У «Спартака» отняли чистый гол и пенальти. Разбор судейства в матче с «Тамбовом»

В 25 туре РПЛ «Спартак» сенсационно проиграл «Тамбову» 2:3, ведя в счёте дважды по ходу матча. Этот матч красно-белых, как и предыдущий, не обошёлся без спорных судейских моментов. Матч обслуживала бригада арбитра Москалёва. Разбираем их работу и все спорные эпизоды с помощью арбитра Игоря Федотова.

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«Спартак» умудрился проиграть аутсайдеру в концовке. Главным героем матча снова стал судья В конце встречи арбитр не засчитал гол Соболева и поставил пенальти в ворота «Спартака».

36-я минута, пенальти в ворота «Тамбова»

— Момент с назначением пенальти в ворота «Тамбова» — полный бред. Защитник гостей пытается сыграть в мяч, нападающий же не пытается сыграть в мяч, а идёт в защитника. Это выдуманный одиннадцатиметровый удар для «Спартака». За что там жёлтую показали игроку «Тамбова»? Грубой игры там нет.

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81-я минута, отменённый гол Соболева

— У «Спартака» и Соболева отменили чистый гол. Там не было ни офсайда, ни толчка в спину.

82-я минута, пенальти в ворота «Спартака»

— Пенальти на Жиго не было, решение арбитра – ни о чём. Это игровая борьба, неважно, сыграл в мяч или нет. Просто два игрока бегут к мячу, кто-то попал по мячу, кто-то — нет, но Жиго ничего не сделал на пенальти, его просто не было.

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93-я минута, падение Понсе в штрафной «Тамбова»

— В добавленное время в ворота «Тамбова» не назначили пенальти — защитник гостей тянул Эсекьеля Понсе за футболку.

Что говорят о судействе участники матча

Александр Соболев, «Спартак»:

— Мой гол был чистым. Я не знаю, как ещё надо забить, чтобы засчитали. Обидно. Я даже не толкал его. Возможно, я выставил левую руку, но она у меня даже сломана, я не толкал игрока. Там только пальцы работают. Наверное, тогда стоит каждый гол отменять, на стандартах все хватают друг друга руками. Для меня это чистый гол.



Владимир Обухов, «Тамбов»:



— Первый пенальти очень спорный: наш игрок уже выбил мяч, он был уже за штрафной, и только потом судья свистнул. Насколько я знаю, на этой игре не было VAR, судья решил поставить пенальти — мы решили не оспаривать. Я за то, чтобы играть без ВАР и без судейских ошибок. Но, к сожалению, так не бывает.



Георгий Мелкадзе — в аренде в «Тамбове», принадлежит «Спартаку», в матче не играл:



— Мне кажется, падение Понсе — не пенальти. Было касание, но от такого не падают. А вот Соболев, как мне показалось, чистый гол забил.