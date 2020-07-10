Первая и последняя победа сборной СССР на Евро. Как это было

Ровно 60 лет назад, 10 июля 1960 года, сборная СССР стала чемпионом Европы. Эта победа продолжает оставаться первой и последней в нашей футбольной истории на крупнейших футбольных турнирах. А к ним относятся чемпионаты мира и Европы. Не Олимпиада, на которой СССР побеждал дважды. Ни в коем случае не принижая успехи 1956 и 1988 годов.
«Чемпионат» предлагает вспомнить события далёкого 1960 года. Надеемся, что у нас получится рассказать об этой легендарной победе много нового.
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28 сентября 1958 года
Сборная Советского Союза вошла в историю как участник первого матча в рамках Кубка европейских наций. Нашим соперником была Венгрия, которую руководители УЕФА вытащили нам на жеребёвке в июне. Центральный стадион им. В.И. Ленина в «Лужниках» собрал свыше 100 тысяч зрителей.
Вот так выглядел билет на игру
«Это был первый европейский Кубок, — рассказывал Анатолий Ильин. — Сборная была готовы показать настоящий футбол. Мы два раза в год играли против Венгрии. У нас уже был опыт, да и команда была хорошо подготовлена к этим встречам. Самое важное — забить первый гол. Именно его всегда помнят».
Собравшейся публике не пришлось долго ждать забитых мячей. Футболисты Советского союза отличились уже на 4-й минуте, причём сделал это футболист «Спартака» Анатолий Ильин.
«Защитник ошибся, я подхватил мяч, вратарь далеко вышел из ворот попытался прыгнуть в ноги — я ударил мимо него. Сейчас игроки прыгают и обнимаются от радости, у нас такого не было. Мы забили мяч и возвращались к центру поля. Это была такая работа, хоть и очень плодотворная. Но у нас не было принято целоваться и прыгать друг другу на шею».
Затем по разу отличились представители московского «Торпедо» Слава Метревели и Валентин Иванов. Могли забивать больше, но этого не произошло. Под конец встречи и вовсе пропустили. Итоговый счёт — 3:1. Ответный матч прошёл лишь через год.
1958-й год: СССР — Венгрия — 3:1
Фото: www.rusteam.permian.ru
Матч 1/8 финала Кубка Европы–60.
Москва. Центральный стадион им. В.И. Ленина. 100572 зрителя.
СССР: Владимир Беляев, Владимир Кесарев, Анатолий Маслёнкин, Борис Кузнецов, Юрий Войнов, Виктор Царёв, Слава Метревели, Валентин Иванов, Никита Симонян (к), Алекпер Мамедов, Анатолий Ильин.
Голы: Ильин (4), Метревели (20), Иванов (32), Гёрёч (84).
30 августа 1958 года
Матч с Чехословакией в конце августа стал репетицией перед Кубком европейских наций. Организаторы успели удивить до стартового свистка. Прозвучали гимны национальных команд, после чего над 50-тысячной ареной откуда не возьмись появился вертолёт. На парашютах были спущены флаги Советского Союза и Чехословакии. Затем из вертолёта сбросили больше двадцати мячей, чтобы каждый футболист получил по одному. Зачем это было сделано — не совсем понятно, но смотрелось эффектно.
Фото: www.rusteam.permian.ru
К перерыву подопечные Качалина уступали с минимальным счётом (0:1). Гавриилу Дмитриевичу удалось перевернуть игру, благодаря удачным заменам. Забитые мячи Ворошилова и Войнова во втором тайме принесли сборной победу в товарищеской игре.
Прага. Стадион Чехословацкой армии «Страгов». 50000 зрителей.
СССР: Владимир Беляев, Владимир Кесарев, Анатолий Маслёнкин, Борис Кузнецов, Юрий Войнов, Виктор Царёв (к), Валерий Урин (Алекпер Мамедов, 46), Владимир Агапов (Виктор Каневский, 30), Олег Морозов, Виктор Ворошилов, Анатолий Ильин.
Голы: Масопуст (23), Ворошилов (56), Войнов (66).
Август 1958 года
На минувшем чемпионате мира сборная СССР добралась лишь до четвертьфинала, где проиграла Швеции (0:2). В августе физкультурное руководство страны провело разбор полётов. Об итогах в летописи написал спортивный журналист Аксель Вартанян.
«В оценке игры команды и отдельных футболистов объективный анализ был подменён эмоциями, в которых сквозило разочарование от несбывшихся надежд. Тренера пощадили, дали ему время для работы над ошибками и снабдили ценными указаниями. Изложены они в приказе №266 «Об итогах участия сборной команды СССР в VI первенстве мира по футболу». Подписал его 8 августа председатель Комитета физкультуры Николай Романов.
Качалину предложили «перекроить состав сборной и доукомплектовать ее наиболее подготовленными футболистами… Предпочтение следует отдать молодым игрокам, имеющим высокий рост, бойцовские качества и хорошее физическое развитие над низкорослыми игроками даже в тех случаях, пока игроки еще уступают в технической подготовке».
Стоит отметить, приказ так и не был обнародован. Он предназначался лишь для служебного пользования.
6 июня 1958 года
В стокгольмском отеле «Форест» состоялась жеребьёвка первого в истории Кубка европейских наций. Главный трофей носил имя Анри Делоне — ведь именно ему принадлежала идея создания турнира. К сожалению, Делоне ушёл из жизни в 1955 году, так и не увидев воплощения своей идеи.
Идея провести чемпионат Европы среди сборных возникла у генерального секретаря Французской федерации футбола Анри Делоне ещё в 1927 году. Но тогда все были заняты организацией чемпионата мира. К тому же в Европе отсутствовала организация, способная объединить региональные федерации. Появилась она лишь в 1954 году и получила название УЕФА. Первым президентом стал Эббе Шварц, а место генерального секретаря занял уже знакомый нам Анри Делоне.
Формат турнира максимально прост: плей-офф и финал четырёх в стране-хозяйке чемпионата. В первом соревновании приняли участие 17 сборных: ФРГ, Италия и Англия отказались от участия. Главным аргументом послужила загруженность футболистов в местном первенстве. Неофициальная причина: многие ассоциации всё ещё сомневались в потенциале этого турнира.
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