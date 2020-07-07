А помните, Федун говорил о Цорне в «Спартаке» в 2023 году? Что-то пошло не так

Вернёмся в май 2019 года.



Цорна только-только назначили руководить «Спартаком». На тот момент о нём было известно немного. В основном мы знали о его связях с агентским бизнесом и лично с Сергеем Прядкиным. Выглядел Цорн солидно: рост, одежда и, казалось, знание трансферного рынка. Ну и многообещающие высказывания, конечно.



На следующий после назначения день Цорн обратился на собрании к футболистам. Вот какие слова приводил официальный сайт «Спартака»: «Мне бы хотелось, чтобы вы завершили сезон на высокой ноте и достигли цели, которая перед нами стоит, – попасть в еврокубки. А летом мы вместе начнём путь к новым вершинам».

Через месяц владелец «Спартака» Леонид Федун дал большое интервью «Чемпионату». Главный посыл: клуб будет передан болельщикам, и они сами будут выбирать президента, которым, возможно, будет именно Цорн: «У него есть амбиции прийти к болельщикам в 2023 году и сказать: «Давайте, выдвигайте меня в президенты», – говорил Федун.



Сейчас забавно вспоминать и про новые вершины, и про президентство в 2023 году. Хотя больше хочется разобраться, что сделал Цорн за свои 420 дней в «Спартаке». И главное тут, конечно, трансферы. Планировалась перезагрузка. И она точно случилась. Вопрос в том, насколько удачная.



Возьмём нападающих. Теперь впереди Ларссон, Понсе и Соболев. У вас есть ощущение, что хоть кто-то из них сильнее Зе Луиша и Луиса Адриано?

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Я проголосовал за второй вариант. Даже если старички были немотивированы, то нынешние мотивированные форварды не дали «Спартаку» качественного скачка.



Теперь про тех, кто под нападающими. При Цорне появились Тиль, Мирзов, Крал и Шюррле. При желании каждый из этих четырёх трансферов можно назвать провальным. Но я бы отметил другое. Для меня главный вопрос: почему пришли футболисты именно на эти позиции?

Казалось очевидным, что нужнее опорник. Свой Каземиро. Ну ок, понятно, что футболист уровня Каземиро в РПЛ трезвым не поедет, но требовался свой Вернблум, свой Барриос. Гацкан летом 2019-го ушёл из «Ростова» в «Крылья». Неужели при выборе между Москвой и Самарой он не выбрал бы первый вариант? Да, возраст. Такого потом не продашь за большие деньги. Зато есть шанс в таблице подняться повыше и продать других молодых.



В результате классического опорника в «Спартаке» не нашлось до сих пор. Не то чтобы Фернандо был идеальным. Точно не был. Часто не успевал и породил мем «помогите – помогаю». Зато бразилец компенсировал провалы шикарными ударами с точки.

Вот и получается что Бакаев – лучший из тех, кто пришёл в «Спартаке» летом 2019 года (учитывая весь сезон, а не последние матчи). И объективно здесь мало заслуги Цорна. Бакаев просто вернулся из аренды. И его хотели забрать ещё зимой 2019 года, но тогда «Арсенал» не отпустил. А вот по поводу ухода другого Бакаева (Солтмурада) – это как раз к Цорну. Ещё одна трансферная неудача.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Ну и последний момент – тяжёлая ситуация с Рассказовым. У 22-летнего воспитанника через год заканчивается контракт. Клубу явно стоило раньше продлить соглашение с защитником. Последнее время мы видели, что между Цорном и агентом Рассказова проскакивало недопонимание. Оно выливалось даже в публичную плоскость. Пока нет нового контракта, ситуация для «Спартака» усугубляется с каждым месяцем. Если защитник уйдёт бесплатно, это будет настоящим провалом для клуба.



Остальные дела Цорна сейчас кажутся второстепенными.

Ну сорвались сборы в США. Бывает.

Ну с покупкой Романьоли вышла странная история. Пускай.

Ну не продавили в РФС жеребьёвку места проведения полуфинала Кубка России. Не страшно. Федун же настаивал, что Цорна брали не из-за его связей с нашими футбольными властями, верно?



И всё же одна вещь вызывает симпатию в ситуации с Цорном. В РПЛ (да и в европейских лигах тоже) много жалуются, что президенты клубов меняют тренеров пачками и не несут ответственности за их провалы. Вот классический пример – при Ольге Смородской за шесть лет в «Локо» работали:

• Юрий Сёмин,

• Юрий Красножан,

• Владимир Маминов,

• Жозе Коусейру,

• Славен Билич,

• Леонид Кучук,

• Миодраг Божович,

• Игорь Черевченко.



В свою очередь Цорн пришёл при Кононове и сам привёл лишь одного тренера. У Тедеско не заладилось – Цорн за это ответил своей должностью. Если бы все гендиры несли такую ответственность, наш футбол был бы чуточку лучше.