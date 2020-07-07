Кто будет рулить «Спартаком» после ухода Цорна? Главные инсайды и подробности

Разбираемся, какой вариант выглядит приоритетнее для Леонида Федуна и что ещё может поменяться в клубе.

Московский «Спартак» сегодня объявил об уходе Томаса Цорна с поста гендиректора клуба. «Чемпионат» уже сообщал, что основными кандидатами на эту должность сейчас являются Шамиль Газизов и Вадим Васильев. Разбираемся во всех «за» и «против» кандидатов на должность гендиректора «Спартака» и рассказываем, какие ещё перестановки могут произойти в московском клубе.

Как и почему из «Спартака» убрали Цорна и кто может его заменить? Все подробности революции в клубе.

За и против – Шамиль Газизов

Гендиректор «Уфы» действительно может пойти на повышение (которое, судя по результатам клуба, он давно заслужил), однако в этом варианте всё не так просто. Газизов является акционером «Уфы». Реально ли представить вариант, при котором акционер одного клуба РПЛ будет занимать руководящий пост в другом? В России, конечно, возможно всё, но дополнительных проблем (в случае назначения) такое совмещение добавить «Спартаку» может точно. А если совмещать нельзя по закону, то Газизову, если он всё-таки захочет возглавить «Спартак», свои акции «Уфы» придётся продавать. Захочет ли он пойти на этот шаг? И не придётся ли Федуну дополнительно финансово мотивировать гендиректора «Уфы»?



«Чемпионат» связался со спортивным юристом Михаилом Прокопцом, который дал правовую оценку возможного прихода Газизова в «Спартак»:



– У нас нет запрета в положении о лицензировании, но у нас прописан запрет в уставе РФС – статья 54. пункт 3 Устава РФС.



Из документов следует то, что Шамиль Газизов контролирует «Уфу» с точки зрения законодательства России — он оказывает влияния на решения внутри клуба. Если он станет генеральным директором «Спартака», то он будет иметь влияние на решения в «Спартаке». Это запрещено. Если он займёт должность, то должен передать свою долю в «Уфе» другим лицам.



Согласно выписке ЕГРЮЛ Шамиль Газизов предположительно владеет 60% акциями «Уфы». Также в списке значится Рамиль Камилович (брат гендиректора клуба), но у него лишь 10%.

А помните, Федун говорил о Цорне в «Спартаке» в 2023 году? Что-то пошло не так Чем запомнился Томас Цорн за 420 дней в «Спартаке».

Другой момент, связанный с Газизовым – он любит самостоятельно рулить процессами в клубе, Газизов – независимая фигура, поэтому не факт, что сработаться с Федуном ему будет просто. Но можно предположить, что владельцу «Спартака» сейчас нужен именно человек, способный взять клуб в свои руки, пока сам Федун сможет чуть-чуть расслабиться и понаблюдать за командой со стороны?

За и против – Вадим Васильев

Бывший вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев – также один из основных кандидатов на пост гендиректора «Спартака». По нашей информации, представители «Спартака» уже провели встречу с Васильевым, который хотел бы возглавить московский клуб. Да и сам Васильев не скрывает, что поработать в «Спартаке» ему было бы интересно:



– Если поступит предложение от самого титулованного российского клуба, то, безусловно, с большим интересом его рассмотрю, – цитирует Васильева «СЭ», – замечу, что в течение шести лет руководил красно-белым клубом — «Монако». Эти цвета для меня особенно дороги.

Федун, опомнитесь! «Спартак» при вас вырождается Продавайте уже или включайтесь, как в 2003-м. Начнём со смены эмблемы, увольнения Цорна и Тедеско.

За Васильева говорит и тот факт, что с Федуном ему будет не сложно сработаться с Федуном – за плечами у вице-президента «Монако» большой опыт работы с другим российским миллиардером – Дмитрием Рыболовлевым.



Каких-то заметных минусов, которые могут помешать Васильеву стать гендиректором «Спартака», нет. Но проблемой могут стать его финансовые запросы – они у вице-президента «Монако» выше, чем у гендиректора «Уфы».

Кто ещё может прийти в «Спартак»?

Помимо Васильева и Газизова в клубе также рассматривают вариант с возвращением Александра Жиркова (ранее он был заместителем главы совета директоров «Спартака»). Однако этот сценарий, на данный момент, менее вероятен.



Также «РБ» сообщил о возможном назначении Дмитрия Попова на пост спортивного директора клуба. По нашей информации, Леонид Федун не намерен вмешиваться в поиск спортивного директора. Первоочередная задача «Спартака» – найти гендиректора, который, в свою очередь, будет искать спортивного директора.

Тедеско, ну и что дальше? Сезон, который может стать для немца первым и последним в РПЛ «Спартак» проиграл дома 14-й команде чемпионата. И виноват в этом только он сам.

Также в СМИ активно обсуждается возможный приход в «Спартак» нынешнего главного тренера «Уфы» Вадима Евсеева. По информации «Чемпионата», переход Евсеева и его штаба в московский клуб может быть одним из требований Газизова, если тот согласится занять пост гендиректора московского клуба. Однако владелец красно-белых скептически относится к возможному назначению Евсеева главным тренером «Спартака». Да и представитель Федуна уже заявил «Чемпионату», что следующий сезон команда начнёт во главе с Доменико Тедеско.