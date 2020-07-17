Как сейчас выглядят звёзды «Ювентуса» 1990-х годов? Фото с разницей в 25-30 лет

Пик соперничества «Милана» и «Ювентуса» пришёлся на 1990-е годы. Тогда другие клубы Серии А, по сути, не участвовали в чемпионской гонке: «Милан» и «Ювентус» на двоих взяли восемь скудетто (5 и 3 соответственно). Недавно мы вспоминали, как выглядят и чем занимаются звёзды «россонери» тех лет. Сегодня расскажем про игроков «Юве».

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Алессандро Дель Пьеро, 45 лет

Алессандро Дель Пьеро Фото: Paolo Bruno/Getty Images

Будучи игроком «Падовы», юный Алессандро заинтересовал «Милан», но в итоге выбрал «Ювентус». Дель Пьеро за 19 лет в Турине стал настоящей легендой: он занимает первое место по количеству проведённых матчей (706), а также является лучшим бомбардиром в истории клуба (290 мячей). Не ушёл Алессандро из «Юве» даже после кальчополи и вылета в Серию В. Дель Пьеро закончил карьеру только в 2015 году, успев заехать в Австралию и Индию, где выступал за «Сидней» и «Дели». Сейчас Алессандро работает на Sky Sport Italia экспертом и комментатором, но мечтает однажды стать тренером.

Антонио Конте, 50 лет

Антонио Конте Фото: Stuart Franklin /Francesco Pecoraro/Getty Images

Конте – заметная фигура в «Юве» 1990-х годов. За туринский клуб Антонио провёл 420 матчей, нередко он выводил команду на поле с капитанской повязкой. В 2011 году Конте вернулся в «Ювентус», но уже как главный тренер. Под его руководством «бьянконери» трижды брали скудетто (2012-2014). Антонио также работал в сборной Италии и «Челси», а с лета 2019 года возглавляет «Интер».

Конте очень крутой. В ключевом матче выпустил на полчаса 17-летнего парня А тот заработал пенальти.

Чиро Феррара, 53 года

Чиро Феррара Фото: Claudio Villa/Getty Images

Незадолго до прихода Конте «Ювентус» тренировал именно Чиро. Как игрок Феррара оказался куда успешнее: 18 титулов (с «Наполи» и «Юве») и ни одного в качестве главного тренера. Последним местом работы Чиро является китайский клуб «Ухань», откуда его уволили в 2017 году. Сейчас экс-защитник «Юве» занимается благотворительностью, причём вместе с другими известными футболистами – братьями Фабио и Паоло Каннаваро. Недавно Чиро продал футболку Диего Марадоны, все вырученные средства пошли на помощь жителям Неаполя, пострадавшим от коронавируса.

Джанлука Пессотто, 49 лет

Джанлука Пессотто Фото: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Почти всю карьеру Пессотто провёл в Турине. По количеству матчей Джанлука занимает 25-е место в истории «Юве» (366). Закончив с футболом, Пессотто остался в клубе: сначала он был спортивным директором, а с 2010 года отвечает за молодёжный сектор и академию «бьянконери».

Роберто Баджо, 53 года

Роберто Баджо Фото: Shaun Botterill/Pier Marco Tacca/Getty Images

Баджо провёл в «Ювентусе» всего пять сезонов, но успел запомниться своей яркой игрой. В 1993 году туринцы выиграли Кубок УЕФА, а сам Роберто взял «Золотой мяч». Со временем Баджо потерял место в основе – сказались старые травмы и высокая конкуренция в линии атаки. Завершив карьеру, Роберто получил тренерскую лицензию, однако так никого и не возглавил. В 2010-2013 годах Баджо был техническим директором Федерации футбола Италии. Сейчас Роберто можно увидеть на телевидении, также он участвует в благотворительных акциях.

Анджело Перуцци, 50 лет

Анджело Перуцци Фото: Marco Rosi/Getty Images

Три года подряд «Юве» выходил в финал Лиги чемпионов (1996-1998), и в каждом из них ворота туринцев защищал Перуцци. По количеству матчей, проведённых за клуб, Анджело занимает 5-е место среди вратарей (301). Перуцци завершил карьеру в 2007 году, выступая за «Лацио». Сейчас он работает в римском клубе менеджером.

Дидье Дешам, 51 год

Дидье Дешам Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

За пять лет, что Дешам был игроком «Юве», он выиграл с командой три чемпионских титула, а также Лигу чемпионов (1996). В сезоне-2006/2007 Дидье возглавлял «Ювентус» и помог клубу вернуться в Серию А. Тем не менее Дешам покинул «Юве» из-за разногласий с руководством. Позже Дидье работал в «Марселе», но наибольших успехов он добился у руля сборной Франции – финал Евро-2016 и победа на ЧМ-2018.

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Джанлука Виалли, 55 лет

Джанлука Виалли Фото: Shaun Botterill/Claudio Villa/Getty Images

Виалли – один из лучших форвардов Италии 1990-х годов. Джанлука много работал на команду, хорошо боролся за мяч и вступал в отбор на чужой половине поля. В «Челси» итальянец был играющим тренером и добился неплохих результатов: Кубок Англии (1997), Кубок обладателей кубков УЕФА (1998), бронза АПЛ (1999). Несмотря на отличный старт тренерской карьеры, Джанлука провалился в «Уотфорде» и больше никого не возглавлял. С 2019 года Виалли трудится в сборной Италии на административной должности.

Фабрицио Раванелли, 51 год

Фабрицио Раванелли Фото: Ben Radford/Claudio Villa/Getty Images

В те годы за атаку «Юве» чаще всего отвечало трио форвардов Дель Пьеро – Раванелли – Виалли. По итогам сезона-1994/1995 на их счету было 63 мяча, и 30 из них забил Фабрицио. После «Ювентуса» Раванелли выступал за «Мидлсбро», «Марсель», «Лацио», а в 2004 году вернулся в родную «Перуджу». Попытки стать тренером оказались неудачными: в «Аяччо» он продержался пять месяцев, в киевском «Арсенале» – и того меньше (три месяца). Сейчас Фабрицио работает на итальянском телевидении экспертом и комментатором.

Зинедин Зидан, 48 лет

Зинедин Зидан Фото: Angel Martinez/Getty Images

Для многих Зидан – символ «Реала» начала 2000-х, но стал француз игроком топ-уровня как раз в «Ювентусе». В 1998 году Зинедин выиграл «Золотой мяч», опередив в голосовании Шукера и Роналдо. По окончании карьеры Зидан вырос в не менее успешного тренера: под его руководством «Реал» три раза подряд взял Лигу чемпионов (2016-2018), что является рекордом за всю историю турнира. После этого Зидан покинул «Королевский клуб», но в марте 2019 года вернулся тренерский пост «сливочных», где и работает до сих пор.