«Бюджет «Уфы» и «Спартака» отличается в 5-6 раз. А результаты похожи». Федун о переменах

«Спартак» сыграл с «Локомотивом» вничью – 1:1. Хотя результат – далеко не единственное, что волновало людей в этот день. Всем было интересно, кто станет новым гендиректором «Спартака». Им стал Шамиль Газизов, назначение которого подтвердил Леонид Федун. Ниже его слова. О матче, Газизове, Тедеско и судействе.

Газизов – логичный выбор для «Спартака». Объясняем почему Вариант с приглашением гендиректора «Уфы» поможет клубу решить главную проблему – навести порядок с деньгами.

О Газизове

— На этой неделе Шамиль Газизов приступит к работе в качестве генерального директора. Чем привлекла кандидатура Газизова? А вы знаете успехи «Уфы»? Это клуб, который при минимальных бюджетах может добиваться успеха, который ведёт правильную селекционную работу и делает то, что нам необходимо.

Кто теперь будет рулить «Спартаком». Главное, что надо знать о Шамиле Газизове Он понимает, как можно зарабатывать в футболе.

О Цорне

— Не комментирую внутреннюю кухню, с Цорном мы расстались по-хорошему. Благодарен ему за все то, что он сделал.

А помните, Федун говорил о Цорне в «Спартаке» в 2023 году? Что-то пошло не так Чем запомнился Томас Цорн за 420 дней в «Спартаке».

О финансовом состоянии клуба

— Вы прекрасно понимаете, что после девальвации рубля и коронавируса наш клуб потерял 15-20 процентов бюджета. «Спартак» будет существовать стесненных финансовых условиях? А кто сейчас не в них, кроме одного клуба? Но посмотрите, бюджет «Уфы» и «Спартака» отличается в пять-шесть раз. А результаты похожи. Значит, у нас потенциал в 5-6 раз выше.

О Тедеско

— С Тедеско я встречался и сказал ему: я в тебя верю. Вы сами видели, игра сегодня была правильной. Остаётся ли он на следующий сезон? Да.

Тедеско всё-таки Джокер. Но тренер-«псих», возможно, уйдёт из «Спартака» героем Когда удаление в матче с «Локо» могло бы быть идеальным завершением московского периода.

Сегодня хотелось выиграть, вы видели: по игре мы были лучше «Локомотива». По мне – это был лучший матч после перерыва. Функционал у всех есть, да, где-то немножко не повезло, где-то не хватило мастерства. Все согласились, что мы играли лучше «Локо». Сказал футболистам, чтобы они дотерпели сезон, осталось не так много.

Об удалении Тедеско

— Если бы я был на его месте, то даже не знаю, что делал. Я его понимаю. Вспоминаю 2008 год, это очень похоже на то судейство.