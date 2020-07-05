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Трансферы ЦСКА: Вагнер Лав, Влашич, Головин, Жо, Ерёменко, тест «Чемпионата»

Что вы знаете о трансферах ЦСКА?
Богдан Горбунов
Тест. Что вы знаете о трансферах ЦСКА?
За сколько купили Влашича? Какую сделку Гинер считает своим главным провалом? Докажите, что вы знаете всё о трансферах ЦСКА.
Футбол / РПЛ 0

«Чемпионат» продолжает публиковать тесты о трансферах больших российских клубов. Ранее мы проверяли ваши знания о сделках «Спартака» и «Зенита», а теперь выясним, как хорошо вы разбираетесь в трансферах ЦСКА.

Тест. Что вы знаете о трансферах «Зенита»?
За сколько продали Халка? Почему «Спартак» вернул клубу Быстрова? Докажите, что вы знаете всё о трансферах «Зенита».

Чтобы успешно ответить на все вопросы теста, вам нужно вспомнить суммы сделок «армейцев», обстоятельства переходов футболистов и слова главных участников переговоров. Трансферные рекорды, скандальные сделки, странные новички, непростые переговоры – мы спросим вас обо всём самом интересном.

Тест. Что вы знаете о трансферах «Спартака»?
За сколько купили Тиля? О каком новичке ничего не знал Федун? Докажите, что вы знаете всё о сделках «Спартака».

Думаете, что вы здорово разбираетесь в трансферной политике ЦСКА и легко «выбьете десятку»? Тогда докажите!

Традиционно желаем всем удачи. Поехали!

Если у вас не отображается тест, пройдите по этой ссылке.

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