«Оренбургу» разрешили играть в Казани. Как это возможно?

Команда пропустила два тура, а теперь получила разрешение за несколько часов до вылета.

«Оренбург» пропустил два предыдущих тура из-за эпидемии коронавируса. Предполагалось, что не состоится и матч с «Рубином». Но за два часа до вылета клуб получил разрешение играть. Странная ситуация.

С чего всё началось?

25 июня «Оренбург» на официальном сайте сообщил, что в команде выявлено восемь случаев коронавируса. В это число входило шесть футболистов и два сотрудника клуба. Вся команда после этого села на карантин. На следующий день стало известно, что клуб никак не сможет принять участие в матче с «Краснодаром», который был запланирован на 27 июня. «Оренбург» проинформировал РПЛ, что не может организовать матч с «Краснодаром», так как по предписанию местного Роспотребнадзора команда находится на изоляции. Лига уже уведомила Российский футбольный союз о просьбе оренбургского клуба, КДК РФС вынесет решение по неявке», — говорил тогда президент РПЛ Сергей Прядкин.

Уже третья команда РПЛ ушла на карантин! Как сезон доигрывать будем? Или не будем? Пока РФС и РПЛ ждут согласования поправок в регламент от Роспотребнадзора, в чемпионате новая «жертва».

Клуб же принял решение не выставлять на матч молодёжный состав, объяснив это тем, что молодёжка не тренировалась, а также нежеланием нарушать спортивный принцип. По итогу, «Оренбургу» в матче с «Краснодаром» было засчитано техническое поражение – 0:3.

Первое техническое поражение сезона в РПЛ. А что там с матчем «Динамо» и ЦСКА? «Краснодару» не придётся выходить на поле.

Что было дальше?

На 1 июля у «Оренбурга» был запланирован матч против «Урала». 29 июня РПЛ сообщил следующее: «На данный момент в «Оренбурге» десять членов команды находятся на карантине, за ними установлено динамическое наблюдение. Остальные представители клуба сдают регулярные тесты, которые показывают отрицательные результаты.



Оренбургская команда ждёт предписания местного Роспотребнадзора, на основании которого будет принято решение о допуске к участию в матче 25-го тура РПЛ против «Урала». Встреча запланирована на 1 июля».

Но матчу не было суждено состояться. Уже в аэропорту перед вылетом в Оренбург «Урал» узнал, что матч не состоится. «Оренбург» не получил разрешения от Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области на проведение матча в связи с выявлением положительных тестов на COVID-19 в команде. Роспотребнадзор не отменил постановление о режиме самоизоляции для футболистов и сотрудников, контактировавших с лицами с положительным тестом», — говорилось в сообщении, опубликованном на сайте «Оренбурга».



Почему было принято такое решение, объяснил глава медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов: «В оренбургской команде сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, связанная с выявлением новых случаев инфицирования из числа людей, имевших отрицательные результаты при ранее проводимых тестированиях. В связи с этим в настоящее время изолированы все члены команды, тренерского штаба и персонал».



В матче против «Урала» «Оренбургу» также было засчитано техническое поражение.

В команде у некоторых нашли пневмонию, но матч с «Рубином» всё-таки состоится

3 июля, за два дня до матча с «Рубином», член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин поделился важной информацией:



«Перед предыдущим туром нашу команду закрыли на карантин. Карантин заканчивается 8-го числа. Сейчас пока делаем тесты. Но на «Рубин» мы никак не успеваем, поэтому написали просьбу о переносе. Ответа пока не было. Ситуация с заболевшими ухудшается. Их количество увеличивается. У нескольких футболистов после КТ обнаружено двустороннее воспаление лёгких. Так что дело серьёзное».

«Ростов» выходит из «тюрьмы». «Динамо» сыграет с ЦСКА основой. «Оренбург» — вылетит Роспотребнадзор нормального человека.

Главный тренер Константин Парамонов уточнил: «Мы сидим на карантине, сегодня сдавали анализы. Каждый день сдаём КТ. Трое футболистов с воспалением лёгких, я здоров. Сидим в номерах, приносят еду отдельно».



Всё говорило о том, что «Оренбургу» светит третье техническое поражение, но за несколько часов до вылета в Казань команда всё-таки получила разрешение от Роспотребнадзора. В Казань в в 14:00 вылетела неконтактная группа. Парамонов добавил, что в заявке будет 16 футболистов, остальные – персонал. Из молодёжки будет всего один человек. Остальные 15 футболистов либо играли за основной состав, либо привлекались к тренировкам.



Матч с «Рубином» состоится сегодня в 18:30 по московскому времени.