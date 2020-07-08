Тедеско вне себя: наорал на судей, получил красную карточку, не хотел уходить (фото)

Похоже, ситуация с увольнением генерального директора «Спартака Томаса Цорна не прошла бесследно для главного тренера команды Доменико Тедеско. Говорили, что он уйдёт вместо с Цорном, но его оставили работать дальше. И в итоге нервное напряжение последней неделе сказалось на состоянии тренера. В конце первого тайма Тедеско был удалён со скамейки.

Как и почему из «Спартака» убрали Цорна и кто может его заменить? Все подробности революции в клубе.

Весь первый тайм Тедеско вёл себя очень эмоционально. Взрыв случился на 40-й минуте. Алексей Миранчук с правого края влетел в штрафную, где упал в борьбе с Умяровым. Наиль проиграл позицию и прихватил Миранчука. Пенальти! И это спустя две минуты после того, как «Спартак» открыл счёт в матче.

Тедеско повёл себя очень агрессивно. В итоге подошедший к нему арбитр Сергей Лапочкин показал ему жёлтую карточку. Это вызвало гнев тренера, и, судя по всему, в адрес арбитра прозвучали грубые слова. Лапочкин показал жёлтую второй раз, после чего достал красную карточку.

Тедеско долго не уходил в подтрибунное помещение. Затем он начал толкаться с резервным арбитром. По дороге врезал по монитору VAR, и, наконец, оттолкнул охранника.

«Я бы продолжил игру. Миранчук держал Умярова за майку, совершил нарушение. Это обоюдная борьба, поэтому следовало продолжить игру», — считает наш эксперт Игорь Федотов.

Но не стоит забывать, что жёлтые карточки Тедеско получает регулярно и уже пропускал из-за дисквалификации матч чемпионата.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»