Питер не спал всю ночь! Как встречали «Зенит» после чемпионского матча в Краснодаре

Дежавю. Всё происходящее в ночь с воскресенья на понедельник напоминало май 2019-го, когда «Зенит» после долгого перерыва взял чемпионский титул в первый год работы Сергея Семака. Что сейчас, что и тогда – ветер, дождь, в районе терминала «Пулково-2» практически нет парковочных мест. Небольшие группы болельщиков с флагами быстро идут на знакомые звуки, которые ни с чем не спутать. В микрофон объявляют, что команда уже подлетает к городу и нужно подождать совсем немного. Это вызывает в толпе эйфорию. Они уже разогрелись, поют песни и готовят мощный перформанс. Команда совсем близко, почти на выходе из терминала. Последние инструкции. Ведь через несколько секунд даже воздух у аэропорта станет красным.
Фото: fc-zenit.ru
Что после игры творилось в городе?
Многие точно рассчитывали, что в этот раз чемпионство будет завоёвано иначе. На родном стадионе, убедительной победой над «Сочи», которую окружали бы тонны серпантина, плачущие от счастья болельщики и довольные руководители. Но в среду вечером Алексей Миранчук попал в штангу и отправил в Краснодар важную новость: в случае победы начало празднования команды вновь пройдёт вне пределов Петербурга.
Болельщикам ещё обиднее от того, что во всей стране запрещены массовые мероприятия, а рестораны и кафе работают только на верандах. Поэтому не стоило рассчитывать организованный и массовый просмотр игры с «Краснодаром». Во втором тайме матча, ещё до второго гола Азмуна и последнего – от Сутормина, люди на Невском проспекте ни о чём не догадывались. Спокойно занимали свободные столики в открытых кафе и рассчитывали на приятный отдых. Вынести хотя бы телевизор на улицу практически никто из владельцев заведений не решался. Но были исключения. Рядом с Дворцовым мостом, на Адмиралтейской набережной, для небольшой группы болельщиков устроили просмотр на открытом воздухе. Хоть и трансляция несколько раз прерывалась, это не испортило итогового настроения. После финального свистка зажглись файеры. А кто-то прокричал: «Ну что, в Пулково!»
Примерно через полчаса на Невском стали появляться машины с флагами «Зенита». Но никаких организованных акций. Они ехали в сторону Васильевского острова и обратно, сигналя друг другу. Одинокий мужчина с флагом стоял и у Эрмитажа, рассказывая удивлённым прохожим, что за «Зенит» болеет с 1984 года и не может не отпраздновать это чемпионство. В «Пулково» он ехать не собирался. И примерно через полчаса пропал. Быстро стало очевидно, что основной движ будет именно на юге города. Как и в прошлом году, болельщики хотели достойно встретить чемпионов.
Фото: fc-zenit.ru
Как команду встретили в аэропорту?
В этот раз их, судя по всему, было меньше. Примерно 1,5-2 тысячи человек приехало к терминалу «Пулково-2» к трём утра понедельника. Если бы не рабочий день, это число точно оказалось бы выше, как после прилета из Грозного больше года назад. Но тогда была суббота, а экспертами по пандемии считались только вирусологи. Сама же концепция отличалась не сильно. Болельщиков огородили с двух сторон от центрального входа, создав импровизированный чемпионский коридор, по которому команда должна была пройти к автобусу. Песни, кричалки, даже слэм – всё это началось больше чем за час до прилёта. Людей становилось всё больше. И вот тот самый момент: приземление.
Зенитовцам потребовалось ещё около 15 минут, чтобы выгрузиться из самолёта. И наконец ведущий объявил, что команда готова. Первыми вышли Иванович с Азмуном, за ними, прыгая и что-то крича, шли остальные. Болельщики в это время массово зажгли файеры, окружив всю территорию красным дымом. Выглядело бомбически.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Главные слова чемпионов
Когда дым немного рассеялся, а Азмун прокричал «Давай-давай», стало видно команду и тренерский штаб. Ведущий решил не затягивать церемонию и сразу передал слово Сергею Семаку.
– У меня сегодня джекпот. Я и дедушкой стал, и команда подарок сделала нам всем — болельщикам, городу. Второе чемпионство подряд, они заслужили это — это дорогого стоит. Это прекрасный труд, они лучшие в России. Поздравляю всех, – произнёс коуч.
Фото: fc-zenit.ru
Семака обожают в Петербурге, это ни для кого не секрет. Так что болельщики сразу после его слов начали кричать «Де-ду-шка», поздравляя тренера с важным событием в жизни. Продолжалось это до того момента, пока слово не передали Ивановичу.
– Большое спасибо всем. Как вы нас встречаете, это настоящая любовь города. Мы заслужили это чемпионство. Надеюсь, следующее тоже будем праздновать вместе. Всем спасибо, — сказал капитан.
Дальше вся команда хотела заставить говорить Азмуна. Так же было и в прошлом году, но застенчивый иранец постоянно куда-то убегал, отделываясь короткими репликами. Поэтому с болельщиками продолжал взаимодействовать Иванович – именно он отдувался за всю команду. Дзюба молчал. В эту ночь его практически не было видно.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Всего зенитовцы простояли у терминала около 20 минут. Потом ведущий попросил болельщиков отпустить игроков. И под песню We are the champions они пошли к автобусу. Но люди не торопились расходиться. Те, кто остался, даже увидели чемпионский танец в исполнении Малкома.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
«Зенит» сообщил, что празднование продолжится в среду, после игры с «Сочи». А вот устроить массовую городскую вечеринку с болельщиками, как в прошлом году, не получится.
Но это уже не так важно. Команда и без того сделала для болельщиков всё, чтобы утром в понедельник они проснулись счастливыми.
- 6 июля 2020
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