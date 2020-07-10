«МЮ» снова стал командой, за которой приятно смотреть. Что Сульшер с ними сделал?

«МЮ» после карантина в полном порядке. После невзрачной ничьей с «Тоттенхэмом» возникла мысль, что команду можно вычёркивать из борьбы за ЛЧ, но она выдала четырёхматчевую победную серию, в которой забила 14 мячей, а пропустила всего два (оба – от тонущего «Борнмута»). Причём все четыре победы были одержаны с разгромным счётом. Это новый рекорд АПЛ – ни Фергюсону, ни Гвардиоле, ни Клоппу не удавалось до этого четыре матча подряд побеждать с крупным счётом.

Прямо сейчас «МЮ» смотрится гораздо симпатичнее своих конкурентов за Лигу чемпионов. «Лестер» уже отдал третью строчку «Челси», да и в целом «лисы» проваливают постпандемийный отрезок и вообще рискуют остаться без ЛЧ в следующем сезоне. «Челси» выглядит намного лучше, чем «Лестер», но команда Лэмпарда не отличается стабильностью: после побед над «Манчестер Сити» и «Лестером» она умудрилась проиграть абсолютно безыдейному «Вест Хэму», а также изрядно потрепала себе нервы в победном матче с «Кристал Пэлас».



«МЮ» же наоборот выглядит как команда, которая не имеет очевидных кадровых и психологических проблем. Да, после перерыва у них в соперниках не было топ-команд (за исключением «Тоттенхэма»), но ведь Сульшера в первой половине сезона критиковали именно за неумение играть с середняками и аутсайдерами. Теперь же – четыре победы в четырёх матчах с командами не из первой шестёрки.

После покупки Фернандеша были опасения, что он не сыграется с Погба. Сейчас они кажутся смешными

Сульшер блестяще справился с задачей размещения на поле Фернандеша и Погба. Бруно на данный момент является главной креативной единицей в «МЮ», а Сульшер, похоже, окончательно нашёл общий язык с Погба. Француз принял свою новую роль и теперь играет роль классического «бокс-ту-бокса», не гнушаясь черновой работы. При этом Поль всё так же прекрасен во всём, что касается продвижения мяча. Чего только стоит его сольный проход в матче с «Шеффилдом», когда Погба удалось накрутить пятерых соперников. Забей Марсьяль в том моменте, и мы бы получили один из главных шедевров этого сезона.

«МЮ» — теневой фаворит в битве за 3-е место в АПЛ. Погба и Фернандеш мощно усилили команду До третьего места — всего три очка.

При этом Погба не тянет одеяло на себя и стабильно снабжает Фернандеша мячами – португалец же в свою очередь на флангах ищет кого-то из тройки Рашфорд-Марсьяль-Гринвуд, выводя быстрых нападающих на ударную позицию.



После матча с «Астон Виллой» Рой Кин высказал любопытную мысль: «Я думаю, Поль Погба и не хочет быть лидером. Я думаю, ему понравилось, что Магуайр пришёл в клуб и показывает совсем другие лидерские качества, и конечно, Фернандеш тоже показывает их на поле. Я думаю, Погба это нравится, он не хочет быть главным парнем в команде… возможно, он хочет быть главным в соцсетях».



Возможно, причина отличной игры Погба состоит именно в этом: с приходом Магуайра и Фернандеша с француза спало давление, которое мешало его вдохновенной игре, а сейчас он просто наслаждается игрой в футбол.



Последний гол в ворота «Астон Виллы» ярко подтвердил отличное взаимопонимание между Фернандешем и Погба: португалец при розыгрыше углового мягко покатил французу на линию штрафной, а Погба элегантно завершил атаку техничным ударом в ближний угол. Прямо сейчас «Брогба» — лучший дуэт в АПЛ.

Гринвуд совершил фантастический прогресс. Он, возможно, главное открытие АПЛ в этом сезоне

Мимо прогресса Гринвуда в этом сезоне также невозможно пройти. Показывать в 18-летнем возрасте такой зрелый футбол — просто незаконно. Главное преимущество Мэйсона – его двуногость. Гринвуд одинаково хорошо бьёт с обеих ног и забивает голы даже с неудобных точек. Гринвуд уже забил девять голов в АПЛ в этом сезоне, хотя показатель ожидаемых голов равен 2,7 – англичанин забил намного больше ожидаемого, потому что бьёт вообще из любых позиций.

Главный герой «МЮ» прямо сейчас. Гринвуд сделал дубль и был лучшим на поле Сульшер даже подстраивает под него игру «МЮ».

Патрис Эвра также отмечал технику приёма мяча Гринвуда: «Каждый раз, когда он касается мяча, он делает это агрессивно. Он даже не думает лишний раз. Он уничтожает тебя». Первое касание действительно очень важно для нападающего, и Гринвуд очень силён в этом аспекте. Принимая мяч, он всегда держит в уме то, что ему нужно пробить, поэтому его первое касание – это всегда подготовка к удару.

Мэйсон, вне всяких сомнений, является одним из главных молодых открытий в этом сезоне, притом что в конкурентах у него Букайо Сака, Тэмми Абрахам и тёзка Маунт. Тем не менее награду лучшему молодому игроку, скорее всего, получит, Трент Александр-Арнольд – уж слишком хорош он был в этом сезоне.

Александер-Арнольд – идеальный. О таком герое мечтает любой клуб Мама не пускала Трента играть за «Ливерпуль», если он плохо ел.

Матич после карантина набрал отличную форму после карантина. Серб даёт команде необходимый баланс.

Некоторым откровением стала и прекрасная игра Матича после перерыва. Казалось, серб уже заскучал в Манчестере и готовился к переходу в один из клубов Серии А, но Сульшер неожиданно выделил ему одну из ключевых ролей в команде. Матич не подвёл: он отлично страхует Погба, а также даёт некоторую свободу Магуайру и Линделёфу, позволяя им ходить в атаку. Неманья при розыгрыше мяча опускается в одну линию с двумя центральными защитниками и создаёт дополнительные варианты для продвижения мяча.



Кроме того, Матич показывает отличное чтение игры и страхует центральных защитников, когда те ошибаются. Матичу несвойственна передержка мяча, он стабильно снабжает пасами Фернандеша и Погба, а также дисциплинированно действует на своей половине поля, не допуская численного преимущества соперника в определённых зонах. На данный момент именно серб является наиболее подходящим игроком на роль опорника.

Неманья Матич Фото: Clive Brunskill/Getty Images

У Сульшера существуют некоторые проблемы с игрой в центре обороны – Магуайру иногда очень не хватает скорости, а Линделёф часто ошибается позиционно – но эти проблемы частично позволяет решить Матич. Но, несмотря на это, выход в «МЮ» в ЛЧ практически решённое дело. Из прямых конкурентов манкунианцам осталось сыграть только с «Лестером», который после перерыва совсем не внушает страха. «Саутгемптон», «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм» же вообще не кажутся командами, способными остановить такой «МЮ».



Главная интрига следующего сезона – сможет ли «МЮ» побороться за титул с главными небожителями последних сезонов АПЛ «Ливерпулем» и «Манчестер Сити»? Мы все уже соскучились по сильному «МЮ» — и, кажется, Сульшер готов нам его дать.