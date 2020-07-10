«Интер» до сих пор не стал командой Конте. Не хватает главного

«Надеюсь, мои игроки способны испытать хотя бы сотую долю того разочарования, которое испытываю я. Мы умудрились проиграть матч, который был у нас в кармане». После неожиданного домашнего поражения от «Болоньи» Антонио Конте не сорвался и говорил тихо и медленно. Это для него нетипично. Но и «Интер» в целом пока получается его самой нетипичной командой.

Конте возглавил клуб год назад, и с первых дней проект был очень продуманным. Новый генеральный директор Джузеппе Маротта провёл чистку состава: Икарди, Наингголан и Перишич, которые в предыдущем сезоне создавали проблемы в раздевалке, ушли в аренду. Ради более профессионального отношения к работе руководство рискнуло потерять ценных игроков без гарантий финансовой выгоды. Главное, что всех ушедших удалось заменить. Барелла – один из сильнейших молодых полузащитников Италии, Лукаку стал трансферным рекордом «Интера», а Санчес в Манчестере соскучился по футболу и должен был справиться с ролью первого запасного. Бесплатный трансфер Година из «Атлетико» и покупка талантливого Сенси в рассрочку тоже выглядели как явное усиление. Перед началом сезона в «Интере» не делали громких заявлений о скудетто, но Конте говорил, что команда «должна мечтать».

Конте очень крутой. В ключевом матче выпустил на полчаса 17-летнего парня А тот заработал пенальти.

Сейчас, после 30 туров, мечтать не о чем. «Интер» слишком отстал от первого места, чтобы бороться за чемпионство, и слишком оторвался от пятого, чтобы опасаться за место в Лиге чемпионов на следующий год. Команда выступает лучше и стабильнее, чем в прошлом сезоне. По ключевым параметрам после 30 туров нынешняя версия клуба превосходит себя прошлогоднюю. Плюс восемь очков (64 на 56) и плюс восемь голов по разнице забитых и пропущенных (61:31 на 47:25). То есть формально шаг вперёд состоялся. Но радоваться этому как-то не получается.



Для начала надо сказать, что у Конте точно получилось. Первые месяцы чемпионата напоминали первые месяцы Антонио в любой другой команде. После 10 туров «Интер» набрал 25 очков, после 15 – 38. Это отличный темп, для сравнения: в чемпионский сезон с «Челси» было 22 и 37. Игроки быстро адаптировались к игре с тремя центральными защитниками. Лукаку забивал почти в каждом матче, а Сенси раздавал последние пасы и так управлял игрой, что вызвал интерес «Барселоны». Более того, отрезками «Интер» показывал на редкость качественный футбол: с выходом из-под прессинга через короткий пас, отличным контрпрессингом и идеальной защитой. В общем, качественный скачок случился. Не было другой важной особенности, которая отличает Конте от других тренеров.

Лукаку начал в «Интере» лучше, чем Роналдо и Златан. Сейчас он тащит клуб Причина не в таланте.

Что отличает команды Конте от всех остальных

Для Конте улучшение качества игры – важный результат работы, но не главный. Главный – правильный менталитет. Его невозможно переоценить, потому что о менталитете постоянно говорит сам Конте – и игроки, которые с ним работали. Маркизио рассказывал, как Антонио изменил менталитет «Ювентуса», а изменения в психологии игроков «Челси» отмечал даже Оскар – футболист, чей победный менталитет вряд ли можно назвать самым типичным. Лэмпард с восхищением говорил, как Конте «перевернул всё в головах игроков и сделал раздевалку единой и организованной». Капелло отмечал, как Конте удалось наладить отношения с конфликтными игроками: даже те, кто был недоволен и хотел уйти (как Коста), полностью выкладывались в матчах.



Правильный менталитет трудно измерить цифрами. Но трудно – не значит невозможно. Например, когда «Челси» за 10 минут до конца матча проигрывал «Уотфорду», но в итоге победил – это следствие правильного менталитета. В чемпионском сезоне с Конте «Челси» набрал 12 очков благодаря голам, забитым после 80-й минуты. Обычно лондонцы контролировали соперника (три победы подряд со счётом 1:0 – лучшее доказательство циничности этого контроля), но и матчи, которые складывались трудно, они доводили до победы. Ещё одно число, которое говорит о менталитете, – ожидаемые голы. «Челси» забил 85 голов, хотя по остроте созданных моментов должен был забить 62. Разница слишком велика и была слишком стабильной, чтобы списать на везение. Более того, даже в следующем сезоне, когда Конте конфликтовал и с Абрамовичем, и с половиной состава, реализация всё равно была чуть выше нормы (62 гола при 59xG).

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Эти цифры имеют огромное значения для понимания работы Конте. Он даёт быстрый качественный скачок, но это вторично. Первично то, что его команды сразу начинают добиваться результата – даже в матчах, в которых не выглядят лучше соперника. То есть Конте учит команду контролировать игру, но если не получается – ничего страшного, победу принесут эпизоды. Именно это сочетание системы игры с эффективностью у чужих ворот на грани цинизма делает «эффект Конте» таким ярким. Именно это не получилось в «Интере».

Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

В первые месяцы, когда «Интер» набирал очки в чемпионском графике, когда и играл на топ-уровне, победы были следствием тотального игрового превосходства. И то случались неприятности: например, матч с «Пармой», в котором «Интер» нанёс 29 ударов (17 из штрафной), а у своих ворот допустил только один действительно опасный момент – а счёт 2:2. Или абсурдный матч с «Ромой»: миланцы создали пять явных голевых моментов (Big Chance в терминологии Opta – это момент, когда «мяч вероятнее залетит в ворота, чем не залетит») – но закончили матч на 0:0. В текущем сезоне голы, забитые после 80-й минуты, принесли «Интеру» семь очков. Меньше, чем в чемпионском «Челси», даже если учесть, что сыгран ещё не весь чемпионат. И катастрофически меньше, если учесть, что из-за голов, пропущенных после 80-й минуты, команда уже потеряла шесть очков. Вот это для Конте уже абсурд. Победы не благодаря, а вопреки обстоятельствам, значительная часть его успехов. «Интер» же даже не в каждом матче берёт своё.



Команда Конте могла играть хуже, но претендовать на скудетто. Проблема «Интера» даже не в месте в турнирной таблице, а в отношении к игре. Неудивительно, что у тренера после каждой новой неудачи спрашивают о проблемах с менталитетом. После поражения от «Болоньи» Конте сказал, что проблема в нём самом. «Я должен управлять ситуацией. То, что происходит, это моя ответственность, поэтому в первую очередь я зол на себя. Но и игроки должны злиться на себя». И ещё один заряд: «Если клуб хочет побеждать, то нужно убедиться, что у него подходящий для этого тренер и подходящие игроки».

Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

Вряд ли это намёк на увольнение по собственному желанию. Больше похоже на признание в том, что он недостаточно требовал от своих футболистов. И буквально на следующий день после поражения итальянские инсайдеры стали писать чуть ли не о революции в составе – что команду могут покинуть сразу девять игроков. Даже если речь идёт о глубоком запасе, это много. И смахивает на эмоции.

Эмоциональную реакцию можно понять, потому что Конте делал то же самое, что и обычно. Несколько великолепных таймов в начале сезона показали, что его идеи так же эффективны, как прежде. Проблемы менталитета тренер точно не решит, обвиняя своих игроков перед журналистами (в последние годы это не работает, доказано Моуринью). Нужны новые лидеры с правильным отношением, возможно, поэтому Конте так настаивает на трансфере Видаля. Но если отвлечься от психологии, можно найти ещё пару причин того, что «Интер» разочаровывает.

Что не так, кроме менталитета

Конте получил мощное усиление в центре, но не на флангах. Лазаро не прижился, поэтому команда полгода бегала с Кандревой и Бираги в роли латералей. Это не оправдание (он брал Серию А с Асамоа и Лихтштайнером и АПЛ с Мозесом и Алонсо), но частичное объяснение неудач. Для Антонио возможность ротировать фланги – ключевая, его футбол во многом строится на механических рывках латералей, которые выматывают соперника. Трансфер Хакими должен решить эту проблему. Или показать, что дело в тренере.



Ещё одна неудача случилась из-за форс-мажора. В штаб Конте пригласили тренера по физподготовке из «Реала». С помощью Антонио Пинтуса «Реал» каждую весну выходил на пик формы. Зато зимой команде стабильно не хватало свежести. Из-за коронавируса «Интер» не извлёк из такого подхода никаких преимуществ – зато получил все побочные эффекты. Команда прошла спад, а затем отправилась на карантин, а сейчас ей снова не хватает свежести.

Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

Последняя причина связана с конкуренцией в Серии А. Первый успех в «Юве» случился на фоне беспрецедентно слабой конкуренции (и отсутствия еврокубков у туринцев), а чемпионство с «Челси» — на фоне переходных сезонов «Сити» и «Ливерпуля» и стагнации «МЮ» с «Арсеналом». Набрав 49 очков после первого круга, Конте мощно оторвался от второго места. Но сейчас в Италии ничего подобного нет и близко. Даже перестраивающийся «Ювентус» набирает очки как машина. Миланцы закончили первый круг с 46 очками – этого хватило бы для первого места в любой из сезонов, когда Конте выигрывал чемпионат. Но у «Юве» было ещё больше. Не исключено, что, проведя выдающийся сезон и прыгнув выше головы, «Интер» всё равно ничего не выиграл бы, а трудность цели только усугубила проблемы строящейся команды.

Кажется, Сарри наконец придумал, как использовать Криштиану и Дибалу вместе Результат: у португальца 13 голов в 10 последних матчах.

Что делать дальше

Прямо сейчас у Конте топовый по меркам Италии состав, который тем не менее не вполне соответствует требованиям тренера. Возможно, клуб пойдёт навстречу и докупит одного-двух возрастных игроков с чемпионским опытом. Альтернатив нет: у Конте самая высокая в Италии зарплата, 11 млн евро в год, больше, чем у Маурицио Сарри и Симоне Индзаги, вместе взятых. Расставаться с ним просто не по карману. Да и не нужно. Конте остаётся тренером-победителем. Тем, кто может не столько поставить качественный футбол, сколько привить привычку к победам, об этом говорят все, кто с ним работал. По этому параметру вряд ли кто-то подходит «Интеру» лучше хотя бы потому, что никто не переживает неудачи так остро, как сам Конте. Его честолюбие – главный мотиватор.



После неудачи Конте будет мотивирован вдвойне. Состав будет усилен. Ожидать второго подряд общемирового кризиса, который отменит футбол – ну, наверное, это перебор. В общем, будет всё то же самое, только выше ставки.

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