«МЮ» снова стал командой, за которой приятно смотреть. Что Сульшер с ними сделал?

«МЮ» после карантина в полном порядке. После невзрачной ничьей с «Тоттенхэмом» возникла мысль, что команду можно вычёркивать из борьбы за ЛЧ, но она выдала четырёхматчевую победную серию, в которой забила 14 мячей, а пропустила всего два (оба – от тонущего «Борнмута»). Причём все четыре победы были одержаны с разгромным счётом. Это новый рекорд АПЛ – ни Фергюсону, ни Гвардиоле, ни Клоппу не удавалось до этого четыре матча подряд побеждать с крупным счётом.
Прямо сейчас «МЮ» смотрится гораздо симпатичнее своих конкурентов за Лигу чемпионов. «Лестер» уже отдал третью строчку «Челси», да и в целом «лисы» проваливают постпандемийный отрезок и вообще рискуют остаться без ЛЧ в следующем сезоне. «Челси» выглядит намного лучше, чем «Лестер», но команда Лэмпарда не отличается стабильностью: после побед над «Манчестер Сити» и «Лестером» она умудрилась проиграть абсолютно безыдейному «Вест Хэму», а также изрядно потрепала себе нервы в победном матче с «Кристал Пэлас».
«МЮ» же наоборот выглядит как команда, которая не имеет очевидных кадровых и психологических проблем. Да, после перерыва у них в соперниках не было топ-команд (за исключением «Тоттенхэма»), но ведь Сульшера в первой половине сезона критиковали именно за неумение играть с середняками и аутсайдерами. Теперь же – четыре победы в четырёх матчах с командами не из первой шестёрки.
Бруну Фернандеш и Уле-Гуннар Сульшер
Фото: Peter Powell/Getty Images
После покупки Фернандеша были опасения, что он не сыграется с Погба. Сейчас они кажутся смешными
Сульшер блестяще справился с задачей размещения на поле Фернандеша и Погба. Бруно на данный момент является главной креативной единицей в «МЮ», а Сульшер, похоже, окончательно нашёл общий язык с Погба. Француз принял свою новую роль и теперь играет роль классического «бокс-ту-бокса», не гнушаясь черновой работы. При этом Поль всё так же прекрасен во всём, что касается продвижения мяча. Чего только стоит его сольный проход в матче с «Шеффилдом», когда Погба удалось накрутить пятерых соперников. Забей Марсьяль в том моменте, и мы бы получили один из главных шедевров этого сезона.
При этом Погба не тянет одеяло на себя и стабильно снабжает Фернандеша мячами – португалец же в свою очередь на флангах ищет кого-то из тройки Рашфорд-Марсьяль-Гринвуд, выводя быстрых нападающих на ударную позицию.
После матча с «Астон Виллой» Рой Кин высказал любопытную мысль: «Я думаю, Поль Погба и не хочет быть лидером. Я думаю, ему понравилось, что Магуайр пришёл в клуб и показывает совсем другие лидерские качества, и конечно, Фернандеш тоже показывает их на поле. Я думаю, Погба это нравится, он не хочет быть главным парнем в команде… возможно, он хочет быть главным в соцсетях».
Возможно, причина отличной игры Погба состоит именно в этом: с приходом Магуайра и Фернандеша с француза спало давление, которое мешало его вдохновенной игре, а сейчас он просто наслаждается игрой в футбол.
Последний гол в ворота «Астон Виллы» ярко подтвердил отличное взаимопонимание между Фернандешем и Погба: португалец при розыгрыше углового мягко покатил французу на линию штрафной, а Погба элегантно завершил атаку техничным ударом в ближний угол. Прямо сейчас «Брогба» — лучший дуэт в АПЛ.
Гринвуд совершил фантастический прогресс. Он, возможно, главное открытие АПЛ в этом сезоне
Мимо прогресса Гринвуда в этом сезоне также невозможно пройти. Показывать в 18-летнем возрасте такой зрелый футбол — просто незаконно. Главное преимущество Мэйсона – его двуногость. Гринвуд одинаково хорошо бьёт с обеих ног и забивает голы даже с неудобных точек. Гринвуд уже забил девять голов в АПЛ в этом сезоне, хотя показатель ожидаемых голов равен 2,7 – англичанин забил намного больше ожидаемого, потому что бьёт вообще из любых позиций.
Патрис Эвра также отмечал технику приёма мяча Гринвуда: «Каждый раз, когда он касается мяча, он делает это агрессивно. Он даже не думает лишний раз. Он уничтожает тебя». Первое касание действительно очень важно для нападающего, и Гринвуд очень силён в этом аспекте. Принимая мяч, он всегда держит в уме то, что ему нужно пробить, поэтому его первое касание – это всегда подготовка к удару.
Мэйсон, вне всяких сомнений, является одним из главных молодых открытий в этом сезоне, притом что в конкурентах у него Букайо Сака, Тэмми Абрахам и тёзка Маунт. Тем не менее награду лучшему молодому игроку, скорее всего, получит, Трент Александр-Арнольд – уж слишком хорош он был в этом сезоне.
Матич после карантина набрал отличную форму после карантина. Серб даёт команде необходимый баланс.
Некоторым откровением стала и прекрасная игра Матича после перерыва. Казалось, серб уже заскучал в Манчестере и готовился к переходу в один из клубов Серии А, но Сульшер неожиданно выделил ему одну из ключевых ролей в команде. Матич не подвёл: он отлично страхует Погба, а также даёт некоторую свободу Магуайру и Линделёфу, позволяя им ходить в атаку. Неманья при розыгрыше мяча опускается в одну линию с двумя центральными защитниками и создаёт дополнительные варианты для продвижения мяча.
Кроме того, Матич показывает отличное чтение игры и страхует центральных защитников, когда те ошибаются. Матичу несвойственна передержка мяча, он стабильно снабжает пасами Фернандеша и Погба, а также дисциплинированно действует на своей половине поля, не допуская численного преимущества соперника в определённых зонах. На данный момент именно серб является наиболее подходящим игроком на роль опорника.
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
У Сульшера существуют некоторые проблемы с игрой в центре обороны – Магуайру иногда очень не хватает скорости, а Линделёф часто ошибается позиционно – но эти проблемы частично позволяет решить Матич. Но, несмотря на это, выход в «МЮ» в ЛЧ практически решённое дело. Из прямых конкурентов манкунианцам осталось сыграть только с «Лестером», который после перерыва совсем не внушает страха. «Саутгемптон», «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм» же вообще не кажутся командами, способными остановить такой «МЮ».
Главная интрига следующего сезона – сможет ли «МЮ» побороться за титул с главными небожителями последних сезонов АПЛ «Ливерпулем» и «Манчестер Сити»? Мы все уже соскучились по сильному «МЮ» — и, кажется, Сульшер готов нам его дать.
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