Тест. Кто и как становился чемпионом в РПЛ: что вы об этом помните?
Что пил Глушаков? Что Федун сказал Гинеру? Чем удивил игроков Бердыев?
«Зенит» стал чемпионом России, и мы увидели, как команду встречали в Санкт-Петербурге. Это было очень ярко, красиво и трогательно. Особенно на фоне событий последних месяцев. Мы увидели яркие кадры из чемпионской раздевалки. Облитого шампанским Сергея Семака, который в один день стал дедушкой и чемпионом страны!
Питер не спал всю ночь! Как встречали «Зенит» после чемпионского матча в Краснодаре
Красный от файеров воздух, дедушка Семак, танец Малкома и молчаливый Дзюба.
Мы собрали для вас забавные моменты прошлых празднований чемпионских титулов. Набралось много всего интересного. Помните, что пил Денис Глушаков, когда золото выиграл «Спартак»? А что говорила Ольга Смородская про празднование 10-летнего юбилея победы в чемпионате? Что скандировал Дмитрий Баринов вместе с фанатами «Локо», а Алан Дзагоев — с фанатами ЦСКА?
Готовы проверить свою память? Вперёд!
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