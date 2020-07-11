Как и зачем мы улучшили трансляции на «Чемпионате»

Привет!



Меня зовут Любим Мурзаков, и я менеджер проектов в «Чемпионате». Вместе с командой разработки мы разрабатываем лучший функционал для сайта и приложений «Чемпионата». А ещё именно я читаю и отвечаю на письма, которые вы отправляете на почту support@championat.com.



Спасибо за пожелания и замечания. Письма, комментарии – каждый отзыв помогает нам быстрее реагировать на ошибки и оперативно их исправлять. Спасибо, что вы с нами, и простите за неудобства, которые периодически случаются в работе сайта и приложений. Каждый день мы работаем над тем, чтобы таких недочётов было всё меньше.



Этой статьёй мы запускаем рубрику «Что нового в разработке?». Здесь я буду рассказывать, над каким функционалом мы работаем: что уже готово, а чего делать мы не будем. Постараюсь максимально подробно объяснять новые возможности «Чемпионата».



Здесь в том числе я буду отвечать на ваши комментарии: пишите, чего вам не хватает на сайте, почему какую-то фичу стоит убрать из приложения. И нет, убрать рекламу мы не можем, извините. Медиа необходимо как-то жить. Зато давайте обсудим, как сделать рекламу менее навязчивой.

Пока расскажу, что нового мы сделали на сайте за последнее время.

1. Переработали страницу live-материала. Сделали её удобнее и добавили возможностей. Посмотрите сами, например, на ретротрансляции первой и единственной победы сборной СССР на чемпионате Европы.

Выделили важные события в лайве, чтобы было проще ориентироваться. Причём каждый такой эпизод можно оценить лайком/дизлайком, расшарить материал, а также быстро перейти в комментарии через кнопку «Обсудить».

Чтобы было удобно, добавили сортировки. Есть «Прямой порядок» – события в хронологическом порядке. И «Только важные» – ну вы поняли.

2. Добавили поддержку нового эмбеда – Flourish. Будет больше крутой статистики и инфографики. Вот пример такой вставки.

3. Переработали функционал текстовых трансляций. Теперь наши ведущие могут добавлять эмбеды из соцсетей и вставки на интересные материала с «Чемпионата». Если у вас нет возможности загружать весь контент, например, слабый интернет, – есть тумблер «Показывать / отключить медиа».