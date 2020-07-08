Газизов – логичный выбор для «Спартака». Объясняем почему

Вчера пост гендиректора «Спартака» официально покинул Томас Цорн. В клубе рассматривали несколько кандидатов на этот пост. По информации «Чемпионата», на данный момент наибольшие шансы на назначение в «Спартак» имеет гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов. Ещё один вариант – приглашение на пост гендиректора бывшего вице-президента «Монако» Вадима Васильева. Однако именно вариант с Газизовым выглядит для красно-белых логичнее. Объясняем почему.

Кто будет рулить «Спартаком» после ухода Цорна? Главные инсайды и подробности Разбираемся, какой вариант выглядит приоритетнее для Леонида Федуна и что ещё может поменяться в клубе.

Газизов готов взять управление клубом в свои руки, без делегирования обязанностей

Главное, что можно сказать о Газизове – он самостоятельная фигура. Газизов готов и привык брать управление клубом в свои руки. Эту мысль «Чемпионату» подтверждает и футбольный агент Олег Ерёмин, близко общающийся с гендиректором «Уфы».



– Все важные процессы он контролирует сам, – рассказывает Ерёмин, – без контроля любой процесс может испортиться, поскольку ты делегируешь это людям, а людям свойственно ошибаться. Это отличает его от всех менеджеров. Эффективность его работы распространяется на структуру, где он работает, а не на него лично.



Один из примеров его работы: почему Обляков оказался в «Уфе», а не в «Зените», хотя его вели все менеджеры питерцев? Как только Шамиль получил информацию, что Облякова можно получить, он моментально принял все условия и сыграл на опережение, опередив «Зенит». Газизов — быстрый и динамичный, поэтому Обляков сразу подписал соглашение с «Уфой», а «Зениту» на раскачку, с учётом всей бюрократической машины, потребовалось бы ещё несколько недель.

Способен добиваться успеха с ограниченным бюджетом

Вопрос денег стал ключевым в решении Леонида Федуна убрать из «Спартака» Томаса Цорна. Федун часто, в том числе в прошлогоднем программном интервью «Чемпионату», рассказывал, что хочет вывести «Спартак» на самофинансирование.

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И в этом «Спартаку» гендиректор «Уфы» точно сможет помочь. «Наш бюджет – порядка миллиарда рублей в год, – рассказывал Газизов в интервью «Чемпионату» осенью 2018-го года. – Убыточность? Деньги, которых мы недосчитались, позволили впервые в истории сыграть в квалификации Лиги Европы. Причём добиться этого за небольшой срок существования клуба. А упоминание Башкирии и Уфы, которое пошло благодаря этому успеху, сполна компенсирует затраченные финансы. Другой вопрос: как привлечь инвесторов и перевести имиджевые плюсы в финансовые, превратить упоминания обратно в деньги? Наверное, это уже задача не моего уровня».



На этот самый «другой вопрос» в «Спартаке», если Газизов всё-таки придёт в клуб, ответить ему будет проще. В столичный клуб привлечь инвесторов будет проще.

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За Газизова говорят успехи «Уфы» и во внутреннем первенстве. Ни для кого не секрет, что бюджет «Спартака» значительно больше, чем у «Уфы». Но в турнирной таблице московский клуб отстаёт от «Уфы» (пусть и на одно очко). Конечно, нельзя считать это лишь заслугой Газизова – у «Спартака» ведь тоже много своих проблем, да и роль тренеров в турниром положении команд играет огромное значение. Но посмотрите на цифры: суммарная стоимость футболистов «Уфы» – чуть больше 23 млн евро. А «Спартака» – почти 90 млн.

Выгодно продаёт игроков

Выше Олег Ерёмин уже рассказал, как грамотно сработал Газизов в истории с подписанием соглашения с Иваном Обляковым. Но гендиректор «Уфы» умеет не только грамотно подписывать игроков, но и вовремя их продавать.

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Историю с переходом Зинченко в «Манчестер Сити» слышало, наверное, большинство наших болельщиков. Но ведь были и другие случаи – продажа Облякова и Дивеева в ЦСКА, Лунёва в «Зенит» (на днях он стал чемпионом России, будучи при этом первым номером команды), Игбуна в «Динамо», Живоглядова в «Локомотив», Стоцкого в «Краснодар». Да и с тренерами у Газизова всё получалось – в карьере Семака (который несколько дней назад второй раз в своей карьере стал чемпионом с «Зенитом») он сыграл большую роль.



В «Спартаке» тоже хотят выгодно продавать футболистов. Не один раз из клуба были заявления о желании выгодно перепродать Тиля, Крала и Джордана в будущем.

Какие ещё есть варианты?

Помимо Газизова в «Спартаке» на пост гендиректора клуба рассматривали Александра Жиркова (ранее он был заместителем председателя совета директоров клуба и бывшего вице-президента «Монако» Вадима Васильева. Кандидатура Жиркова отпала практически сразу. А вот вариант с Васильевым обсуждался в клубе серьёзно – он добился большого успеха с «Монако» – чемпионство во Франции с сильным «ПСЖ» говорит само за себя. Да и с точки зрения общения с олигархом, управляющим большим клубом, опыта у него гораздо больше, чем у Газизова.



Однако «Спартак» сейчас живёт в режиме экономии, а для успеха бывший вице-президент вполне может попросить у Федуна дополнительных средств, например, на покупку дорогих футболистов. Газизов же, скорее всего, будет готов работать с уже имеющимся «материалом». Да и опыта работы в российских реалиях у гендиректора «Уфы» больше, чем у вице-президента «Монако».

Что у Газизова может пойти не так?

Но совсем идеальным кандидатом Газизова назвать нельзя. Независимость гендиректора «Уфы» от высокого руководства можно считать для «Спартака» как плюсом, так и минусом.

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Неизвестно, готов ли Леонид Федун дистанцироваться от клуба и не вмешиваться в работу нового гендиректора «Спартака». Сумеет ли новый гендиректор, кто бы им ни был, сработаться с владельцем клуба? У кого больше шансов сработаться с Федуном? Успех или неуспех нового гендиректора во многом будет зависеть от ответов на эти вопросы.