо и Роналдо по телевизору и пытался им подражать. Фирмино восхищался навыками Роналдиньо, но, честное слово, он тоже обладал невероятным мастерством. Он всегда был намного лучше других. Роберто был потрясающим. Он так хорошо владел мячом, что иногда «сажал» нас на задницы», — вспоминал старый друг Фирмино Дедеу, который до сих пор живёт в Трапиш-да-Барра.

Прогресс Фирмино было невозможно не заметить. Даже соседи Бобби, восхищённые игрой мальчика, стали выпрашивать для юного футболиста «свободу».

«Отпусти его на улицу. У него есть талант. Он поможет вашей семье выйти из нищеты», — говорили они матери Фирмино.

К счастью, упрямиться она не стала. Вскоре Роберто получил право беспрепятственно играть на улицах.

Фирмино помог стоматолог. Дантист поверил в парня, когда никому до него не было дела

В школу Бобби отправился в семь лет. Уроки его не сильно интересовали, зато возможность примкнуть к местной футбольной команде грела его душу. Так же считала и учительница Бобби по религиоведению Жильвания Диас да Сильва.

«Он был весёлым, улыбчивым мальчиком, которому был интересен лишь футбол», — признавалась да Сильва.

Школьную команду, в которую попал Фирмино, основал социальный работник Ари Сантьяго. Он был так потрясён ужасной трагедией, приключившейся в Трапиш-да-Барра, что решил помочь ученикам отвлечься от окружающей жестокости.

— Я создал команду после того, как по приезде из отпуска, узнал о гибели трёх учеников, рассказывал Ари Сантьяго. — В то время здесь была очень развита преступность и смерть тех ребят сделала мне очень больно. Я думал: «Нам нужно показать этим детишкам нечто иное, чем насилие. Иначе и они погрязнут в нём».

Сантьяго вспоминал, как Фирмино частенько наведывался к нему в кабинет. Парнишка с одновременно хитрой и доброжелательной улыбкой выпрашивал мяч, рисуя в воздухе сферу руками. Мячи было положено давать только в определённое время, но разве мог Ари отказать такому настырному и милому мальчугану?

Сумасшедшее рвение к игре не прошло для юного бразильца даром. Он прогрессировал с бешеной скоростью, поэтому в 14 лет для него было уже немыслимо оставаться в школьной команде. Тогда Фирмино отправился на просмотр в местный «Клуб Регатас Бразил» (КРБ).

«Семья Роберто была очень скромна и бедна. Он играл босиком. Когда мальчик только приехал в клуб, у его отца не было хорошей работы. Ему приходилось торговать, чтобы хоть как-то прокормить семью. Поэтому я помог Роберто с экипировкой, а также платил за его поездки или же сам возил его на игры. Он был высоким и долговязым, но зато спокойным ребёнком. Я видел, как молодые люди начинали торговать наркотиками и угонять автомобили, но знал, что Фирмино ни на что такое не пойдёт», — вспоминал первый тренер футболиста Луиз.

Конечно, в КРБ по сравнению со школой был совсем другой уровень футбола. Однажды в четвертьфинале местного чемпионата бывшая команда Бобби встречалась с его нынешней. Перед игрой Роберто, уже научившийся дерзости на улице, посоветовал своему учителю (тренеру школьной команды) взять большую сумку, чтобы положить туда все мячи, которые он забьёт. В итоге сумка действительно бы пригодилась, ведь КРБ победил со счётом 8:0.

Впрочем, несмотря на добротные результаты, дела в «Клуб Регатас Бразил» становились всё хуже. Сотрудники клуба престали получать зарплату, а до молодёжи никому не было дела. Перспективы Роберто становились всё туманнее.

Из трясины подростка вытащил стоматолог команды. Марселлушу Портелле настолько понравилась игра парня в центре поля (в начале карьеры Фирмино выступал на позиции опорника), что он загорелся идеей сделать из него звезду.

«Когда я впервые увидел его в игре, то сразу понял, насколько он талантлив. Но никому до него не было дела. Когда я сказал, что однажды он получит вызов в сборную Бразилии, меня посчитали сумасшедшим», — рассказывал Портелла.

Фирмино и Портелла

Дантисту было плевать на общественное мнение. Он взял перспективного парня под своё крыло и, заручившись поддержкой его родителей, стал искать для него клуб, пользуясь старыми связями. Вскоре подвернулся отличный вариант – в «Сан-Паулу».

«Он немой, что ли? Почему он такой тихий?»

В академии клуба из бразильской Серии А Роберто тренировался две недели. Однако сверстники не доверяли парню мяч, а сам он стеснялся брать на себя инициативу. Так что вскоре Бобби отправили домой.

Тем не менее сдаваться Портелла и Фирмино не планировали. Когда подростку было 16 лет, стоматолог подарил ему второй шанс, который тот уже не упустил. На первой же тренировке в «Фигейренсе» из города Флорианополис на юге страны полузащитник очаровал всех своей игрой.

«Роберто прибыл на просмотр в середине 2008 года. Обычно он длится максимум один месяц, но в зависимости от игрока может быть меньше. Просмотр Роберто закончился через полчаса. Фирмино был исключительным. Он практически не ошибался, продемонстрировал выдающуюся технику и забил два гола бисиклетой. После этого стал ясно: у нас появился особенный игрок», — вспоминал тренер «Фигейренсе» U-17 Эмерсон Мария.

Роберто приняли в команду, но счастливее молодой футболист не стал. Наоборот, в 2,5 тыс. километров от дома он расклеился, замкнулся в себе и затосковал по семье.

«Он много раз звонил мне и просил вернуть его домой. «Мама, приезжай, я не могу больше это терпеть!» Он плакал, а вместе с ним и вся семья. Но у нас не было денег, чтобы привезти его обратно. А ему приходилось копить месяцами, чтобы съездить домой», — говорила мать игрока.

Кроме того, в команде Бобби практически ни с кем не разговаривал. Многие даже не знали, как его зовут. В том числе и тренер. Мария признавался, что по ошибке в первые две недели называл Фирмино Альберто. Тот откликался, поэтому Эмерсону было и невдомёк, что он ошибается.

Экс-футболист Лусиано Лопес, так же помогавший Роберто перейти в «Фигейренсе», вспоминал:

«Вскоре после того, как я отвёз Роберто в «Фигейренсе», мне позвонил координатор базы и спросил: «Он немой, что ли? Почему он такой тихий?» Я позвонил ему и сказал: «Роберто, ты должен говорить, просить мяч, разговорить с персоналом». Он ничего не сказал, только рассмеялся», — вспоминал Лопес.

Впрочем, разговоры были Фирмино ни к чему. Перебравшись из центра поля ближе к атаке, он начал так феерить, что вскоре дебютировал за взрослую команду. Позже в его карьере был успешный переход в «Томбенсе», возвращение, получение 10-го номера, звания лидера основы и самого многообещающего игрока серии B, а также выход в высший дивизион.

Фирмино сумел побороть себя и заинтересовал многие клубы из Европы.

«Мы нашли Фирмино через футбольный менеджер. Никто не верил, что он сможет играть в футбол»

К тому моменту на 19-летнего таланта уже претендовали «Арсенал» и «ПСВ», однако Бобби в итоге подписал «Хоффенхайм» за 4 млн евро. Скаут немецкого клуба Лутц Пфанненштиль нашёл Роберто в футбольном менеджере и смог убедить руководство приобрести игрока.

«Да, это действительно так. Мы нашли Фирмино в футбольном менеджере. Обычно, когда вы покупаете футболиста из второй бразильской лиги, ему 17-18 лет. Люди думают, что он сразу начнёт играть в первой команде. Некоторые не понимали. Зачем мы заплатили деньги за футболиста, который не выходит на поле. Однако думаю, что мы всё сделали правильно. Это определённо удачный скаутинг», — отметил Пфанненштиль.

Первые полгода после переезда из Бразилии в юго-западную Германию дела у Фирмино не ладились. «Акклиматизация» затягивалась, и он засиживался на скамейке запасных.

«Я сразу сказал, что Фирмино — нужный нам игрок, и мы послали скаута, чтобы следить за ним, но его отчёт был негативным. Видели бы вы его данные, которые мы собрали, когда он только к нам перешёл! В Германии проводятся суровые и точные тесты на выносливость, и у Фирмино были худшие результаты среди всех профессиональных игроков, которых я видел! Даже у моей бабушки они были бы лучше. Никто не верил, что он сможет играть в футбол», — рассказывал экс- генеральный директор немецкого «Хоффенхайма» Эрнст Таннер.

Переломным для Фирмино стал сезон-2011/2012. Сначала он стал попадать в стартовый состав, а затем закрепился в основе и сумел забить 7 мячей и отдать 4 голевые передачи в чемпионате. После бразилец продолжил жечь, окреп и по итогам сезона-2013/2014 был назван главным прорывом в Германии, превратившись не только в одного из лучших игроков Бундеслиги, но и едва ли не в самого яркого футболиста за пределами «Баварии» и «Боруссии» Дортмунд.

Доселе скромный и робкий парень взял на вооружение очень дерзкий приём – No look goal, как его называют в Англии.

«Первый такой гол я забил за «Хоффенхайм». По-моему, в ворота «Вердера». Я обвёл вратаря и внезапно отвернулся. Эта идея родилась у меня из ниоткуда. Рискованно ли это? Конечно, можно не попасть по воротам. Но, когда я получаю шанс, все равно так делаю», — рассказывал Фирмино.

Успехи молодого таланта не остались незамеченными. В ноябре 2014 года он получил долгожданный вызов в сборную Бразилии от Дунги. Дебютировал в товарищеской игре с Турцией, а в следующей встрече – с Австрией забил победный гол.

«Я знала, что его вызвали в сборную, и ждала увидеть его на поле. Но в основном составе Роберто не появился. Во втором матче он вышел и забил. Я чуть не умерла в тот момент от счастья. Позвонила ему после игры, но смогла сказать лишь: «Мой сын, я так горжусь тобой», — признавалась мать футболиста.

Годом ранее у Фирмино случилось не менее знаменательное событие в жизни. В бразильском ночном клубе он встретил свою будущую жену – модель Лариссу Перейру. Спустя три года пара поженилась на родине. Вскоре у возлюбленных родились две дочери – Валентина и Белла.

Роберто всегда очень трепетно относился к семье, поэтому после переезда в Германию, заявил, что его родственники больше никогда не будут работать. Чуть позже бразилец набил на своей руке фотографии родителей, а когда завёл собственную семью, сделал на груди татуировку с именем одной из дочерей — Валентина.

Из «Хоффенхайма» Фирмино ушёл зимой 2015-го. В немецком клубе он был всеобщим любимцем, поэтому болельщики провожали его баннером «Что бы ни случилось, Роберто всегда будет одним из нас!»

«Фирмино — это Месси для «Ливерпуля». Без него клуб совсем другой»

Помимо «Ливерпуля», 23-летнего хавбека хотели приобрести «Арсенал» и «МЮ», но мерсисайдцы сделали очень заманчивое предложение и опередили своих конкурентов. За бразильца они отдали 41 млн евро.

Тогда это был самый дорого трансфер игрока из Бундеслиги, поэтому английский клуб нещадно критиковали за переплату. Тем не менее в «Ливерпуле» Фирмино благодаря трудолюбию и универсальности переквалифицировался в нападающего и заставил хейтеров замолчать. Став незаменимым в команде Клоппа, Бобби оказался первым бразильцем, забившим 50 голов в Премьер-лиге, помог клубу выиграть Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, а теперь ещё и долгожданный титул АПЛ.

«Я не думаю, что существует ещё один такой игрок, учитывая объем работы Фирмино, его технику, его голы и отсутствие слабых мест. Говорят, что есть форварды лучше, но мне кажется, что Роберто делает очень важные вещи для нашей команды. «Ливерпуль» не был бы собой без него. Он игрок мирового уровня. Фирмино умеет все, и этим Бобби прекрасен. Он – наша первая линия обороны, и я не видел никого, кто в этом был бы лучше. Он прессингует защитников и не дает им ни минуты на передышку, отходит назад и отбирает мяч в полузащите для нас, а затем движется вверх по полю, забивает голы и ассистирует. Это нам и нужно от него», — утверждал защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон.

Ещё красноречивее о роли Фирмино в команде недавно сказал бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Ирландии Джейсон Макатир.

«Фирмино — это Месси для «Ливерпуля». Когде Роберто нет в команде, все видят, насколько его не хватает. Их система подходит Мохамеду Салаху и Садио Мане, но именно Фирмино заставляет всё это работать. Без него «Ливерпуль» — совсем другой зверь», — утверждал Макатир.

А ведь ещё около 10 лет назад Фирмино стеснялся разговаривать и откликался на имя Альберто.