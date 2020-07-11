«На фоне унылых «Локо» и «Краснодара» хочется болеть за ЦСКА». Прогнозы на 28-й тур РПЛ

ЦСКА догоняет «Локомотив» и «Краснодар». Пробуем угадать, как сыграют претенденты на путёвку в Лигу чемпионов.

Очень непредсказуемыми выходят последние туры РПЛ. Как только «Оренбург» перестал всем дарить гарантированные «пятёрки», результаты участников пошли на спад. Впрочем, не у всех.

Ответственный секретарь «Чемпионата» Евгений Кустов угадал счёт матча «Тамбов» – «Ахмат» и исход игры

«Оренбург» – ЦСКА. Это 6 очков.

Дмитрий Сенников предсказал счёт матча «Спартак» — «Локомотив» и исходы встреч «Оренбург» — ЦСКА и «Зенит» — «Сочи». Сумма — 7 баллов.

«Динамо» снова проваливается. Что не так с командой? Проблемы были и до карантина, просто иногда их получалось маскировать.

Наш читатель из Владивостока Олег Пантелеев угадал счета матчей «Тамбов» – «Ахмат» и «Зенит» – «Сочи», а также исход встречи «Оренбург» – ЦСКА. Итого — 11 очков.

Таблица после 27-го тура

Читатели — 243

Специалисты — 223

Журналисты — 222

Прогноз специалистов

Александр Тарханов, главный тренер «Енисея»:

«Арсенал» — «Тамбов» — 1:0

«Арсенал» должен выиграть. Хотя «Тамбов» — неприятная для соперника команда, у них большая самоотдача, есть умеющие игроки. Команда Сергея Первушина обыграла в гостях «Спартак», а туляки у себя дома проиграли «Ахмату». «Тамбов» в этом году играет нестабильно.

«Вилкову теперь некому держать штаны». Разбор судейства 27-го тура «Спартаку» и «Ростову» есть на что жаловаться. Разбираем спорные эпизоды с арбитром Игорем Федотовым.

«Ахмат» — «Зенит» — 1:1

Конечно, «Зенит» фаворит. Но и «Ахмат» хорошо проводит концовку чемпионата: выбрались с последнего места, в плане качества футбола неплохо выглядят. Думаю, что домашние стены грозненцам помогут.

«Сочи» — «Спартак» — 2:1

Стабильности в игре «Спартака» пока не видно. «Сочи» находится недалеко от низа таблицы, но, думаю, возьмёт три очка.



«Локомотив» — «Уфа» — 2:1

«Уфа» — характерная и организованная команда. Правда, она показывает не особо зрелищный футбол. Команда Евсеева и забивает, и в атаке выглядит достаточно неплохо, но больше внимания уделяет обороне. «Локомотиву» же надо бороться за второе место.

ЦСКА — «Рубин» — 2:0

ЦСКА сейчас сильнее, Гончаренко вернулся, всё наладилось, Чалов стал забивать. Красно-синие возьмут три очка на своём поле.



«Динамо» — «Крылья Советов» — 2:2

«Динамо» некуда отступать, так как москвичи не выигрывали три матча подряд. А «Крылья Советов» набрали пять очков в последних трёх играх. Думаю, что будет ничья.

«Оренбург» — «Ростов» — 0:3

Думаю, «Ростов» выиграет. «Оренбург», по-моему, уже сложил полномочия в РПЛ: два технических поражения, неудача в Казани и с ЦСКА. «Ростов» тоже не в полном порядке из-за коронавируса. Последнюю игру жёлто-синие вообще уступили, не хватило их во втором тайме в матче с «Уфой».

«Краснодар» — «Урал» — 1:1

Не могу отдать победу «Краснодару». «Урал» даже может взять три очка в гостях, но, скорее, сыграют вничью.

20 самых скандальных трансферов в истории РПЛ Все мощные истории – в одной статье.

Прогноз читателей

Сергей Петровский (Москва):

«Арсенал» – «Тамбов» — 0:0

Команды сейчас выглядят одинаково плохо, так что поставить на кого-то из них не рискну.

«Ахмат» – «Зенит» — 2:1

«Зенит» уже ничего не нужно, а «Ахмату» очень даже нужно.

«Сочи» – «Спартак» — 2:1

«Сочи» сейчас интереснее и мотивированнее. «Спартак» же ещё долго будет разбираться со своими проблемами и обижаться на слова руководства «Зенита».



«Локомотив» – «Уфа» — 0:0

Смотрю на то, как играет «Уфа» в гостях, и веселюсь! 0:0 с «Динамо», «Зенитом», ЦСКА и «Спартаком», 2:1 в Ростове. Невероятно! Ну пусть ещё раз 0:0 будет.

ЦСКА – «Рубин» — 3:0

Матчик будет принципиальный, Слуцкому ведь и очки очень нужны. Но ЦСКА так здорово попёр после отъезда Гончаренко, что на фоне унылых «Локо» и «Краснодара» хочется видеть именно «армейцев» на втором месте.

«Динамо» – «Крылья Советов» — 1:1

«Динамо» после возобновления сезона без побед, Самара в последних трёх матчах бодра, весела и не проигрывает. Поставлю на ничью.

«Оренбург» – «Ростов» — 1:2

«Оренбург», мне кажется, после всех своих эпидемий и карантинов просто не готов составить никому конкуренцию. С «Рубином» боролись, но не вышло, с ЦСКА развалились. 5 очков до зоны стыков. По-моему, тут уже всё.

«Краснодар» – «Урал» — 2:1

Я сказал, что хочу видеть на втором месте ЦСКА, но всё-таки когда-то и «Краснодар» должен победить.

Ещё одно новшество на стадионах РПЛ – дезинфицирующие кабины. Неужели это работает? Со следующего сезона они будут на всех аренах Премьер-Лиги. Вероятно, и для болельщиков тоже.

Прогноз журналистов

Кирилл Закатченко, выпускающий редактор «Чемпионата»:

«Арсенал» — «Тамбов» — 0:0

Туляки после паузы никак не могут победить на своем поле, а «Тамбов» редко добивается успеха на выезде. Считаю, что «Арсенал» снова не победит дома, а «Тамбов» на этот раз не проиграет.



«Ахмат» — «Зенит» — 1:1

Если верить статистике, то «Зенит» не обыгрывал «Ахмат» на выезде в РПЛ с 2015 года. Хозяевам очки нужнее, и они смогут не проиграть чемпиону страны.



«Сочи» — «Спартак» — 1:2

Прогнозировать матчи с участием красно-белых — дело неблагодарное, но предположу, что московский клуб всё-таки прервёт свою неудачную серию. «Спартак», несмотря на все проблемы, одержит тяжёлую победу и слегка испортит настроение Александру Кокорину и компании. Если москвичи проиграют, то Дмитрию Назарову придётся писать новое стихотворение об очередной пощёчине.



«Локомотив» — «Уфа» — 1:0

«Уфа» уже обошла «Спартак» в таблице, однако в матче с другим столичным клубом набрать очки не сможет. Возможно, «Локомотиву» даже удастся забить гол без помощи Алексея Миранчука, но это не точно. Интересно, что скажет после этого матча Илья Геркус?

«Зенит» может побить рекорд «Спартака», а Дзюба – Халка. Есть смысл постараться! Мотивация для «Зенита» на финише чемпионата.

ЦСКА — «Рубин» — 2:1

Возвращение Леонида Слуцкого на домашний стадион ЦСКА обернётся для него поражением. «Армейцы» обрели новую жизнь после чувствительного поражения в матче с «Зенитом» — сейчас они ведут борьбу за место в Лиге чемпионов. Предположу, что ЦСКА одержит победу, однако казанцы доставят сопернику немало трудностей.



«Динамо» — «Крылья Советов» — 3:1

Думаю, что команду Кирилла Новикова наконец-то прорвёт (когда-то ведь это должно произойти, не правда ли?), и она порадует болельщиков долгожданной победой. Андрей Талалаев потерпит первое поражение на посту наставника самарцев.



«Оренбург» — «Ростов» — 0:2

Ростовчане приложат все усилия, дабы реабилитироваться за поражение в предыдущем туре. Терять очки подопечным Валерия Карпина никак нельзя, ведь они уже переместились на пятое место. «Оренбург», похоже, мысленно готовится к ФНЛ.



«Краснодар» — «Урал» — 2:0

«Быки» по-прежнему не могут одержать первую победу после карантина, если оставить за скобками матч с «Оренбургом». Думаю, что домашняя встреча с «Уралом» прекрасно подходит для того, чтобы пополнить копилку тремя очками.