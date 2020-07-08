Тедеско всё-таки Джокер. Но тренер-псих уйдет из «Спартака» героем

Когда Доменико Тедеско пришел в «Спартак» — газета «Спорт-Экспресс» вышла с обложкой, на которой немец был изображен с гримом Джокера. Смысл был странным. С одной – карточным, с понятными атрибутами. С другой, по аналогии с фильмом «Джокер», Тедеско якобы должен был возглавить восстание страдающих болельщиков красно-белых. Руководство «Спартака» творчество не оценило и забанило издание на пару матчей.

Прошло полгода: прежнего руководства в «Спартаке» уже нет, да и самого Тедеско скоро тоже, по всей видимости, не будет. И вот как выглядит его, возможно, последний перфоманс.

От угла спартаковской вратарской до главного тренера красно-белых примерно 80 метров и 20 игроков. Конечно, Доменико Тедеско не видит и не может видеть деталей единоборства между Наилем Умяровым и Алексеем Миранчуком. Но после назначенного пенальти он выступает куда ярче, чем любой из игроков его команды. Знаменитые прыжки, крики в адрес главного судьи, взмахи в сторону резервного – выступление Тедеско приводит к очередной желтой карточке. На эту секунду у становится него 7 предупреждений в 14 матчах – пожалуй, ни у одного тренера никогда не было такой статистики. Да что там тренеров — ни у одного защитника РПЛ нет такого соотношения. Такой вот Тедеско тренер-рекордсмен. Такой вот у «Спартака» тренер-псих.

Тедеско вне себя: наорал на судей, получил красную карточку, не хотел уходить (фото) Очень некрасивое поведение главного тренера «Спартака».

Но в матче с «Локомотивом» он превосходит сам себя: заставляет Лапочкина показать вторую желтую, не уходит с поля, а когда его двигают к подтрибунке еще и отталкивает резервного судью, стучит по экрану VAR и что-то орет Николичу.

Наверное, прощается с сербским тренером, потому что получит от КДК минимум 3 матча дисквалификации за неспортивное поведение и, вероятнее всего, будет уволен. Поразительно при этом, но Тедеско, несмотря на жуткие результаты, местами унылую и недисциплинированную игру – может уехать из России героем толпы. Для этого, как Джокеру, не нужно будет никого убивать. Достаточно сделать всего лишь 3 вещи.

1. Подать в отставку самому и отказаться от неустойки Федуна.



2. В эфире шоу обличить судей, «Зенит», РПЛ и заявить о заговоре против «Спартака».

3. Сказать, что доверия и поддержки ему в Москве так и не дали.

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И пусть претензии Тедеско в основном были несправедливы, пусть VAR в подавляющем числе случаев был прав, пусть «Спартак» при нем плохо играл, но все признают, что Тедеско, выучивший русский за полгода, неравнодушен к клубу. Что он честен перед собой и людьми. Что он не боится быть собой. И что он настоящий мужик, а не пиджак.



А тренер-псих – так это его достоинство. Тогда как вина – она на тех, кто сделал его в России таким. Сделал его реально похожим на Джокера. И с выводом этим правда сложно поспорить.

P.S.



Мы не против, чтобы яркий и эмоциональный Тедеско остался, но теперь это вряд ли возможно.