«На фоне унылых «Локо» и «Краснодара» хочется болеть за ЦСКА». Прогнозы на 28-й тур РПЛ

Очень непредсказуемыми выходят последние туры РПЛ. Как только «Оренбург» перестал всем дарить гарантированные «пятёрки», результаты участников пошли на спад. Впрочем, не у всех.
Ответственный секретарь «Чемпионата» Евгений Кустов угадал счёт матча «Тамбов» – «Ахмат» и исход игры
«Оренбург» – ЦСКА. Это 6 очков.
Дмитрий Сенников предсказал счёт матча «Спартак» — «Локомотив» и исходы встреч «Оренбург» — ЦСКА и «Зенит» — «Сочи». Сумма — 7 баллов.
Наш читатель из Владивостока Олег Пантелеев угадал счета матчей «Тамбов» – «Ахмат» и «Зенит» – «Сочи», а также исход встречи «Оренбург» – ЦСКА. Итого — 11 очков.
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Прогноз специалистов
Александр Тарханов, главный тренер «Енисея»:
«Арсенал» — «Тамбов» — 1:0
«Арсенал» должен выиграть. Хотя «Тамбов» — неприятная для соперника команда, у них большая самоотдача, есть умеющие игроки. Команда Сергея Первушина обыграла в гостях «Спартак», а туляки у себя дома проиграли «Ахмату». «Тамбов» в этом году играет нестабильно.
«Ахмат» — «Зенит» — 1:1
Конечно, «Зенит» фаворит. Но и «Ахмат» хорошо проводит концовку чемпионата: выбрались с последнего места, в плане качества футбола неплохо выглядят. Думаю, что домашние стены грозненцам помогут.
«Сочи» — «Спартак» — 2:1
Стабильности в игре «Спартака» пока не видно. «Сочи» находится недалеко от низа таблицы, но, думаю, возьмёт три очка.
«Локомотив» — «Уфа» — 2:1
«Уфа» — характерная и организованная команда. Правда, она показывает не особо зрелищный футбол. Команда Евсеева и забивает, и в атаке выглядит достаточно неплохо, но больше внимания уделяет обороне. «Локомотиву» же надо бороться за второе место.
ЦСКА — «Рубин» — 2:0
ЦСКА сейчас сильнее, Гончаренко вернулся, всё наладилось, Чалов стал забивать. Красно-синие возьмут три очка на своём поле.
«Динамо» — «Крылья Советов» — 2:2
«Динамо» некуда отступать, так как москвичи не выигрывали три матча подряд. А «Крылья Советов» набрали пять очков в последних трёх играх. Думаю, что будет ничья.
«Оренбург» — «Ростов» — 0:3
Думаю, «Ростов» выиграет. «Оренбург», по-моему, уже сложил полномочия в РПЛ: два технических поражения, неудача в Казани и с ЦСКА. «Ростов» тоже не в полном порядке из-за коронавируса. Последнюю игру жёлто-синие вообще уступили, не хватило их во втором тайме в матче с «Уфой».
«Краснодар» — «Урал» — 1:1
Не могу отдать победу «Краснодару». «Урал» даже может взять три очка в гостях, но, скорее, сыграют вничью.
Прогноз читателей
Сергей Петровский (Москва):
«Арсенал» – «Тамбов» — 0:0
Команды сейчас выглядят одинаково плохо, так что поставить на кого-то из них не рискну.
«Ахмат» – «Зенит» — 2:1
«Зенит» уже ничего не нужно, а «Ахмату» очень даже нужно.
«Сочи» – «Спартак» — 2:1
«Сочи» сейчас интереснее и мотивированнее. «Спартак» же ещё долго будет разбираться со своими проблемами и обижаться на слова руководства «Зенита».
«Локомотив» – «Уфа» — 0:0
Смотрю на то, как играет «Уфа» в гостях, и веселюсь! 0:0 с «Динамо», «Зенитом», ЦСКА и «Спартаком», 2:1 в Ростове. Невероятно! Ну пусть ещё раз 0:0 будет.
ЦСКА – «Рубин» — 3:0
Матчик будет принципиальный, Слуцкому ведь и очки очень нужны. Но ЦСКА так здорово попёр после отъезда Гончаренко, что на фоне унылых «Локо» и «Краснодара» хочется видеть именно «армейцев» на втором месте.
«Динамо» – «Крылья Советов» — 1:1
«Динамо» после возобновления сезона без побед, Самара в последних трёх матчах бодра, весела и не проигрывает. Поставлю на ничью.
«Оренбург» – «Ростов» — 1:2
«Оренбург», мне кажется, после всех своих эпидемий и карантинов просто не готов составить никому конкуренцию. С «Рубином» боролись, но не вышло, с ЦСКА развалились. 5 очков до зоны стыков. По-моему, тут уже всё.
«Краснодар» – «Урал» — 2:1
Я сказал, что хочу видеть на втором месте ЦСКА, но всё-таки когда-то и «Краснодар» должен победить.
Прогноз журналистов
Кирилл Закатченко, выпускающий редактор «Чемпионата»:
«Арсенал» — «Тамбов» — 0:0
Туляки после паузы никак не могут победить на своем поле, а «Тамбов» редко добивается успеха на выезде. Считаю, что «Арсенал» снова не победит дома, а «Тамбов» на этот раз не проиграет.
«Ахмат» — «Зенит» — 1:1
Если верить статистике, то «Зенит» не обыгрывал «Ахмат» на выезде в РПЛ с 2015 года. Хозяевам очки нужнее, и они смогут не проиграть чемпиону страны.
«Сочи» — «Спартак» — 1:2
Прогнозировать матчи с участием красно-белых — дело неблагодарное, но предположу, что московский клуб всё-таки прервёт свою неудачную серию. «Спартак», несмотря на все проблемы, одержит тяжёлую победу и слегка испортит настроение Александру Кокорину и компании. Если москвичи проиграют, то Дмитрию Назарову придётся писать новое стихотворение об очередной пощёчине.
«Локомотив» — «Уфа» — 1:0
«Уфа» уже обошла «Спартак» в таблице, однако в матче с другим столичным клубом набрать очки не сможет. Возможно, «Локомотиву» даже удастся забить гол без помощи Алексея Миранчука, но это не точно. Интересно, что скажет после этого матча Илья Геркус?
ЦСКА — «Рубин» — 2:1
Возвращение Леонида Слуцкого на домашний стадион ЦСКА обернётся для него поражением. «Армейцы» обрели новую жизнь после чувствительного поражения в матче с «Зенитом» — сейчас они ведут борьбу за место в Лиге чемпионов. Предположу, что ЦСКА одержит победу, однако казанцы доставят сопернику немало трудностей.
«Динамо» — «Крылья Советов» — 3:1
Думаю, что команду Кирилла Новикова наконец-то прорвёт (когда-то ведь это должно произойти, не правда ли?), и она порадует болельщиков долгожданной победой. Андрей Талалаев потерпит первое поражение на посту наставника самарцев.
«Оренбург» — «Ростов» — 0:2
Ростовчане приложат все усилия, дабы реабилитироваться за поражение в предыдущем туре. Терять очки подопечным Валерия Карпина никак нельзя, ведь они уже переместились на пятое место. «Оренбург», похоже, мысленно готовится к ФНЛ.
«Краснодар» — «Урал» — 2:0
«Быки» по-прежнему не могут одержать первую победу после карантина, если оставить за скобками матч с «Оренбургом». Думаю, что домашняя встреча с «Уралом» прекрасно подходит для того, чтобы пополнить копилку тремя очками.
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