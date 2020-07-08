Дзюба на минималках. Кто такой Адольфо Гайч, которого хочет подписать ЦСКА

«Армейцам» не удалось договориться с легендарным Вагнером о возвращении в клуб, но на этом поиски нападающего не закончились. Коллеги из Аргентины сообщили, что приоритетной целью ЦСКА стал нападающий аргентинского «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч. Мы решили разобраться, какие шансы у московского клуба на подписание форварда и кто же такой этот Гайч.

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В Аргентине отклонили первое предложение ЦСКА. Ждут второго

Об интересе ЦСКА к фактурному нападающему Адольфо Гайчу стало известно ещё в июне, но тогда это больше было похоже на слух, причём не очень удачный. Аргентинские СМИ снова заговорили о возможном переходе 6 июля, на этот раз сложилось впечатление, что всё серьёзно.



По информации аргентинских источников, «армейцы» предложили € 8 млн за 70% прав на игрока. Информацию для РИА подтвердил агент футболиста Матиас Фавано: «ЦСКА сделал предложение, а исполняющий обязанности главы селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян с предложением прибыл в «Сан-Лоренсо».



По сообщениям Infobae Deportes, предложение в клубе сочли недостаточно привлекательным, при этом готовы вести переговоры дальше. Источник отметил, что ЦСКА предлагал € 8 млн за 90% прав на игрока, а не за 70, как об этом писали ранее. «Сан-Лоренсо» требует € 10 млн. Отмечается, что сам футболист принял условия «армейцев» и готов на переезд в Россию. Контракт футболиста заканчивается через год, и продлевать соглашение стороны не намерены.



Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА за нападающего Адольфо Гайча предложил «Сан-Лоренсо» € 9 млн за 90% прав на него.



«Сан-Лоренсо» готов принять это предложение, так как руководство клуба устраивает сумма трансфера, но в клубе хотят продать ЦСКА 80% прав на нападающего. Сейчас стороны обсуждают этот момент, но, с большой долей вероятности, клубы договорятся о переходе.



Одним из первых о переходе сообщил журналист Диего Паулич. Диего — приближённый к клубу человек. На него в «Твиттере» подписан сам Адольфо.

Гайч уже долгое время на виду европейских клубов. Зимой им активно интересовался «Брюгге», но бельгийский клуб отпугнула сумма, запрошенная «Сан-Лоренсо»: фигурировали цифры в районе € 17-18 млн.



«Я не очень расстроился, что не смог перейти в «Брюгге», — говорил Гайч. — Это никак не повлияло на меня. В тот момент я думал только о сборной и отборе на Олимпийские игры».



Попытку подписать форварда предпринял «Атлетико Минейро» — неудачно. Хотел его к себе в «Лидс» и Марсело Бьельса. Английские СМИ сообщали, что Гайч шёл под первым номером в шорт-листе клуба, но и в этот раз не удалось договориться. В прошлом году нападающим якобы интересовался «Зенит», но эта информация не была подтверждена. В июне этого года говорили об интересе «Милана». В стан «россонери» приходит Ральф Рангник с надеждой построить молодую команду, но и эти разговоры остались лишь разговорами.



Пандемия коронавируса внесла коррективы, и клуб готов продать игрока. Мало того, у боссов конфликт с агентом Гайча. На его место подписывают других нападающих. Делаем вывод — с Адольфо решили распрощаться.

Любовь к футболу и трудное детство

Адольфо Гайч — габаритный нападающий из Аргентины, которому в феврале исполнился 21 год. Его рост — 1,90 м, а прозвище — Танк. На родине утверждают, что форвард уже сейчас является топовым игроком и совсем скоро станет основным нападающим сборной. За сборную, кстати, он уже дебютировал. Сейчас же Адольфо выступает за Аргентину U23, вместе с которой квалифицировался на Олимпийские игры-2020. К успехам молодого футболиста мы ещё вернёмся, давайте же узнаем об Адольфо чуть подробнее.

Фото: Buda Mendes/Getty Images

Гайч родился в аргентинской деревушке Бенголеа с населением около 1000 человек. Бенголеа находится на юге страны в провинции Кордова, где зачастую в домах не хватает газоснабжения, а на улицах нет асфальтированных дорог.

Адольфо родом из обычной семьи: отец работает учителем в местном колледже, а мать трудится на предприятии по вышивке одежды. У футболиста есть два старших брата.



Родители рассказывали, что, как только Адольфо получил в подарок футбольный мяч, он почти не выпускал его из рук. Если дети засыпают с игрушками на руках, то Гайч-младший неизменно укладывал рядом с собой мяч. Его он таскал с собой повсюду: так прошли юные годы в детском саду, а потом и в школе. В учебном заведении ему неоднократно делали замечания: мол, школа не футбольное поле, после уроков можешь делать всё, что вздумается, но тут соблюдай правила. Но мальчугану было фиолетово: он просто обожал футбол.



Семья всячески поддерживала младшего сына. Родители понимали, что это не просто увлечение, поэтому продумали некоторые шаги наперёд. Уже в семь лет Адольфо начал изучать английский язык. У мальчишки в тот момент была мечта: выучить язык и играть в АПЛ.

Дольфи, так его прозвали близкие в родной деревне, всегда ходил с улыбкой. Весёлая гримаса на лице и улыбка до ушей давали понять, что он ещё совсем ребёнок. В детстве, как вы могли понять чуть раньше, он был трудным и непослушным. Футбол у него был на первом месте, но ещё одним увлечением гиперактивного ребёнка считалась охота на жаб. Гайч ходил к болоту с огромной палкой и кошмарил бедных земноводных. Как только Гайч повзрослел, он изменился: из дерзкого и непослушного пацана превратился в спокойного и застенчивого молодого человека. Нельзя не отметить его телосложение — в подростковом периоде юноша заметно прибавил в росте и обзавёлся мышцами.



С самого детства Дольфи был неравнодушен к выпечке. Вместе с матерью он готовил разные вкусности и даже научился некоторым приёмам. Сейчас, например, ему не составит труда испечь торт. Гайч старается не пропускать топовые матчи европейских лиг. Он фанатеет от Роберта Левандовского и старается подражать звёздному поляку. Гайч — любитель видеоигр: если у него будет выбор пойти на прогулку или порубиться в Playstation, он не раздумывая выберет второе. Кстати, в первые годы жизни в Буэнос-Айресе он боялся заблудиться, поэтому если и выходил на прогулку, то исключительно рядом с домом.

Его считали бесперспективным, но он не сдавался на пути к мечте

Футболом начал заниматься в местном клубе «Бенголеа Унион». Отзанимался всего год: Гайча посчитали бесперспективным. В 9 лет мальчишку повезли в Буэнос-Айрес на просмотр в один из местных клубов. Родителям пообещали перезвонить, как будет решение, но семья звонка так и не дождалась. Затем Гайч оказался в «Ланусе». Всё было хорошо до того момента, пока руководители не сказали родителям: «У вашего сына нет нужного для нападающего телосложения». Затем Гайч будет выступать за клуб из родного города Лионеля Месси, но по неизвестным причинам спустя непродолжительное время покинет Росарио.



В Адольфо по-настоящему поверили в «Спортиво Чазон». В этой команде он задержался на четыре года, после чего год выступал за «Атенас» и «Атлетико Пасканас». Кстати, играл он не в кроссовках, а в самых дешёвых резиновых пинетках с рынка. Спустя время Адольфо захотел сменить мрачную обувь на цветные кроссовки, но мать переубедила его: «В этих пинетках ты стал лучшим бомбардиром. Они счастливые. Продолжай играть в них».

На пути к профессиональному футболу Дольфи пришлось пойти на жертвы. Он неоднократно покидал родительский дом, оставаясь на продолжительное время без семьи и любимых друзей. Дольфи был очень привязан к семье. В своё время мать сопровождала сына на каждую тренировку и игру в местной лиге. Бывало, что нужно было ехать в соседнюю деревню, и они добирались до места назначения на старых лодках. Порой родители еле-еле сводили концы с концами, а содержать троих детей было очень сложно.



Игрок не сдавался, и очередное покорение столицы Аргентины завершилось удачно. В 2014 году отец привёз 15-летнего Гайча в «Сан-Лоренсо». Просмотр занял три дня: на последней тренировке Адольфо оформил покер и немедленно был зачислен в академию. Как писали ранее, у Гайча были самые дешёвые пинетки, которые рвались каждую неделю. К счастью, в Буэнос-Айресе проживал его родной и состоятельный дядя, который купил юноше хорошие кроссовки. Тогда Адольфо и подумать не мог, что спустя пару лет подпишет контракт с Nike.

Фото: из личного архива

Тут же Гайч закончил среднюю школу и выступал за молодёжную команду «Сан-Лоренсо». Прежде чем дебютировать за взрослую команду, он стал чемпионом молодёжки и лучшим бомбардиром команды.

В Буэнос-Айресе подросток впервые столкнулся со взрослой жизнью: в 2017 году вместе он с друзьями возвращался домой на такси. Машина остановилась на светофоре, как вдруг налетели грабители. У Гайча и его друзей украли деньги и телефоны. «Я очень боялся во время ограбления. Ничего не понял и какое-то время был в шоке. Я никогда прежде не сталкивался с подобным, ведь я из маленькой деревни», — вспоминал он.



Дебют за «Сан-Лоренсо» состоялся 28 августа 2018 год в матче с «Юнионом». Гайч появился на поле на 60-й минуте. Тогда клуб переживал не лучшие времена, результата не было, поэтому каждые полгода боссы меняли тренеров. Лишь с приходом Диего Монарриса в ноябре прошлого года Гайч стал основным нападающим команды. В сезоне-2019/2020 форвард провёл 13 матчей, в которых забил 5 мячей.

Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

Адольфо Гайч — удивительный футболист. Известным на весь мир он стал благодаря выступлениям за молодёжные сборные своей страны. Нападающий здорово провёл себя на чемпионате мира U20, Панамериканских играх (забил 6 мячей в 5 играх) и отборе на Олимпийские игры-2020. После удачных матчей Гайч стал заветной целью многих клубов, скауты которых так любят колесить на подобные молодёжные турниры.

Чем же так хорош Адольфо? Аргентинец имеет внушительные габариты и чем-то напоминает Артёма Дзюбу. Но есть одно отличие — Гайч имеет превосходный дриблинг. Ещё один козырь форварда— открывание за спины защитников. Кажется, именно такого игрока не хватает в завершающей стадии «армейскому» клубу.

Проблемная позиция для ЦСКА

Позиция нападающего вот уже несколько лет является самой проблемной в «армейской» команде. Главный тренер команды Виктор Гончаренко неоднократно заявлял, что нужен форвард. Болельщики ждали Комличенко прошлым летом, а получили Илью Шкурина зимой. Шкурин — молодой и безусловно перспективный игрок, к нему пока нет никаких вопросов. Но при всём уважении к беларусу, нужен нападающий, который приедет и будет давать результат. Является ли таковым Адольфо Гайч? Спорно. В любом случае болельщики ждут. Даже запустили своеобразный флешмоб на странице футболиста в «Инстаграме».

Теперь ход за руководителями «армейцев». Аргентинцы ждут улучшенного предложения.