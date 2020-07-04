Главный герой «МЮ» прямо сейчас. Гринвуд сделал дубль и был лучшим на поле

В августе 2019-го года, когда Ромелу Лукаку стал рекордным трансфером «Интера» за 65 млн евро, репортёры спросили у Уле-Гуннара Сульшера, кого он планирует купить на замену бельгийцу. Но Сульшер сказал, что клуб никто не нужен. «У нас есть, кому забивать голы. И я думаю о Мэйсоне Гринвуде. Ему будет трудно, если бы в команде был ещё один форвард. А теперь он будет получать достаточно практики». Зимой Уле напомнил всем, что не ошибся: «У Мэйсона уже восемь голов. Он заменил нам Лукаку». А сейчас Гринвуд забил 15-й гол в сезоне – и это лучший результат в клубе для 18-летнего игрока с середины 80-х.

В последнюю неделю Гринвуд сумел переключить на себя внимание с Бруну Фернандеша. К отличной игре португальца все уже привыкли, а молодой англичанин удивляет. У него три гола и голевой пас в последних двух матчах. Но о его таланте говорят давно. А первым заговорил сам Сульшер.



Прошлым летом он сравнил Гринвуда с Райаном Гиггзом. «Мэйсона нельзя отпускать в аренду. Хотя ему только 17 лет, это ему не нужно. Он напоминает мне Гиггза: сразу готов к основе». Тогда это выглядело популизмом. И давлением на молодого форварда. Но Сульшер не успокоился и поднял градус ожиданий ещё выше. За неделю до того, как парню исполнилось 18 Сульшер сравнил его с самим собой: «У Мэйсона невероятная реализация. Он один из лучших завершителей атак, что я видел. Он лучше меня». Сильно сказано, если учесть, что речь об игроке, у которого на тот момент был ровно один выход в старте. Но такой подход именно к Гринвуду был обоснован. Он – необычный игрок, который с детства привык к высоким ожиданиями.



Ещё до того, как он попал в академию «Манчестер Юнайтед», он начал учиться в аффилированной к клубу школе. А в академии он с 12 лет играл за более старшие возрастные группы. Сезон 2017/18 он провёл в командe U18 (будучи на два года младше остальных) и в 17 матчах забил 16 голов. Через год он забил 15 – но уже в 13 матчах, потому одновременно попадал в заявку дубля и несколько раз – первой команды. А в последнем туре АПЛ Сульшер впервые выпустил его в основе.

«МЮ» — теневой фаворит в битве за 3-е место в АПЛ. Погба и Фернандеш мощно усилили команду До третьего места — всего три очка.

Сейчас его можно называть игроком основы уже без натяжек. Дело не только в трёх голах в двух матчах. Дело в том, что Сульшер придумал ему особую роль и подстроил тактику под него.

Как он играет в «МЮ»

Гринвуд – редкий тип игрока, который одинаково хорошо бьёт с обеих ног. Это отмечали партнёры по команде (Шоу, Рашфорд) и тренер. Он может быть опасен и слева, и справа. Это качество использует Сульшер.



Номинально Мэйсон играет правого вингера. Схема «МЮ» 4-2-3-1 с Бруну под нападающим, Марсьялем на острие, Рашфордом слева и Погба в опорной зоне. Но на практике всё немного по-другому. Голевой пас в матче с «Брайтоном» Гринвуд отдал с левого фланга. Первый гол «Борнмуту» забил слева. Это не случайность.

Он сместился влево ещё за несколько минут до гола. Даже когда «МЮ» потерял мяч и ушёл в позиционную оборону, Гринвуд не вернулся на родную позицию. Слева он поучаствовал в паре атак, одна из которых и закончилась его голом. Важная деталь: это не он подстраивался под движение партнёров, а они под него. Сначала он и Рашфорд просто перегрузили зону (к ним даже присоединился Бруну), потом Рашфорд оказался в центре, а Фернандеш справа, потом Рашфорд и Фернандес поменялись.



Игроки группы атаки не просто механически менялись позициями. Чередуя смену позиций и перегрузы, они сильно сбивали защиту. Показательный пример – гол Марсьяля. Бруну и Гринвуд стянулись к Марсьялю и перегрузили зону, а потом ушли в центр. Игроки «Борнмута» стянулись в зону и тоже ушли – и на пару секунд Марсьяль и Шоу оказались вдвоём против одного защитника. Антони получил возможность спокойно подготовить удар.

Второй гол Гринвуд забил, получив мяч в центре. То, что он играет по всему фронту атаки, снова сработало против «Борнмута»: защитникам становится так сложно следить за чужими игроками, что они не успевают следить ещё и за полем. В углу штрафной «Борнмута» образовалась огромная зону. Туда мог ворваться и Уан-Биссака, но вместо этого забежал сам Гринвуд.

То, что он надолго задерживался на неродной позиции, а не спешил вернуться, говорит о спланированности. Это явно идея тренерского штаба. Да и по карте касаний видно, что Мэйсон не привязан к одной зоне, а свободно меняет фланги и смещается в центр.

Такая свобода молодого игрока – смелое решение Сульшера. И оно принесло пользу: все три гола с игры забиты в результате атак, когда Гринвуд ушёл со своей номинальной позиции. То есть решение оказалось невероятно эффективным, по сути, сделав Мэйсона главным игроком матча. Его двуногость в любом случае сильно усложняет защитникам, а появления в любой точке поля, откуда можно ударить, только усугубляют проблему. Но в этом есть и проблема для «МЮ».



В эпизодах, когда он, Бруну и Рашфорд создают перегруз на левом фланге, команда сильно рискует в случае потери. Даже великолепный в единоборствах Уан-Биссака не закроет весь фланг один, потому что у соперников просто будет численное большинство. Вряд ли роль Гринвуда будет настолько же свободной в матчах с топ-клубами. Но в матчах с аутсайдерами риск можно себе позволить. И он окупается, а молодой игрок забивает и становится всё более важным для основы. Тем временем Сульшер снова сравнивает Гринвуда с собой и говорит, что Гринвуд лучше. Да, популизм. Зато работает.

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