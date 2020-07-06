ЦСКА добился наибольшего прогресса за три последних тура. Это везение или закономерность?

Новый стиль игры ЦСКА, который уловили уже все болельщики и специалисты, приносит сочные плоды: в трёх турах подряд после отказа от прежних идеалов команда набрала семь очков. Причём в соперниках были вовсе не слабаки: «Динамо», «Спартак», да и «Ахмат», который не отнесёшь к откровенным аутсайдерам после предыдущих летних успехов.

Гончаренко и правда встряхнул команду! ЦСКА забил 3 гола за 4 минуты А Чалов прервал свою безголевую серию. Фёдор забил впервые с ноября.

Стратегия ЦСКА пока не устоявшаяся – матчей состоялось слишком мало, с категоричными выводами стоит повременить, вероятно, команда просто перешла из стабильной философии в режим преодоления кризиса, а в дальнейшем всё вернётся к исходной точке. Хотя это вряд ли: есть подозрение, что Гончаренко всё же надолго пересмотрел свои взгляды на возможности имеющегося состава. Видно, что команда не просто играет с одной и той же стратегией, а развивается в её рамках и делает острожные шаги в стороны.

Использованы данные Wyscout и Understat.

Оборона: лучший показатель в РПЛ за последние три тура

Главное изменение в игре ЦСКА, вопреки часто встречающемуся мнению, — это не общий уход футбола к осторожности и не его упрощение в атаке, а корректировка стиля обороны.



Если первый матч с «Динамо» (при Сергее Овчинникове) был сугубо оборонительным (в защите: вообще никакого прессинга, все игроки за линией мяча, соперники спокойно разыгрывали от ворот; в атаке — перестраховка и наступления меньшим количеством игроков, чем прежде), то в Грозном футбол ЦСКА был не настолько категорически осторожным.



В матче с «Ахматом» проскакивали (пусть редко) попытки прессинга в удобных моментах: при слабых передачах назад и поперёк, сразу после потери, также ЦСКА не давал «Ахмату» спокойно разыгрывать от ворот.

Но персональной ориентировки «1 в 1» при высоком прессинге, что раньше было фишкой Гончаренко, сейчас нет, крайние защитники должны прежде всего оборонять свою половину и помогать центральным защитникам, а не агрессивно накрывать соперников в чужой трети. То есть ЦСКА скорее обозначает прессинг (с «Ахматом» этого хватало), эпизодически и несистемно. Главная ставка — на высочайшую компактность.



Доказательства — в цифрах PPDA (количество передач соперника на одно оборонительное действие на чужой половине). В среднем по сезону до последних трёх туров (осень, весна и первый летний матч с «Зенитом») показатель составил 8,48; по итогам трех последних туров — 13,48. Важен и контекст. В матче с «Динамо» — 23,15 (вообще не отнимали мяч на чужой половине); со «Спартаком» — 8,96 (близко к норме, но здесь сказался стиль «Спартака», который сам по себе много упрощает); с «Ахматом» — 13,13.

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Последний показатель, наверное, чуть лучше характеризует нынешний ЦСКА. Нельзя утверждать, что Гончаренко полностью взял и скопировал стратегию Овчинникова из игры с «Динамо». Нюансы корректируются каждую игру (роль Влашича, баланс между пассивным блоком и более активным коллективным отбором, триггеры для редкого прессинга), но оборонительный базис — да, он единый. Как и кадровое построение защиты. Васин и Карпов, как самые ненадежные для позиционной защиты, отправились на скамейку. Набабкин и Магнуссон – вот уже который раз подряд одни из лучших на поле.



Позитивные результаты наблюдаются не только в таблице результатов, но и в статистике. Если за 23 матча командой «старого образца» допущено 27,63 ожидаемых гола (1,2 за игру), то за три новых игры — 1,75 xGA (0,58 за игру, большинство пришлось на матч со «Спартаком» — почти единица). То есть в модели xG оборона ЦСКА стала вдвое надёжнее. Естественно, из-за малого количество игр нельзя делать глобальных выводов, высока вероятность дисперсии, на дистанции всё может подравняться. Но то, что такой стиль обороны применялся Гончаренко раньше незаслуженно редко и мог бы использоваться хотя бы в части матчей в рамках подстройки под соперника, — это однозначно.

Единственное, очень хочется увидеть такой пассивный стиль обороны против команды, которая умеет играть в давление (в том числе через фланговые подачи). Хватит ли тогда качеств Набабкину и Магнуссону?



Кстати, ещё сейчас напрочь исчезла проблема вторых таймов. Проблема, которая раньше была критической. Все вторые таймы трёх постперестроечных матчей ЦСКА как минимум не проиграл: с «Динамо» — ничья, со «Спартаком» и «Ахматом» — победы.

Атака: возможно падение результативности, игра с «Ахматом» вряд ли показательна

Стиль игры в атаке ЦСКА нельзя назвать осторожным или прагматичным. Здесь примерно такие же взаимодействия, как и прежде, никакого «бей-беги» нет. Например, среднее время одного владения в игре с «Ахматом» составило 21 секунды, усреднённые цифры по сезону — порядка 15-16 секунд. Были в Грозном и интересные включения внешних крайних защитников, после прострела Магнуссона из высокой позиции команда создала самый опасный момент первого тайма. То есть ЦСКА не стал упрощать атаки, доля длинных передач по-прежнему скромная. Просто самих фаз владения теперь поменьше. С «Ахматом» до перерыва был снова проигрыш по владению при равном счете, 43 на 57%. Зато во втором «армейцы» включились активнее и победили не только по счёту, но и владению – 54 на 46.

Трудности с результативностью, вероятно, будут, в эйфорию после «Ахмата» я бы не погружался. Статистически больше ударов в современном футболе наносится после начала атак с чужой половины поля, а не со своей. ЦСКА раньше был неплох в прессинге, много отнимал и перехватывал — и много таким образом создавал. Сейчас больше атак приходится начинать со своей половины. То есть нужно надеяться либо на качество позиционной структуры (в ней ничего нового, разве что более свежие ноги у атакующих игроков в момент перехода владения), либо на скорость и правильность выбега в быструю атаку (но такие ситуации не все дарят, особенно если нет первого гола), либо на индивидуальное мастерство (а-ля удары Влашича).



С «Динамо» всё было чрезмерно скудно, со «Спартаком» — просто скудно, с «Ахматом» — да, раздолье голов, но не все клубы будут так плохо обороняться и недобегать в конкретных эпизодах. Грозненцы во втором тайме слишком многое позволили.



Хотя в любом случае обновлённая стратегия пришлась ЦСКА очень кстати и стабилизировала команду. А в дальнейшем если и придётся что-то корректировать, то Гончаренко сделает это уже по факту. Сейчас главной задачей было выплыть из болота, и это красно-синим удалось.



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