Перестроение века. Почему «Спартак» проиграл «Тамбову» и виноват ли в этом Тедеско

Было понятно, что «Спартаку» в очередной раз придётся сложно: стабильная нехватка идей в позиционной атаке накладывалась на массивный низкий блок соперника, а также на отсутствие Зобнина, который давал огромный объём движения с мячом и без него в зоне правого полуфланга и создал интересную связку с правым защитником Рассказовым.



Но всё же казалось, что «Спартак» обязан был выиграть этот матч – «Тамбов» приехал без главной звезды Мелкадзе, да и вообще он не отличается супер-стабильной и обученной обороной в отличие от той же «Уфы». Количество — не равно качество. Была уверенность, что хотя бы один-два гола красно-белые наскребут.



Наскребли. А на первый план вдруг вышла разболтанность красно-белых сзади. Разболтанность, ранее команде в таком масштабе не свойственная. Не стал бы винить в трёх пропущенных голах Тедеско, потому что получились эти голы дикими и стали следствиями не структурных недостатков, а индивидуальной глупости и расхлябанности.

Детский сад!

Первый гол «Тамбова» — олицетворение дурдома. Айртон, находясь в зоне подбора (ниже него был только Рассказов), решился на удар после стандарта. Тренеры обычно говорят игрокам, что в таких ситуациях, если ты и бьёшь, ни в коем случае нельзя попадать в ближнего соперника, – мяч отскочит к центру и придётся всей командой нестись назад, ликвидировать контрвыпад. Но Айртон, который изначально не мог быть уверенным в своём ударе (он у него жутко нестабильный), пробил абы как, само собой, угодил в игрока «Тамбова» — и «Спартак» побежал к своим воротам.



Хотя всё это даже не самое страшное. То, что случилось потом, вообще не поддаётся объяснению. «Спартаку» удалось чуть затормозить чужую атаку и вернуться, в конечной фазе в штрафной находился только один игрок «Тамбова» — Чуперка. Одному из защитников, Джикии или Айртону (они оба бежали рядом), нужно было просто сместиться в сторону Чуперки, а другой тогда спокойно выдвинулся в сторону навешивающего Рыбина.

Но произошло настоящее затмение – Джикия и Айртон одновременно сделали несколько шагов к Рыбину, продублировали друг друга, а Чуперка остался в одиночестве. Виноват ли во всём это безобразии Тедеско? Сомнительно. Такие простейшие эпизодичные перестроения профессиональные футболисты обязаны выполнять в 100 случаях из 100, без всяких сложностей распределяя функции. И претензии здесь не только к Айртону, но и Джикии – как лидеру, который должен расставлять партнёров голосом и крутить головой. Пересмотрите эпизод. Джикия покрутил головой только в конечной фазе, когда соперник уже готовился замыкать подачу, а до этого он смотрел исключительно на мяч. И никакого подсказа не было ни от кого. Где ведущий защитник и капитан, ау? Что это за перестроение века?

Разве всё это – тренерские недоработки? Исключено. Это – низкий класс футболистов и их неумение самоорганизовываться на поле на уровне, обычно доступном даже игрокам из детско-юношеского спорта.



Второй гол – отвратительная игра по сопернику в исполнении Крала, хотя нужно обязательно добавить, что в этом матче к остроте приводил почти каждый штрафной «Тамбова». Красно-белые организованно выстраивались в линию – но всякий раз проигрывали либо борьбу, либо отскок.



Третий гол – индивидуальный ляп Жиго, недостаточно хладнокровно сыгравшего после аута и срубившего Каплиенко.



Видите ли вы во всём этом критически системные проблемы? Лично я – нет. На первый план вышли индивидуальные факторы, и, чтобы перекрыть их, «Спартаку» требовалось сыграть в атаке ещё ярче.

У «Спартака» отняли чистый гол и пенальти. Разбор судейства в матче с «Тамбовом» Разбираемся в работе Москалёва с арбитром Игорем Федотовым.

А что с позиционной атакой?

Можно по привычке сказать, что «Спартак» атаковал скучно и однобразно, но это всё же не совсем правда. По этой игре Тедеско заслуживает хотя бы сдержанной похвалы, поскольку, подозревая, что придётся много атаковать, он видоизменил и начало атаки, и расположение игроков в позиционной структуре.



Я полагал, что Тедеско перейдёт на модуль с двумя центральными защитниками, но он поступил хитрее. В обороне всё осталось так же, как раньше – видимо, чтобы не нарушать командные перемещения и не создавать хаос (он создался сам собой). Зато Жиго получил гибридную роль – в первой стадии атаки он сразу же поднимался опорную зону. При развитии атаки француз выбирал, какое пространство насыщать, играл полноценным опорником, включался к чужой штрафной даже чаще Крала.

Почему именно Жиго? Потому что он лучший защитник «Спартака» по включениям, просто раньше делал это спонтанно, а теперь в рамках системы. Также он объективно лучше других умеет отдавать разрезающие передачи и мягкие забросы в штрафную. Благодаря этому решению «Спартак» против низкого блока смог чаще начинать атаки не через фланги и полуфланги, как раньше, а через центральную зону. Меньшее давление оказывалось и на Крала – и чешский полузащитник тоже чаще встречался с мячом.

Как минимум три включения Жиго до перерыва оказались интересными и приводили к интересным подходам. Плюс благодаря роли француза Умяров и Бакаев поднимались ещё выше и могли находиться на одной линии с двумя форвардами. Если мяч доставлялся на фланг, то в штрафной в передней линии оказывались сразу четверо игроков «Спартака» — это выгодная ситуация для позиционной структуры.



Так что чёткий план у Тедеско был, но проблемы с атакой всё равно наблюдались, и связаны они в первую очередь были с низким темпом. Футболисты выполняли слишком мало действий, «взрывающих» эпизоды, недостаточно быстро передавали друг другу мяч, к тому же, конкретно в этой игре наблюдалась тотальная нехватка индивидуального мастерства, которое помогает даже при средней структуре.



А ведь действительно: кто в этом составе способен создать гол из ничего? Раньше был Бакаев – без всяких вопросов. Нынешняя форма Зелимхана просто ужасная, первые полчаса его снова не было на поле, после пенальти он стал играть живее, но по сравнению с осенними временами это всё равно небо и земля.

Тедеско, ну и что дальше? Сезон, который может стать для немца первым и последним в РПЛ «Спартак» проиграл дома 14-й команде чемпионата. И виноват в этом только он сам.

Чуть ли не единственный, кто остался сейчас, — это Ларссон, забивший сумасшедший гол (как раз из ничего), но в целом швед тоже ограничен во многих компонентах, в том числе касающихся игры в позиционной атаке.



Вопросы к Тедеско есть, но главный тренер – точно не прямой и не главный виновник этого поражения. Он пробовал, менял, пытался удивить соперника – и местами ему это удалось. Да, немец провёл неудачные замены (ни Понсе, ни Тиль не усилили игру), но мы не знаем состояние покинувших поле Умярова и Ларссона – вероятно, там и выбора уже не было.



И уж точно не Тедеско в простейшем эпизоде бросал чужого игрока в одиночестве и проигрывал ключевое верховое единоборство во вратарской. Поэтому сегодня мне его искренне жаль. Пока время для перемен не пришло.