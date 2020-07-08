Потрясающий камбэк «Милана» в матче с «Ювентусом»! Ибрагимович оказался круче Роналду

В матче 31-го тура итальянской Серии А «Лечче» принимал римский «Лацио». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Для чемпионата Италии фактически это означало, что «Ювентус» — чемпион! Между клубами оставалось 7 очков дистанции, а туринцы вполне могли обыграть «Милан» в гостях и увеличить свой отрыв ещё на три очка. Но «Милан» совершил потрясающий камбэк, и минимальная интрига в серии А сохранилась.

Первый тайм вышел достаточно интересным, но голы пошли только во втором. На 47-й минуте Рабьо здорово ушел от Кессье и Тео Эрнандеса, после чего сместился с правого фланга в центр к чужой штрафной и классно пробил в верхний угол ворот Доннаруммы. 0:1.

На 53-й минуте Куадрадо исполнил длинную передачу от центра поля в чужую штрафную, где Кьяер и Романьоли помешали друг другу, и Роналду без препятствий уверенно реализовал выход один на один. 0:2.

Ну как бы на этом было всё. Матч закончен. Но нет.

На 62-й минуте судья сначала не увидел игру рукой со стороны Бонуччи, но VAR помог — пенальти! Златан Ибрагимович уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот — 1:2.

На 66-й минуте Ибрагимович сбросил мяч на Кессье на линии чужой штрафной, после чего тот легко ушёл от Бонуччи и ударом с рикошетом от того же Бонуччи отправил мяч в сетку. А Ибра обошёл Криштиану по количеству голевых действий в этом матче.

На 67-й минуте Ребич отдал передачу Леау, тот вошёл в чужую штрафную с левого фланга атаки и ударом из-под Ругани отправил мяч в ближний угол ворот. Снова рикошет дезориентировал Щенсны.

Это было невероятно! Ну кто в Серии А может за 5 минут забить три гола «Ювентусу»?

«Ювентус» так и не сумел опомниться после такого шокирующего отрезка, в остальном матч был равным, и у команд было по одному моменту.

А на 81-й минуте Алекс Сандро исполнил нелепую поперечную передачу у своей штрафной прямо на Бонавентуру, после чего последовали пас в центр владений Щенсны и завершающий удар Ребича!

«Милан» после возобновления сезона очень хорош! В пяти матчах четыре победы и одна ничья при 15 забитых голах. В среднем три за игру — очень хороший показатель.

До финиша Серии А ещё семь туров. «Ювентусу» предстоят домашние матчи с «Лацио» и «Аталантой», выезд к «Роме». Так что интрига, может быть, какая-то ещё и будет. Ведь до встречи с «Миланом» туринцы выиграли все матчи после возвращения турнира, а теперь все соперники знают, что эту команду можно побеждать!

«Ювентус», кстати, впервые с октября 2013 года пропустил четыре гола в матче Серии A.