Кто из РПЛ попадёт в Лигу чемпионов: «Локо», «Краснодар», ЦСКА? Расклады

Про вылет тоже пока не всё ясно.

В 27-м туре РПЛ «Рубин» неожиданно обыграл «Краснодар» и вернул интригу в борьбе за Лигу чемпионов. Теперь ЦСКА имеет реальные шансы даже выиграть серебро.

Более того, ещё не ясно, кто попадёт в Лигу Европы. Да и, кроме «Оренбурга», очевидных претендентов на вылет в ФНЛ нет.

Да, «Зенит» уже почти неделю как чемпион, но в РПЛ по-прежнему интересно. Приводим главные расклады оставшихся туров Премьер-Лиги.

Лига чемпионов

2. «Локомотив» — 50 очков, 27 матчей

Оставшиеся матчи: «Уфа» (д), ЦСКА (д), «Урал» (г).

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Несмотря на три ничьи подряд, «Локомотив» остаётся главным претендентом на второе место. Да, у «железнодорожников» непростой календарь, однако комфортный отрыв от ЦСКА и «Краснодара» должен придавать команде Николича уверенности. Ведь чтобы лишиться путёвки в Лигу чемпионов, надо ещё очень постараться – для этого нужно потерять очки минимум в двух из трёх матчей. При этом ЦСКА должен выиграть все оставшиеся встречи, а «Краснодар» набрать не менее 10 очков в четырёх играх.

3. ЦСКА – 46 очков, 27 матчей

Оставшиеся матчи: «Рубин» (д), «Локомотив» (г), «Тамбов» (д).

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Для ЦСКА в борьбе за Лигу чемпионов самым важным станет матч с «Локомотивом». Во-первых, в случае победы над «железнодорожниками» они сократят отрыв от них до одного очка. Во-вторых, «армейцы» получат на финише РПЛ серьёзное преимущество над «железнодорожниками» по итогам личных встречах, если хотя бы не проиграют. Ведь первый матч команд закончился победой «армейцев» (1:0).

Теоретически ЦСКА может взять и серебро. Но в таком случае, помимо «Локомотива», в концовке ещё должен начудить «Краснодар», на результаты которого «армейцы» повлиять не могут.

4. «Краснодар» — 45 очков, 26 матчей

Оставшиеся матчи: «Урал» (д), «Крылья Советов» (г), «Динамо» (д), «Ахмат» (д).

Фото: Андрей Шрамко, «Чемпионат»

Обманываться четвёртым местом «Краснодара» не стоит. У команды Мурада Мусаева по-прежнему всё неплохо. Конечно, после двух поражений подряд занять второе место будет непросто, однако на третью строчку у «быков» ещё есть отличные шансы. Ведь среди всех претендентов на Лигу чемпионов у «Краснодара» самый простой календарь. Сейчас для клуба Галицкого главное перезагрузиться после серии неудач и продолжить набирать очки, как раньше.

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5. «Ростов» — 43 очка, 27 матчей

Оставшиеся матчи: «Оренбург» (г), «Рубин» (г), «Зенит» (д).

Фото: Артём Гусев, «Ростов»

У «Ростова» есть лишь теоретические шансы на Лигу чемпионов. Даже если ростовчане наберут максимум очков в оставшихся встречах, им придётся рассчитывать на ужасные результаты соперников. Чтобы пропустить вперёд команду Карпина, «Локомотив» должен набрать максимум одно очко в трёх встречах, а «Краснодар» максимум 7 очков в 4 матчах (в случае равенства очков с «быками» преимущество по итогам личных встреч будет на стороне ростовчан – 2:2, 1:1).

Обогнать ЦСКА «Ростову» будет гораздо проще. Достаточно только одного поражения «армейцев» (в случае равенства очков преимущество по итогам личных встреч будет у «Ростова» — 3:1, 3:2). Тем не менее рассматривать команду Гончаренко как одного из главных претендентов на место в Лиге чемпионов точно не стоит.

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Лига Европы

Очевидно, что в Лигу Европы попадут клубы, уступившие в борьбе за Лигу чемпионов. Ожидать, что пятое место займёт команда не из нынешней первой пятёрки, не приходится. Всё-таки отрыв между «Ростовом» и идущей шестой «Уфой» составляет аж 7 очков.

Зато команды из середины турнирной таблицы могут побороться за шестое место, которое в случае победы «Зенита» в Кубке России, гарантирует путёвку в Лигу Европы.

6. «Уфа» — 36 очков, 27 матчей

оставшиеся матчи: «Локомотив» (г), «Динамо» (д), «Арсенал» (д).

7. «Урал» — 35 очков, 27 матчей

оставшиеся матчи: «Краснодар» (г), «Арсенал» (д), «Локомотив» (д).

8. «Спартак» — 33 очка, 27 матчей

оставшиеся матчи: «Сочи» (г), «Ахмат» (д), «Рубин» (г).

9. «Рубин» — 33 очка, 27 матчей

оставшиеся матчи: ЦСКА (г), «Ростов» (д), «Спартак» (д).

10. «Динамо» — 32 очка, 26 матчей

оставшиеся матчи: «Крылья Советов» (д), «Уфа» (г), «Краснодар» (г), «Оренбург» (д).

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

На шестое место есть три главных претендента: «Уфа», «Спартак» и «Динамо». На стороне команды Евсеева качество игры, стабильность и превосходство по количеству очков, а у спартаковцев и динамовцев легче календарь.

В случае равенства очков у «Уфы» и «Спартака» преимущество по итогам очных встреч будет у уфимского клуба (1:0, 0:0). Красно-белые же по итогам очных матчей превосходят «Динамо» (0:0, 2:0).

У «Рубина» и «Урала» намного сложнее календарь, так что рассматривать эти клубы в качестве серьёзных претендентов на 6-е место вряд ли стоит. Впрочем, при такой плотности в середине турнирной таблицы ещё может случиться всё, что угодно.

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Вылет в ФНЛ

В нынешнем сезоне не будет стыков, а 15-е и 16-е места вылетят в ФНЛ только если «Ротор» и «Химки» найдут деньги для участия в РПЛ. Так что все команды ещё могут остаться в Премьер-Лиге, но мы всё-таки рассмотрим вариант с вылетом двух последних мест.

Теоретически из-за высокой плотности в таблице имеют шансы покинуть РПЛ даже «Урал» или «Спартак» — ведь их отрыв от 15-го места (6 очков у «Спартака» и 8 – у «Урала») ещё можно отыграть за три тура. Тем не менее мы решили перечислить только реальных претендентов на вылет.

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11. «Арсенал» — 31 очко, 27 матчей

оставшиеся матчи: «Тамбов» (д), «Урал» (г), «Уфа» (г).

12. «Сочи» — 30 оков, 27 матчей

оставшиеся матчи: «Спартак» (д), «Тамбов» (г), «Крылья Советов» (г).

13. «Ахмат» — 30 очков, 27 матчей

оставшиеся матчи: «Зенит» (д), «Спартак» (г), «Краснодар» (г).

14. «Тамбов» — 28 очков, 27 матчей

оставшиеся матчи: «Арсенал» (г), «Сочи» (д), ЦСКА (г).

15. «Крылья Советов» — 27 матчей, 27 очков

оставшиеся матчи: «Динамо» (г), «Краснодар» (д), «Сочи» (д).

16. «Оренбург» — 23 очка, 27 матчей

оставшиеся матчи: «Ростов» (д), «Зенит» (г), «Динамо» (г).

Очевидно главный кандидат на вылет – «Оренбург». От 14-го места оренбуржцы отстают на 5 очков. Они только переболели коронавирусом, у них огромные игровые проблемы, а также сложнейший календарь.

Составить компанию «Оренбургу» может любая команда из нижней шестёрки, однако наиболее реальные шансы вылететь, кажется, имеют «Ахмат», «Тамбов» и «Крылья Советов». У грозненцев есть преимущество по очкам, однако им предстоят три тяжелейшие игры, в которых даже одно очко добыть будет непросто.

«Тамбов» опережает «Крылья Советов» всего лишь на одно очко и по игре вовсе не производит впечатление команды, которая легко спасётся от вылета.

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