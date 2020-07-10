Первая и последняя победа сборной СССР на Евро. Как это было

28 сентября 1958 года

Сборная Советского Союза вошла в историю как участник первого матча в рамках Кубка европейских наций. Нашим соперником была Венгрия, которую руководители УЕФА вытащили нам на жеребёвке в июне. Центральный стадион им. В.И. Ленина в «Лужниках» собрал свыше 100 тысяч зрителей.

Вот так выглядел билет на игру

«Это был первый европейский Кубок, — рассказывал Анатолий Ильин. — Сборная была готовы показать настоящий футбол. Мы два раза в год играли против Венгрии. У нас уже был опыт, да и команда была хорошо подготовлена к этим встречам. Самое важное — забить первый гол. Именно его всегда помнят».

Собравшейся публике не пришлось долго ждать забитых мячей. Футболисты Советского союза отличились уже на 4-й минуте, причём сделал это футболист «Спартака» Анатолий Ильин.



«Защитник ошибся, я подхватил мяч, вратарь далеко вышел из ворот попытался прыгнуть в ноги — я ударил мимо него. Сейчас игроки прыгают и обнимаются от радости, у нас такого не было. Мы забили мяч и возвращались к центру поля. Это была такая работа, хоть и очень плодотворная. Но у нас не было принято целоваться и прыгать друг другу на шею».

Затем по разу отличились представители московского «Торпедо» Слава Метревели и Валентин Иванов. Могли забивать больше, но этого не произошло. Под конец встречи и вовсе пропустили. Итоговый счёт — 3:1. Ответный матч прошёл лишь через год.

1958-й год: СССР — Венгрия — 3:1 Фото: www.rusteam.permian.ru

СССР — Венгрия — 3:1 (3:0)



Матч 1/8 финала Кубка Европы–60.

Москва. Центральный стадион им. В.И. Ленина. 100572 зрителя.

СССР: Владимир Беляев, Владимир Кесарев, Анатолий Маслёнкин, Борис Кузнецов, Юрий Войнов, Виктор Царёв, Слава Метревели, Валентин Иванов, Никита Симонян (к), Алекпер Мамедов, Анатолий Ильин.

Голы: Ильин (4), Метревели (20), Иванов (32), Гёрёч (84).

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