«Краснодар» и «Локомотив», вы вообще хотите в Лигу чемпионов? А то ЦСКА уже рядом

В РПЛ уже почти неделю как известен чемпион. Вроде бы и с обладателями путёвок в Лигу чемпионов было всё ясно — ещё три тура назад «Локомотив» и «Краснодар» имели комфортное преимущество над своими ближайшими преследователями (Отрыв «Локо» от «Ростова» составлял 6 очков, а от ЦСКА – десять. «Краснодар», имея игру в запасе, опережал «Ростов» на три балла, а ЦСКА – на семь).



Тем не менее затем «железнодорожники» и «быки», кажется, сделали всё возможное, чтобы интрига в чемпионате России не умерла.

Поделив очки со «Спартаком», «Локомотив» в третий раз подряд сыграл вничью. «Краснодар» же проявил себя ещё хуже. Сначала команда Мурада Мусаева сыграла вничью с «Ростовом», затем проиграла «Зениту», а теперь провалилась в Казани, уступив «Рубину».

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На казанском стадионе хозяева не собирались ничего изобретать. Пока раздосадованные поражением от питерского клуба краснодарцы отчаянно осаждали ворота Дюпина, команда Леонида Слуцкого терпеливо выжидала своего шанса и пыталась застать соперника врасплох контратаками.

Первый тайм так и не рассудил, чей подход оказался правильнее – обе команды создали немало опасных моментов («Рубин» нанёс 8 ударов из штрафной площади, а «Краснодар» — четыре). Зато вторая половина игры едва ли не сразу дала ответ на этот вопрос.



На 51-й минуте после заброса Уремович обработал мяч и отпасовал на Дениса Макарова. Полузащитник пробил левой ногой из правого угла штрафной и угодил точно в Сорокина, от которого мяч залетел в сетку ворот Сафонова.

В концовке матча Мурад Мусаев пытался спастись с помощью молодёжи. Главный тренер «Краснодара» выпустил на поле 24-летнего Германа Онугха, 19-летнего Илью Воротникова и 20-летнего Никиту Сергеева, но на ход матча повлиять они не смогли.



«Краснодар» потерпел второе поражение и помог «армейцам», в которых уже верили разве что только свои болельщики, неожиданно вернуться в гонку за Лигу чемпионов. Пока «быки» и «железнодорожники» спотыкались, ЦСКА исправно набирал очки – в трёх последних турах команда Гончаренко одержала три победы с общей разницей 10-0.

ЦСКА добился наибольшего прогресса за три последних тура. Это везение или закономерность? Всё очень здорово, но в состояние эйфории погружаться рано.

Теперь в верхней части таблицы максимально горячо. За три тура до конца чемпионата у «Локомотива» 50 очков (2-е место), у ЦСКА – 46 (третье место), а у «Краснодара» 45 очков + игра в запасе (4-е место). Интрига в РПЛ жива!