7 главных причин, почему «Зенит» — опять чемпион

Несмотря на то, что «Зенит» оформил чемпионство в рекордный для РПЛ срок – в 26-м туре, столь ранний триумф питерского клуба отнюдь не вызвал удивления. Команда Сергея Семака была на голову выше своих соперников и по праву заслужила золотые медали.



Ниже – 7 главных причин успеха «Зенита».

Хорошие трансферы

Прошедшей зимой питерский клуб проигнорировал трансферное окно, потому что в срочном усилении не было необходимости. Летом «Зенит» хорошенько закупился, потратив на новичков более 65 млн евро, и укомплектовал состав.



Да, сумма огромная. Однако почти все летние трансферы оказались удачными. Универсальный Дуглас Сантос сразу стал неоспоримым игроком основы и одним из лидеров обороны сине-бело-голубых. Закрепился в старте и Караваев, который отдал уже 5 результативных передач. Сутормин в основной состав так и не пробился, зато тоже успел принести пользу своему клуб (3 гола и 2 результативных паса). Малком отсутствовал полгода, однако после восстановления, наконец, начал жечь. Сделал ассист и забил «Уфе», а затем стал главным героем матча против ЦСКА, оформив дубль.



Единственным трансферным провалом питерцев в нынешнем сезоне оказалась аренда Осорио. Венесуэльского защитника арендовали у «Порту» за 1 млн евро, однако пока он провёл в РПЛ лишь 4 матча.

Самый дорогой состав в РПЛ

Эта причина очень банальна. Состав питерцев действительно намного сбалансированнее, сильнее, а, следовательно, и дороже любой команды в РПЛ.



Сейчас портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость всех игроков «Зенита» в 164,7 млн евро. Для сравнения, стоимость «Краснодара» равна 117,3 млн евро, ЦСКА – 113,53 млн евро, «Локомотива» — 101,13 млн евро, а «Спартака» — 89,88 млн евро.



Если вы думаете, что в начале чемпионата разница между питерцами и другими командами была не столь велика, а затем стоимости игроков «Зенита» серьёзно увеличились, то ошибаетесь. Например, в сентябре 2019 года, до финансового кризиса, вызванного коронавирусом, команда Сергея Семака оценивалась в 212,6 млн евро. В то же время состав «Краснодара» оценивался в 147,95 млн евро, ЦСКА – 136,78 млн евро, «Локомотива» — 134,75 млн евро, а «Спартака» — 106,55 млн евро.

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Отличная защита

В этом сезоне оборона питерцев – эталон надёжности в РПЛ. Отличный подбор защитников (опытные Ракицкий и Иванович, неутомимый Сантос, переживающий вторую молодость Жирков и трудолюбивый Караваев) вкупе с железной центральной зоной во главе с Оздоевым (2,5 отбора и 1,8 перехвата за игру) и Барриосом (2,5 отбора и 1,6 перехвата за игру) позволяют «Зениту» крайне мало пропускать и допускать минимум ударов по своим воротам.



За 26 туров соперники команды Семака пробили по воротам Лунёва и Кержакова лишь 313 раз. Этот показатель – первый в РПЛ после «Краснодара» (у краснодарского клуба матч в запасе и техническая победа). Для сравнения, по воротам «быков» нанесли 286 ударов, «Локомотива» —335 ударов, ЦСКА — 322 удара.



При этом больше половины ударов по воротам «Зенита» были нанесены из-за пределов штрафной (173) и лишь 130 ударов – из штрафной. Это лучший результат в РПЛ.



Благодаря блестящей игре в обороне за 26 туров «Зенит» пропустил всего 14 голов. Если в оставшихся четырёх матчах питерцы оставят ворота «сухими», то смогут даже повторить рекорд Премьер-лиги, установленный «Локомотивом» в 2002 году. Тогда за 30 матчей «железнодорожники» пропустили 14 мячей.

Ослабленные конкуренты

Как бы ни был силён «Зенит», нельзя игнорировать факт, что главные соперники питерцев в этом году оказались серьёзно ослабленными.



«Спартак» пожинал плоды неудачной трансферной кампании и переживал очередную тренерскую отставку. Сменивший Кононова Тедеско уже полгода пытается привить команде своё видение игры, но результата пока это не приносит.



«Локомотив» страдал из-за конфликта Василия Кикнадзе и Юрия Сёмина. Серьёзные противоречия генерального директора и главного тренера не могли не сказываться на игре «железнодорожников». Да и скандальный уход Сёмина, а также назначение Николича в концовке сезона тоже вряд ли прибавили «Локо» шансов на чемпионство.



ЦСКА вновь экономил на трансферах и делал ставку на молодёжь, которая пока лишь способна бороться за место в Лиге чемпионов.



«Ростов» лихорадило сначала из-за скромной «обоймы», новостей о возможном банкротстве клуба, а затем из-за эпидемии коронавируса в команде.



У «Краснодара» тоже было не всё гладко. Клуб Галицкого страдал из-за эпидемии травм. Лидер нападения «быков» Виктор Классен пропустил сезон из-за «крестов». Практически та же участь постигла самого яркого новичка «Краснодара» Реми Кабелла. После перехода он провёл лишь 3 игры в РПЛ и травмировался. Восстановился француз лишь к июлю. Кроме того, в лазарете надолго задерживались Газинский, Вандерсон, Спаич, Стоцкий и Ари.

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Удачная игра с главными конкурентами

Для того, чтобы оторваться от своих преследователей «Зенит» регулярно и сам отбирал у них очки.



В 9 матчах против ЦСКА, «Локомотива», «Краснодара», «Спартака» и «Ростова» питерцы одержали 5 побед, 3 раза сыграли вничью и лишь раз проиграли – «Локомотиву». Итог: 18 очков – лучший показатель в очных встречах этой шестёрки.



«Локомотив» в восьми матчах заработал 9 очков, «Краснодар» в десяти встречах 12 очков, «Ростов» в девяти играх 15 очков, ЦСКА в девяти встречах 11 очков, а «Спартак» в девяти играх 7 очков.

Доверие Семаку

Успех «Зенита» и превосходство над главными конкурентами связаны также с отсутствием перемен на тренерском поприще и доверием Сергею Семаку со стороны руководства и игроков.



Семак занимает пост главного тренера питерского клуба с 2018 года. Это, с одной стороны, значит, что уже второй год подряд команда спокойно готовится к сезону. Игроки не боятся за своё будущее, успевают привыкнуть к требованиям тренера, и, главное, понять, как им соответствовать. А с другой стороны, тренер располагает достаточным количеством времени, чтобы привить игрокам свои идеи.



За два года работы в «Зените» Семак показал, что его главное качество – умение сплотить коллектив. При нём питерцы стали настоящей командой, которой удаётся избежать серьёзных и губительных конфликтов.

«Зенит» стал чемпионом за четыре тура до финиша. И за это ему тоже достанется от хейтеров Как раньше доставалось другим: «Спартак» забирал лучших, ЦСКА играл в «конский футбол», а «Рубин» только оборонялся.

Потрясающий Дзюба

Лидер нападения «Зенита» в этом сезоне не просто хорош, Дзюба – в огне. Форвард проводит лучший сезон в жизни. Он одновременно лидирует и в гонке бомбардиров (16 голов), и в рейтинге ассистентов (11 результативных передач).



Без него, «Зенит», без преувеличения, был бы значительно слабее. Только вдумайтесь, Дзюба участвовал почти в половине (27) из всех голов, забитых питерцами (56). А ведь «Зенит» — лидер РПЛ по количеству забитых мячей.



В нынешнем сезоне феноменальный Дзюба имеет шансы, если не побить, то повторить рекорд Халка по системе гол+пас, установленный в сезоне-2015/2016. Тогда бразилец забил 17 мячей и отдал 18 голевых передач (35 очков). Это лучший результат с начала сезона-2008, когда Opta начала считать для Премьер-лиги голевые передачи.