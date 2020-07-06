«За матч «Спартака» Москалёва должны отправить в ФНЛ». Разбор судейства 26-го тура РПЛ

Главное, что случилось в 26-м туре – чемпионство «Зенита». Но споры среди болельщиков вызвало и аномальное количество ошибок судей в прошедшие выходные. Претензии к арбитрам могут предъявлять не только болельщики «Спартака» – важные ошибки совершали судьи и в матчах «Ахмата» с ЦСКА, «Зенита» с «Краснодаром» и «Крыльев Советов» с «Ростовом». Специально для «Чемпионата» арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой YouTube-канал, разобрал судейство в прошедшем туре.

«Динамо» — «Арсенал» 0:1. Безбородов правильно удалил Комбарова

Безбородов хорошо отработал матч. Отдельное внимание уделю нескольким моментам: на 19-й минуте правильно показали жёлтую карточку Комбарову за неспортивное поведение. На 35-й минуте была вторая жёлтая карточка Комбарову за грубую игру. Могло показаться, что в этом моменте надо было давать ему прямую красную, но в конце Кирилл смягчает эпизод, пытается согнуть ногу. Так что вторая жёлтая по делу.



На 92-й минуте произошёл момент, который я хочу сравнить с эпизодом в матче «Арсенал» – «Спартак», когда назначался пенальти в ворота гостей и c моментом матча «Крылья Советов» – «Ростов», когда показали вторую жёлтую карточку Ведерникову. Безбородов поступил правильно, назначив свободный удар в пользу «Арсенала» Опасная игра была со стороны Рыкова. Нога была не настолько высоко, чтобы наказывать игрока защиты.

«Спартак» — «Тамбов» 2:3. Москвалёв провёл ужасный матч

Ключевую ошибку в этой игре совершил департамент судейства — они назначили Москалёва. Назначать его было нельзя – он почти восемь месяцев не судил, а тут ещё и матч без VAR.

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Дальше разберём несколько моментов игры. Пенальти, который назначили в ворота «Тамбова» – ошибочный, Два игрока бегут навстречу друг другу, нападающий бежит к мячу, а защитник катится. Защитник, понимая, что он промахнулся, пытается сгруппироваться. Нападающий же бежит в другую сторону от мяча, он ищет контакт контакт с соперником. Защитник уже покатился и нападающему в данной ситуации нужно извлечь хоть какую-то выгоду из эпизода, вот он и врезается в защитника, чтобы заработать пенальти. Арбитру следовало просто продолжить игру.



На 45-й минуте Соболеву можно было показывать жёлтую карточку за симуляцию. Александр врывался в зону, почувствовал чь-то ручку или ножку и сам начал заваливаться и нырять.



Вопросы у меня возникли и по голу Джордана. Он выставил руку и попал в лицо игроку «Тамбова». Если бы арбитр сместился чуть левее, он бы видел всё замечательно. Это неправильно засчитанный гол, Ларссона следовало наказать жёлтой карточкой и дать штрафной в пользу «Тамбова».

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Отменённый гол Соболева на 80-й минуте – это неправильное решение Москалёва, хотя он находился в хорошей позиции и просматривал этот эпизод. Ну да, Соболев положил ручки на спину игроку защиты, но дальше ничего не произошло. Видно, что дальше Соболев выпрыгивает вместе с защитником и никакого контакта между ними нет.

Следующий момент: пенальти в ворота «Спартака». Я не соглашусь с тем, что это одиннадцатиметровый удар. Мне кажется, что Жиго коснулся мяча, а уже после этого произошёл контакт с игроком «Тамбова». Это нормально – это не накладка со стороны Жиго. После этого игрок «Тамбова» смотрит, куда пошёл мяч, начинает падать и хвататься за ногу. По моему мнению, нужно было продолжить игру.



На 93-q минуте Понсе потянули за руки, аргентинец потерял координацию. Следовало назначить пенальти в ворота «Тамбова». Москалёв находился в правильной позиции.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ»

Нельзя сказать, что Москалёв судил в пользу одной из команд, ошибки были в обе стороны. Просто Москалёва нельзя было ставить на игру «Спартак» — «Тамбов». Департамент должен лишить Москалёва категории ФИФА и отправить его бороздить просторы ФНЛ. Но они этого не сделают, чтобы мы не потеряли место судей в ФИФА.

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«Крылья Советов» — «Ростов» 0:0. Есть вопросы к Волошину по неудалению Норманна и удалению Ведерникова

На 22-й минуте Волошин принял правильное решение показать красную карточку. Но не понимаю, почему арбитры сразу не увидели красную. Это жуткий момент. На месте «Ростова» написал бы про сломанную ногу в отчёте, чтобы Полуяхтов поехал далеко и надолго. Так играть нельзя. Если «Ростов» не напишет в РФС, то это дисквалификация на два-три матча.



На 64-й минуте арбитр простил Норманна и не показал ему вторую жёлтую.



Норманн в борьбе выставил руку, попал в лицо. Арбитр, думаю, смотрел на руки игрока команды «Крыльев Советов». Здесь судья простил «Ростов».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ»

82 минута – вторая жёлтая карточка игроку команды «Ростов». Здесь мы возвращаемся к «Динамо» против «Арсенала». Когда дают жёлтую карточку якобы за опасную игру. Здесь арбитр не разобрался, потому что это не нога игрока «Ростова» попадает в голову футболисту «Крыльев Советов», а голова игрока «Крыльев» попадает в ногу оппонента. Но при этом неправильно показана жёлтая карточка игроку «Ростова» за борьбу с игроком «Крыльев» на 45-й минуте. Оба игрока пытались сыграть в мяч, выпрыгивают плечо в плечо и по итогу назначается штрафной удар. За что там показана карточка, я так и не понял.

«Ахмат» — ЦСКА 0:4. Кукуян не назначил пенальти в ворота ЦСКА при счёте 0:0

На 56-й минуте Кукуян должен был назначать пенальти в ворота ЦСКА. Игрок «Ахмата» врывался в штрафную, а арбитр опоздал, остался в центре поля, и не увидел, как защитник ЦСКА врезал по голеностопу нападающему хозяев. Арбитр ничего не даёт, а ведь это не назначенный 11-метровый удар в ворота ЦСКА при счёте 0:0. Как бы дальше развилась игра можно только догадываться.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ»

Засчитать гол Сигурдссона на 65-й минуте – правильное решение. Многим могло показаться, что игрок ЦСКА во время передачи был за линией офсайда, но это не так. Игрок «Ахмата» попадает под мяч, и он отскакивает к Сигурдссону. Игрок совершил действие, он пытался выбить мяч, так что тут всё по правилам.

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«Локомотив» — «Сочи» 0:0. Матюнин провёл отличный матч

Матюнин отлично отработал матч. Он также проявил мужество и назначил пенальти на 95-й минуте, причём пенальти правильный. Дальше пройдёмся по моментам: на 19-й минуте определили офсайд без VAR – это абсолютно правильное решение. На 29-й минуте с помощью VAR определили офсайд – тоже верно. Как и на 90-й минуте.



Пенальти, который был назначен в конце матча в ворота «Сочи» – абсолютно правильное решение. Крыховяк врывался в штрафную, где его хватали, и он упал.

«Урал» — «Уфа» 1:1. Лапочкин и Мешков не нашли общий язык

Для меня главный эпизод с точки зрения судейства случился на третьей минуте игры. Произошёл контакт между Бавиным и Кротовым, после которого игрок «Уфы» упал. Лапочкин пошёл смотреть VAR на предмет нарушения. По тем повторам, которые ему показали, я бы тоже не поставил 11-метровый удар.



Лапочкин отлично отработал матч. Но вопрос к Калошину: чему он их учит? Были вложены деньги, чтобы обучить людей, но снова появляется конфликт арбитра и VAR, на этот раз – между Лапочкиным и Мешковым.

«Рубин» – Оренбург» 1:0. Хорошая работа Левникова

Левников хорошо провёл матч. Нужно пояснить только один момент: на 76-й минуте шла подача в штрафную «Рубина», после чего «Оренбург» забил. Но мяч отменили из-за офсайда. За линией офсайда находился один игрок, и да, забивающий гол находился в правильном положении. Но когда все футболисты выигрывает, то футболист «Рубина», находящийся за линией офсайда, положил руку на игрока «Рубина». Этим он вмешался в игру, помешал защитнику «Рубина» сыграть в мяч. Так что офсайд был зафиксирован правильно. И не важно, возмущался «Оренбург» или нет – футболист в офсайде совершил действие, так что это не пасивный, а активный офсайд.

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«Краснодар» – «Зенит» 2:4. Карасёв неправильно засчитал мяч в ворота «Краснодара»

Очень много споров по поводу гола Азмуна. Его нельзя было засчитывать. Я видел много скринов, где понятно – Азмун стоял на линии штрафной площади. А по правилам игры линия штрафной площади считается штрафной площадью. Никто же не спорит, когда при нарушении правил на линии штрафной назначается пенальти. Азмун находился в штрафной площади «Краснодара» до ввода мяча в игру. После гола VAR должен был решить, находился Азмун в штрафной или нет. И гол был забит неправильно, потому что при выполнении удара от ворот игроки соперника не должны находиться в штрафной до того, как мяч будет введён в игру.

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Если бы в этом матче решалась судьба первого места, то Галицкий сжёг бы старый стадион и построил бы новый. Только из-за того, что счёт 4:2 в пользу «Зенита», никто этим голом не возмущается. А если бы «Зенит» выиграл 3:2, то «Краснодар», конечно же, подал бы протест. Ведь тут сработал не человеческий фактор, тут просто не разобрались в правилах игры, хотя был VAR. Неважно, что Газинский плохо обработал мяч, важно, что Азмун находился в штрафной в момент удара от ворот.



На 39-й минуте пенальти в ворота «Зенита» был назначен верно. Кому-то показалось, что игрок «Краснодара» подгибал ножки, может, так и было, но Лунёв никак не успевал к мячу. И в мяч сыграл игрок «Краснодара», так что решение назначить одиннадцатиметровый удар верное.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ»

С пенальти на 45-й минуте я не согласен. Для VAR это не стопроцентный момент. Здесь всё зависит от действия арбитра. Для меня это не рука, она находилась в естественном положении и не увеличивала площадь тела. Если бы мяч попал в кисть, или локоть был выше плеча… Но мяч попадает в руку от бедра. Причём в локоть, а уже потом идёт в сторону ворот. Я бы продолжил игру, для меня это неочевидный пенальти. Но руки – самое сложное для арбитров, они всегда будут вызывать споры.



Самое глупое и непонятное решение по туру принял Кашшаи – как можно было поставить Москалёва на эту игру, ещё и без VAR? Чем они там думали?