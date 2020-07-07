В жизни он во многом повторил судьбу своего героя – хоккеиста Гурина из фильма «Москва слезам не верит».

Актёр Фатюшин обожал «Спартак» и дружил с Романцевым. Он умер после просмотра дерби с ЦСКА

Спортсмен-алкоголик, закончивший карьеру, – обыденность во времена СССР. Заканчивая в 30 и не находя места в жизни, таланты часто находили утешение в рюмке. Легкоатлет Куц, хоккеист Альметов, гимнастка Лазакович – все они после успешной карьеры любили расслабиться хорошей порцией спиртного.

Первым в Союзе показать настоящую жизнь спортсмена с помощью кино решил Владимир Меньшов. Фильм «Москва слезам не верит» взял «Оскар», а один из героев стал культовым. Хоккеист Гурин, которого сыграл Александр Фатюшин – персонаж второстепенный; но именно за эту роль к нему подходили игроки сборной и говорили: «Сань, попал в точку». Артист дружил со знаменитой ларионовской пятёркой, но футбол ему был ближе. Он до безумия любил московский «Спартак» и дружил со многими футболистами и тренерами, в том числе с Дасаевым и Романцевым.

«Я только слышал звон бутылок». Как и за что Бесков убрал из «Спартака» Олега Романцева Это случилось в поезде.

Фатюшин был талисманом сборной. Поддерживал и хоккеистов, и футболистов

Одним из первых «достижений» Фатюшина в качестве талисмана сборной стали Олимпийские игры 1988 года в Калгари. Команде Виктора Тихонова не прочили золотые медали, тем не менее у них был козырь в лице актёра.

«Надежда только на тебя, Санёк. В случае чего выйдешь на лёд, вспомнишь свои подвиги из «Москвы слезам…», — шутили Крутов с Макаровым», — вспоминает его друг Александр Львов. — «Смейтесь, смейтесь, — улыбался Фатюшин, приехавший на турнир в составе группы поддержки. — Коли я здесь, всё будет в порядке. Попробуйте только не выиграть».

Сборная СССР победила, а актёру подарили золотую клюшку.

Притом артист больше тяготел к футболу и мог сам играть на неплохом уровне. Он выступал за юношескую команду рязанского клуба «Алмаз». В итоге театр перевесил, но не прекратил карьеру футболиста Фатюшина – он постоянно выступал за сборную актёров Москвы. Профессионалом артист конечно бы не стал, но одной оценкой своего мастерства мог бы гордиться, если бы услышал. Её дал великий Ринат Дасаев.

«Для любителя его уровень нормальный, для профессионала он конечно не сгодился бы», — с улыбкой вспоминал Дасаев в биографическом фильме «Роковая роль».

Олег Романцев и Александр Фатюшин Фото: из архива

Реноме фартового человека помогло актёру сблизиться не только с хоккейными, но и футбольными звёздами. Закрытый и немногословный Олег Романцев подпустил Фатюшина очень близко к команде – актёр летал со «Спартаком» на выездные матчи и игры Лиги чемпионов.

«Я очень активный болельщик — переживаю, вскакиваю с места, расстраиваюсь сильно, но и радуюсь на полную катушку — всё-таки болею за родных: я же всех ребят знаю, со многими дружу. А моя жена подкладывает мне в карман валидол — на всякий случай, пока, слава богу, не пригодился», — рассказывал артист.

Однажды он «помог» победить сборной, возглавляемой легендарным тренером «Спартака». Это было, когда команда играла на выезде с Югославией.

«В самолёте я все ждал от него желанного прогноза, — продолжает Львов. — Но весь полёт он дремал, а когда разместились в отеле, ушёл в свой номер. Часа в три ночи я не выдержал — позвонил ему.

— Как сыграем? Что душу-то рвёшь?!

— Выиграем, — спросонья успокоил «талисман». — Отдыхай. А то к игре готовиться не даешь».

Матч завершился победой россиян 0:1, а гол забил Бесчастных.

Егор Летов болел за ЦСКА и сборные из Африки. И понимал, почему футбол для фанатов – война 12 лет назад не стало легендарного рокера, лидера «Гражданской обороны». Футбол был его страстью.

Актёр дружил с Дасаевым. Вратарь дал актёру тысячу рублей, чтобы тот сыграл свадьбу

Его любили не только за фартовость – он был настоящим другом, способным прийти на помощь в любую минуту. Его близкий друг Ринат Дасаев вспоминал, что он мог обратиться к Фатюшину в любой момент.

«Можно поддержать не только делом и словом. Я жил один – плохо сыграл, например, переживал. Саша мог просто приехать и уделить мне внимание», — говорил вратарь в том же фильме.

Отношения у Фатюшина с Дасаевым были настоящие, дружеские.

Актёр был свидетелем на свадьбе футболиста, причём чтобы посетить мероприятие, нужно было брать «больничный». За два месяца до праздника, Фатюшин предупредил всех, чтобы его не ставили в театре Маяковского. На эту просьбу «забыли» и вечером, в день торжества, артист должен был находиться на работе.

«Отказаться от приглашения Рината я не мог — свадьба без свидетеля со стороны жениха, в качестве которого я там должен был выступать, вряд ли бы состоялась. Поэтому пришлось брать «больничный». Отгуляли по полной программе. И всё бы ничего, да нашлись «добрые люди», подсунувшие режиссёру театра какое-то периодическое издание, где упоминалось, что актёр Фатюшин гулял на свадьбе у футболиста Дасаева в качестве свидетеля. В театре разразился скандал», — вспоминал Фатюшин.

Ринат Дасаев Фото: РИА Новости

Дасаев тоже помогал Фатюшину чем мог. Избранницей актёра стала Елена Мольченко – неизвестная молодая актриса театра Маяковского. Шикарной свадьбы могло не быть, если бы не вклад вратаря. Он дал на свадьбу тысячу рублей – немыслимые по тем временам деньги. Вторую подарили родители. Весёлый праздник, где половина гостей спортивные друзья артиста, состоялся.

Семьями дружил Фатюшин с Романцевым — тем самым, кто так близко подпустил его к красно-белым и сборной. Народный любимец болел только за народную команду, коей всегда являлся «Спартак».

«Да и сейчас со спортом очень близок — не пропускаю ни одного важного матча своего любимого «Спартака», правда, теперь московского (футболист родом из Рязани, и понятное дело, не мог не болеть за местный «Спартак». — Прим. «Чемпионата»). Дружу с игроками российской сборной. А Олег Романцев много лет подряд зазывает меня на игры в качестве живого талисмана», — говорил Фатюшин в интервью «ЭГ» в 2003 году.

Тренер в своей книге «Правда обо мне и «Спартаке», тоже добрым словом вспоминал об актёре.

«Когда мы со «Спартаком» начали летать чартером, я часто приглашал в самолёт актёра Александра Фатюшина. Мы с ним близко дружили».

По легенде «Спартак» мог стать одной из причин смерти Фатюшина

Удивительно драма – к смерти актёра тоже оказался причастен футбол. Как настоящий болельщик, всегда переживающий за свою команду, он ушёл из-за поражения любимого клуба. В 2003 году в четвёртом туре встречались «Спартак» и ЦСКА. Красно-белые проиграли 2:3, победный гол на 90-й минуте забил «армеец» Ярошик. Актёр после матча схватился за сердце – врачи только успели констатировать смерть. Его жена Елена не станет уточнять связана ли смерть с футболом или алкоголем, с которым у Фатюшина были проблемы.

50 лучших матчей в истории футбольного чемпионата России. Места с 10-го по 1-е Таких матчей порой не увидишь даже в Лиге чемпионов!

«Я не буду ни подтверждать это, ни опровергать. Да, в этот вечер действительно был футбол. И били пенальти. И Саша правда переживал за «Спартак»… время было такое, всё совпало: и в театре началась чехарда, и в спорте кризис. Фатюшин видел, как тренер Олег Иванович Романцев переживает, как с командой происходит раздрай, — конечно, всё это не прибавило Саше жизни», — говорила жена Фатюшина.

Фатюшин в роли спившегося хоккеиста Гурина в фильме «Москва слезам не верит»

Считается, что Фатюшин в некоторой степени прожил свою жизнь в образе Гурина – резкий старт карьеры, всемирная слава, алкоголизм. Это не так: финал картины для персонажа заканчивается словами: «Я завязал». Даже альтернатива, вырезанная советскими редакторами, рассказывает, что у Гурина опять началась запойная жизнь, а чем он закончил — неизвестно. Фатюшин сам написал финал своей жизни – дома, следя за матчем любимой команды. В 52 года.