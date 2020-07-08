«Бюджет «Уфы» и «Спартака» отличается в 5-6 раз. А результаты похожи». Федун о переменах

«Спартак» сыграл с «Локомотивом» вничью – 1:1. Хотя результат – далеко не единственное, что волновало людей в этот день. Всем было интересно, кто станет новым гендиректором «Спартака». Им стал Шамиль Газизов, назначение которого подтвердил Леонид Федун. Ниже его слова. О матче, Газизове, Тедеско и судействе.
О Газизове
— На этой неделе Шамиль Газизов приступит к работе в качестве генерального директора. Чем привлекла кандидатура Газизова? А вы знаете успехи «Уфы»? Это клуб, который при минимальных бюджетах может добиваться успеха, который ведёт правильную селекционную работу и делает то, что нам необходимо.
О Цорне
— Не комментирую внутреннюю кухню, с Цорном мы расстались по-хорошему. Благодарен ему за все то, что он сделал.
О финансовом состоянии клуба
— Вы прекрасно понимаете, что после девальвации рубля и коронавируса наш клуб потерял 15-20 процентов бюджета. «Спартак» будет существовать стесненных финансовых условиях? А кто сейчас не в них, кроме одного клуба? Но посмотрите, бюджет «Уфы» и «Спартака» отличается в пять-шесть раз. А результаты похожи. Значит, у нас потенциал в 5-6 раз выше.
О Тедеско
— С Тедеско я встречался и сказал ему: я в тебя верю. Вы сами видели, игра сегодня была правильной. Остаётся ли он на следующий сезон? Да.
Сегодня хотелось выиграть, вы видели: по игре мы были лучше «Локомотива». По мне – это был лучший матч после перерыва. Функционал у всех есть, да, где-то немножко не повезло, где-то не хватило мастерства. Все согласились, что мы играли лучше «Локо». Сказал футболистам, чтобы они дотерпели сезон, осталось не так много.
Об удалении Тедеско
— Если бы я был на его месте, то даже не знаю, что делал. Я его понимаю. Вспоминаю 2008 год, это очень похоже на то судейство.
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