10 крутых футболистов, которые вот-вот станут свободными агентами

Трансферное окно пока ещё не открыто, но многие известные футболисты уже стали свободными агентами и начинают искать себе новые клубы. Мы отобрали десятку самых топовых игроков, которые остались без работы. Или останутся в самое ближайшее время. Когда закончится сезон.

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Харт долгое время был основным голкипером «Манчестер Сити». Всё изменилось с приходом на пост главного тренера Хосепа Гвардиолы, который перестал доверять англичанину место в воротах. Голкипер отправился в аренду в итальянский «Торино», а позже и в лондонский «Вест Хэм». В 2018 году Джо перешёл в «Бёрнли», который испытывал проблемы с вратарской позицией из-за травм Ника Поупа и Тома Хитона. За два года в команде Шона Дайча он провёл всего лишь 24 матча и пропустил 48 мячей. В этом сезоне 33-летний вратарь так ни разу и не сыграл, а «Бёрнли» не стал продлевать с ним контракт.

С 1 июля Харт стал свободным агентом, рассказав журналистам о возможном продолжении своей карьеры. «У меня нет иллюзий, что «Реал» выбросит Куртуа из состава и пригласит меня. Мне просто нужно, чтобы в меня верили, а я отплачу за это», – сказал вратарь. Одним из возможных вариантов продолжения карьеры является шотландский «Селтик», который проявлял интерес к английскому футболисту ещё в прошлом месяце. Однако, до переговоров дело так и не дошло.

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Поначалу Клайн показывал превосходную игру в составе красных, исполняя роль основного правого защитника. Но серьёзные травмы помешали футболисту вернуться на прежний уровень. Сначала англичанин получил травму спины, из-за которой пропустил практически весь сезон-2017/2018, а потом после возвращения из аренды в «Борнмуте», порвал крестообразные связки и вновь выбыл на длительный срок.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп старался выделить Натаниэлю игровое время, но он уже не оправдывал тех надежд и ожиданий, которые на него возлагали изначально. В последний раз Клайн появился на поле в декабре 2018 года в домашнем матче против «Арсенала» (5:1), где он вышел на замену во втором тайме. 25 июня «Ливерпуль» объявил, что не будет продлевать контракт с фланговым защитником. В итоге, 29-летний англичанин провёл за мерсисайдцев 103 матча, из которых 52 пришлись на первый сезон.

Маланг Сарр («Ницца»)

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Сарр дебютировал за «Ниццу» в 17-летнем возрасте и в своём первом матче забил победный гол в ворота «Ренна» (1:0). В этом досрочно завершившемся сезоне Лиги 1 французский футболист сенегальского происхождения провёл 19 игр и забил один гол.

После того, как стало известно, что «Ницца» не будет продлевать контракт с футболистом, многие европейские клубы вступили в гонку за подписание Сарра. Например, в апреле 21-летним французом интересовался «РБ Лейпциг», а в середине июня, по информации Sky Italia, в борьбу за игрока вступил «Милан». Как сообщает Tuttosport, другой клуб из Милана, «Интер», также изъявил желание приобрести уже бывшего защитника «Ницца». В общем, борьба за молодого футболиста в это трансферное окно будет нешуточной.

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Опытный защитник Ян Вертонген провёл в «Тоттенхэме» целых восемь лет. В этом сезоне АПЛ за «шпор» футболист сыграл 20 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу. После возобновления чемпионата Англии главный тренер Жозе Моуринью оставил 33-летнего защитника в запасе в матчах против «Манчестер Юнайтед» (1:1) и «Вест Хэма» (2:0), а в проигранной игре против «Шеффилда» (3:1) португалец выпустил Вертонгена всего лишь на последние десять минут.

Даже несмотря на то, что «Тоттенхэм» продлил контракт с футболистом до конца чемпионата, уже точно ясно, что новый сезон бельгиец начнёт в другом клубе. В конце июня итальянский спортивный журналист Николо Скира заявил, что Вертонгену предложила двухлетний контракт итальянская «Рома». А ещё раньше издание Tuttosport сватало футболиста в «Интер», где его хочет видеть Антонио Конте в случае, если миланскому клубу удастся продать Диего Година.

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Судьба Лалланы в «Ливерпуле» схожа с судьбой Клайна. Адам тоже не смог раскрыться в мерсисайдском клубе из-за частых травм. Англичанин провёл три полноценных сезона, а августе 2017 года получил травму бедра, из-за которой выбыл из строя на несколько месяцев. Именно эта травма оказалась роковой и положила крест на карьере Лалланы в «Ливерпуле». В этом сезоне он провёл за красных в АПЛ 15 матчей и забил важный гол в ворота «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» (1:1).

Мерсисайдцы продлили контракт с Лалланой со сниженной зарплатой до конца этого сезона, а после его истечения англичанин должен покинуть клуб. В начале июня Николо Скира сообщил, что 32-летний полузащитник ведёт переговоры с «Лестером», который тренирует бывший тренер «Ливерпуля» Брендан Роджерс. Также футболистом интересуется лондонский «Вест Хэм» и «Эвертон», но переход в стан «ирисок» кажется маловероятным.

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Возвращение Марио Гётце в дортмундскую «Боруссию» вышло неудачным. Ещё в мае главный тренер «шмелей» Люсьен Фавр признался, что схема 3-4-3, по которой играет его команда, не подходит Гётце. Уже через несколько дней после этих слов спортивный директор дортмундцев Михаэль Цорк официально объявил, что Марио уйдёт из клуба 1 июля. В нынешнем сезоне Бундеслиги 28-летний полузащитник провёл 15 матчей и забил 3 гола.

Главными претендентами на немца являются итальянские клубы – «Милан», «Лацио» и «Рома». Однако, футболист хочет зарплату в виде 5 млн евро в год. В конце июня немецкий таблоид Bild сообщил, что Гётце интересен мадридскому «Атлетико», но «матрасники» в связи со сложной финансовой ситуацией из-за пандемии коронавируса готовы предложить немцу зарплату в 2 млн евро. Видимо, Марио всё же придётся пойти на уступки.

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Сильва отдал «Манчестер Сити» десять лет своей карьеры, став настоящей легендой клуба. Прошедшей зимой он стал первым футболистом, которому удалось провести больше 300 игр в АПЛ в составе горожан. C сезона АПЛ-2010/2011 испанец набрал 148 очков, забив 58 голов и отдав 90 голевых передач. Это четвертый результат лиги за данный период, а также лучший показатель среди всех полузащитников.

Испанский футболист обязательно доиграет сезон до конца, а после истечения контракта может вернуться в «Валенсию». По крайней мере так утверждают источники ESPN, которые твердили о трёхлетнем контракте ещё в апреле. Также появилась информация итальянской газеты Corriere dello Sport, что «Милан» заинтересован в Сильве и даже встречался с агентами футболиста. Желание пригласить Давида в свой клуб «Интер Майами» излагал Бекхэм, так что испанец точно не останется без работы.

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Несмотря на неплохую результативность в этом сезоне АПЛ (31 матч, 8 голов, 6 голевых передач), бразилец всё же покинет клуб Романа Абрамовича. Отметившись дублем в проигранном матче против «Вест Хэма» (3:2), Виллиан стал автором уникального достижения. 31-летний полузащитник вошел в историю АПЛ как футболист, забивавший в каждом календарном месяце. До этого никому не удавалось этого сделать.

Пока контракт бразильца продлили до фактического завершения сезона-2019/2020, но из-за перехода Тимо Вернера с Виллианом, скорее всего, не будут продлевать контракт. К тому же в начале июня агент футболиста Киа Джурабчиан заявил, что его клиент хочет продлить контракт на три года, но политика «Челси» предусматривает продлевать соглашения с игроками максимум на два года. Виллиана в качестве свободного агента желают подписать лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм», а «Манчестер Юнайтед», по информации France Football, проявляет активный интерес к футболисту.

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Спустя семь лет после перехода из «Наполи» уругваец покидает и парижский клуб. За это время во всех турнирах за «ПСЖ» Кавани провёл 301 матч, забил 200 голов и отдал 43 голевые передачи. У нападающего возникли разногласия с руководством команды по поводу заработной платы, поэтому он решил не продлевать контракт, даже не смотря на участие парижан в Лиге Чемпионов.

Главным претендентом на Кавани является миланский «Интер», где лично хочет видеть его главный тренер Антонио Конте. Однако, требуемая заработная плата уругвайца не устраивает руководство итальянского клуба. По информации La Gazzetta dello Sport, Кавани хочет получать в «Интере» 12 млн евро в год, но сам клуб не готов столько платить и предлагает 5 млн евро за сезон.

Райан Фрэйзер («Борнмут»)

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Наверно для многих появление 24-летнего шотландца в этом списке оказалось неожиданностью, но Фрэйзер действительно неплохо играл в составе «вишней». Особенно удачным для Райана выдался сезон АПЛ-2018/2019, когда он забил 7 голов и отдал 14 голевых передач. В середине июня «Борнмут» предложил шотландскому полузащитнику краткосрочный контракт до фактического конца сезона, но Фрейзер от него отказался и покинул клуб, который борется за выживание. Болельщики «вишней» назвали футболиста предателем, а главный тренер Эдди Хау — стечением обстоятельств.

«У нас остались самые важные игры в этом сезоне. Я хочу, чтобы в составе были только те футболисты, которые будут грызть землю за клуб. К сожалению, Райан не сосредоточен на игре из-за вопросов с контрактом. Он больше не сыграет за клуб. Я не удивился его решению – было понятно, что он не собирается подписывать с нами новый контракт. Он не заслужил, чтобы его время в клубе закончилось таким образом. Но так сложились обстоятельства», — сказал Хау. Сейчас футболистом интересуется лондонский «Арсенал», но до стадии переговоров клуб и игрок пока не дошли.