20 самых скандальных трансферов в истории РПЛ

В мае мы запустили рубрику о самых громких переходах в истории чемпионатов России. Один трансфер – одна статья. Теперь же мы создали топ-20 самых скандальных переходов по версии «Чемпионата». Вот полный список.

Из «Локомотива» в ЦСКА (2003 год)

Игнашевич был ключевым защитником «Локомотива», но в 2003 году у него закончился контракт с клубом. Сергею предлагали новое соглашение, но он выбрал ЦСКА. Чемпионы России на тот момент давали зарплату в семь раз больше. Юрий Сёмин пробовал переубедить Игнашевича, но тот сказал, что уже дал слово Гинеру. Главный тренер «Локо» ответил: «Да пошёл ты ***** со своим Гинером».

Из «Динамо» в «Зенит» (2013 год)

При Петреску у «Динамо» был солидный состав, но в конце 2012 года в основе стал выходить 19-летний Соловьёв. Полузащитник получал 30 тыс. рублей, и через полгода у него заканчивался контракт. «Динамо» пробовало сохранить хавбека, но не всегда это делали трезвые люди. Клуб, игрок и его агент до сих пор противоречат друг другу. Вот текст, где мы дали слово всем трём сторонам:

«Зенит» забрал полузащитника «Динамо» Соловьёва. Сейчас появились удивительные подробности Футболист, агент и бывший спортивный директор до сих пор противоречат друг другу.

Из «Асмарала» в ЦСКА (1994 год)

Семак выступал за «Асмарал», но ЦСКА забрал футболиста себе, призвав его в армию. Да, такие истории случались не только во времена СССР. В результате Семак стал капитаном ЦСКА уже в 19 лет!

«Семак был последним, кого ЦСКА призвал в армию». Неизвестные истории о тренере «Зенита» Бесков отчислял его из «Асмарала», в ЦСКА он стал капитаном уже в 19 лет, а трансферу в «Фейеноорд» помешала «русская мафия».

Из «Краснодара» в «Спартак» (2014 год)

Фанаты «Спартака» жёстко травили Романа Широкова, который прошел академию ЦСКА и шесть лет выступал за «Зенит». Футболист в свою очередь высказывался в стиле: «Всех хрюшек с заслуженным поражением». А в 2014-м Широков сам стал спартаковцем. Правда, ненадолго. В контракте был пункт, по которому соглашение автоматически продлевалось при участии в 50% матчей. Аленичев открыто говорил, что нуждается в Широкове, но как только футболист приблизился к автоматическому продлению контракта, перестал выходить на поле.

Дмитрий Аленичев и Роман Широков Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Из «Порту»/«Бенфики» в «Зенит» (2012 год)

В сентябре, когда трансферное окно уже закрывалось, «Зенит» сенсационно выкупил двух футболистов за сумму около 100 млн евро. Переход Халка стал самым дорогим в Европе в то летнее трансферное окно. Редкий случай, когда в России футбольная новость, вышла за рамки спорта и стала обсуждаемой на всех уровнях. Да и за пределами России об этом много говорилось. Например, немецкий Bild назвал трансфер «безумством». Ну и для «Зенита» тот переход имел большие последствия (в том числе привёл к уходу Игоря Денисова, недовольного зарплатами россиян).

Из «Челси» в «Анжи» (2011 год)

Из «Челси» Жирков мог перейти в «Спартак», но трансфер сорвался. В результате футболист отправился в «Анжи». Это решение разочаровало московских болельщиков. На тот момент были напряженные отношения между столичными и кавказскими фанатами. В том числе из-за смерти поклонника «Спартака» Егора Свиридова. После трансфера в «Анжи» Жиркова начали освистывать на матче сборной России.

Жиркова затравили за трансфер в «Анжи». Позорная страница нашего футбола Он выбрал «Анжи», когда московские фанаты бойкотировали кавказские клубы.

14. Дмитрий А. Смирнов

Из «Торпедо-Металлурга» в «Спартак» (2003 год)

Футболист выступал за «Торпедо-Металлург», но решил уйти в «Спартак» сославшись на задолженности по зарплате. Смирнов обратился в КДК и получил статус свободного агента. В свою очередь «Торпедо-Металлург» обратился в гражданский суд. РФС заявил, что игрок не появится на поле до решения гражданского суда. После нескольких месяцев разбирательств клубы договорились между собой – «Спартаку» пришлось-таки заплатить за Смирнова.

Из «Торпедо» в «Локомотив» (2004 год)

Для болельщиков «Торпедо» нет более принципиального соперника, чем «Локомотив». Из-за этого в 2004 году фанаты «Торпедо» крайне негативно восприняли уход нападающего именно в команду Юрия Сёмина. С тех пор прошло 15 лет, 36-летний Лебеденко поиграл за множество клубов и в 2019-м вернулся в команду, которая его воспитала. Фанаты «Торпедо» не забыли и по ходу матчей оскорбляли футболиста, даже когда он забивал.

Ярослав Ракицкий в форме донецкого «Шахтёра» Фото: Christian Hofer/Getty Images

Из «Шахтёра» в «Зенит» (2019 год)

Этот трансфер стал скандальным на фоне острых политических разногласий между Россией и Украиной. С 2014 года украинские футболисты подвергались критике, если выступали в чемпионате России. В этом плане переход игрока сборной Украины вызвал бурную реакцию. Особенно, если учитывать, что Ракицкий не пел гимн Украины перед матчами сборной. После трансфера в «Зенит» защитника больше ни разу не вызвали в национальную команду.

Из «Динамо» в «Анжи» (2013 год)

Кокорин считался самым талантливым футболистом поколения. Болельщики «Динамо» были возмущены его уходом в «Анжи» и считали, что он погнался за деньгами. Самое смешное в этой истории, что Кокорин так ни разу и не сыграл за «Анжи», который резко сменил курс (сократил бюджет). В результате уже через месяц нападающий вернулся в «Динамо».

Из «Крыльев Советов» в «Локомотив» (2008)

Полузащитник провёл при Слуцком лишь один сбор, а потом исчез. «Крылья» даже обращались в ФСБ и правоохранительные органы Грузии, чтобы найти футболиста. Когда он объявился, то заявил о подписании контракта с «Локомотивом», хотя руководство «Крыльев» не давало на это согласия. Футболист утверждал, будто сделку совершил прежний президент «Крыльев» Барановский. Речь шла о жалобе в УЕФА и дисквалификации футболиста, но спустя время два клуба сошлись на компенсации в размере $ 1,1 млн.

Роман Ерёменко Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Из ЦСКА в «Спартак» (2018 год)

Найдётся мало случаев, когда слова президента ЦСКА разошлись с реальностью. В апреле 2018 года Гинер говорил, что футболист продолжит выступать в его клубе после дисквалификации. Однако в августе 2018 года полузащитник подписал контракт со «Спартаком». И это при том, что ЦСКА поддерживал Ерёменко, когда его отлучили от футбола из-за кокаина. Сообщалось, что между футболистом и ЦСКА была договоренность, которая оказалась нарушена.

Из «Уралмаша» в «Ротор» (1992 год)

Покидая «Уралмаш», Веретенникову пришлось иметь дело с бандитами. Они рассчитывали, что футболист останется в клубе, хоть его контракт и закончился. Уже после перехода в «Ротор» неизвестные пришли домой к Веретенникову и избили его металлическими прутьями.

Били металлическими прутьями по ногам. Дикий трансфер лучшего бомбардира РПЛ Бандиты, угрозы, избиение. Привет из 90-х.

Из «Зенита» в «Спартак» (2005 год)

Питерский воспитанник ушёл в «Спартак». Одной из причин Быстров называл желание выступать в Лиге чемпионов (да, в те времена все было наоборот). Хотя основной причиной стал открытый конфликт с главным тренером «Зенита» Властимилом Петржелой.

«Его карьера катилась под откос». Как Быстрова продавали из «Зенита» в «Спартак» История скандального трансфера. После него друг Быстрова — Игорь Денисов — «перестал гаденько улыбаться».

Из «Рубина» в ЦСКА (2014 год)

В 2014 году из «Рубина» бежали лучшие футболисты. Кто-то ушел бесплатно, кого-то продали, а Ерёменко хотели сохранить. Однако он всё-таки покинул команду, хоть его контракт и был рассчитан еще на год. Помог один из пунктов в регламенте ФИФА, хотя боссы «Рубина» отказывались верить, что уход Ерёменко возможен. В результате дело разбирали больше года в ФИФА.

Ерёменко разорвал контракт с «Рубином» ради ЦСКА. Спустя 6 лет мы узнали, как это было Малоизвестные подробности перехода.

Из «Оренбурга» в «Зенит» (2019 год)

В июне лидер «Оренбурга» перешёл в «Рубин». Сутормин заявил, что «оказался там где нужнее». Однако спустя 10 дней футболист подписал контракт с «Зенитом». Прозрачность сделки вызывала вопросы. Клуб из Санкт-Петербурга объявил о переходе игрока под музыку из сериала «Санта-Барбара». «Рубин» не менее иронично заявил: «Спасибо за все, Алексей», а на презентации новичков представил Сутормина с помощью картонной фигуры. А потом выяснилось, что трансфер обошёлся «Зениту» в 50 тысяч рублей. Президент «Оренбурга» заверил, будто в этом не было ничего особенного. Потом все вспомнили, что из-за удивительно низкой стоимости (если все-таки ориентироваться на рынок) остался без компенсации детский тренер Сутормина. Тогда футболист пообещал лично перевести ему миллион рублей.

Из киевского «Динамо» в «Спартак» (2003 год)

27-летний капитан «Динамо» Киев и сборной Украины оказался не нужен своему клубу, когда у него закончился контракт. По словам Ващука, он не подписывал новое соглашение с киевской командой и оформил отношения со «Спартаком». Тогда в «Динамо» заявили, что у них всё-таки есть действующий контракт с Ващуком. Дело дошло до графологической подписи, а Киев футболист покидал, опасаясь, что на него заведут уголовное дело.

Скандальный трансфер украинца в «Спартак». Ващуку даже грозили уголовным делом Детективная история из нулевых – вторая в цикле о самых громких переходах в чемпионате России.

Из «Зенита» в «Сочи» (2020 год)

Руководство «Зенита» (и главный тренер, и генеральный директор) обозначали максимальную поддержку Александру Кокорину, когда он находился в тюрьме. Каждый раз речь шла о том, что нападающий вернётся в «Зенит» как только сможет продолжить карьеру. Однако в январе 2020 года «Сочи» объявил о переходе Кокорина. Это стало большой неожиданностью и для футболиста, и для его тренера. Стало понятно, что игрок не собирается переходить в «Сочи», а Семак показательно отдал капитанскую повязку Кокорину в контрольном матче. Форвард говорил, что его будущее зависит только от него, однако вскоре согласился-таки на аренду в «Сочи» до конца сезона.

Из «Спартака» в «Зенит» (2009 год)

В августе 2009 года «Спартак» боролся за чемпионство, отставая на одно очко от «Рубина». В конце лета стало известно о переходе одного из ключевых игроков Карпина в «Зенит». Пикантности придавало и то, как Быстров уходил из «Зенита», и как целовал спартаковский ромбик на стадионе в Питере. Кроме того, как рассказал позже Карпин, «Спартак» продал футболиста после звонка Федуну из Администрации резидента. Без Быстрова «Спартак» не смог обойти «Рубин».

Из «Спартака» в «Зенит» (2015 год)

Сильнейший футболист России последних двух лет достался «Зениту» бесплатно. Хотя «Спартак» предпринимал несколько попыток сохранить воспитанника. Насколько неприятным оказался этот переход для Федуна можно понять по его словам: «Я потратил на воспитание Дзюбы много денег, а это человек, который за копейки удавит даже всех родных».