Тедеско, ну и что дальше? Сезон, который может стать для немца первым и последним в РПЛ

И это называется — отмазаться за ЦСКА? Скорее – замазаться еще сильнее. С ног до головы.
Я все понимаю — одна надежда на Кубок. Но на чемпионат-то зачем так забивать?
Утрирую, конечно. Хотели, но не могли. И это, кстати, может быть еще хуже.
Очередной домашний матч с соперником из разряда негромких провинциалов получился классическим для «Спартака» последних лет – гости закрылись и искали свои шансы в контратаках. Классическим с приставкой «увы» — эти шансы, по-хозяйски щедрый «Спартак», в который уж раз предоставлял им легко и в большом количестве. Как раз на 2:3 хватило.
Второй тайм — провалище. Знали, что «Тамбов» захочет отыграться — и ничего сделать не смогли. С «Тамбовом». Дома. При пяти защитниках в составе. Которые по факту не успевали за Чуперкой и компанией — с желтыми карточками матч закончили Джикия, Жиго (француз теперь не сыграет с «Локомотивом»), Рассказов… Чтобы тренерскому штабу «Спартака» было понятней – это «хенде хох» и «Гитлер капут» в одном флаконе.
Ребко до матча говорил: «Спартак» сейчас – середняк РПЛ». С такими результатами и до аутсайдера недалеко – если 14-й команде проигрывать.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Второй раз за сезон, кстати. В первом круге еще с пиджаками на трибунах. Так чем Тедеско лучше Кононова?
Но с глобальными командными оценками давайте все-таки подождем до «Зенита». Победа в Кубке, что твоя война – все спишет. А вот некоторые личные замечания высказать хочется.
Саша Соболев, я все понимаю. Но забивать надо. И не с нарушением правил. Тебя Тедеско на поле оставил, а Ларссона заменил. Это Доверие. И его надо оправдывать. КПД форварда – это его голы.
Хотя к Соболеву претензий меньше, чем к другим — парень хотя бы горит и пашет. А вот Крал вышел – из-под него второй гол забили. Жиго пенальти привозит – только рукой машет. Самый-самый-самый футболист дорогой, Гус Тил — ау!
Кстати, по замене Ларссона. Тедеско ее еще до гола планировал? Ну так всегда переиграть можно. А убирать парня, который в огне и такие соло-номера исполняет… Непонятное решение.
Победный гол у «Тамбова» забил Обухов — экс-спартаковец. Страшно представить, что мог со «Спартаком» сегодня сотворить Мелкадзе, но ему по условиям аренды только за деньги можно было на поле выйти. А денег у «Тамбова» не нашлось. Даже 5 миллионов рублей. Но он и без денег, и без Мелкадзе «Спартак» обыграл. Das ist fantastisch!
И напоследок. Вы заметили, что Тедеско в последних матчах не такой эмоциональный? Жара? Надоело карточки получать? Понял, что не получается у него в России? Неинтересно? Не его? Домой захотел? Немец весь матч просидел в повязке (коллега из «Тамбова» Первушин ее в перерыве поменял – на фарт?), и во втором тайме казалось, что тренер «Спартака» готов натянуть ее на глаза – лишь бы всего этого не видеть.
И не надо про судей – только сами виноваты.
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