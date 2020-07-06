«Зенит» догнал ЦСКА, до «Спартака» осталось немного. Все чемпионы России в одном видео

«Зенит» — чемпион России в шестой раз. Петербуржцы взяли золото за четыре тура до конца сезона, и это новый рекорд РПЛ. До этого чемпионство оформляли максимум за три матча до завершения чемпионата: «Зенит» делал это дважды в сезонах 2011/2012 и 2018/2019, «Рубин» — в 2008 году, «Спартак» — в сезоне-2016/2017.

7 главных причин, почему «Зенит» опять чемпион Дело не только в больших деньгах.

За 28 лет существования чемпионата России шесть команд выигрывали золотые медали, причём с 1992 по 2001 год в России было всего два чемпиона – «Спартак» (9 раз) и «Алания» (1 раз). Потом в историю ворвались ЦСКА и «Локомотив», в 2007-м – «Зенит», а спустя год – «Рубин».

Одно из самых логичных чемпионств в истории РПЛ. Почему «Зенит» на голову выше всех Средний по качеству матч с «Краснодаром» не должен вводить в заблуждение. Итоги второго подряд золотого сезона для петербургской команды.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

ЦСКА — лидер по серебряным медалям (8), «Локомотив» — по бронзовым (5).

Вот такая таблица призёров получилась. Интересно, когда стоит ждать новые имена в списке чемпионов?