В лиссабонском финале ЛЧ стоит ждать «Манчестер Сити» или «Баварию», а не команды Роналду и Месси?

Роналду может выбить в плей-офф и «Реал», и Месси. Но это вряд ли случится

В Ньоне состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов. Вот её результаты:

«Реал» (Испания) / «Манчестер Сити» (Англия) — «Лион» (Франция) / «Ювентус» (Италия)

«Наполи» (Италия) / «Барселона» (Испания) — «Челси» (Англия) / «Бавария» (Германия)

«РБ Лейпциг» (Германия) — «Атлетико» (Испания)

«Аталанта» (Италия) — «ПСЖ» (Франция)

Рассказываем о главных фактах и интригах четвертьфиналов, а также о том, кто на кого выходит в полуфиналах.

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Как и когда доиграют Лигу чемпионов. Лиссабон примет «Финал восьми»

Для начала стоит напомнить, как изменилась структура плей-офф Лиги чемпионов из-за пандемии коронавируса. В июне УЕФА принял решение о проведении в августе «Финала восьми». Четвертьфиналы и полуфиналы, как и финал, будут состоять из одного матча, а сам мини-турнир пройдёт в Лиссабоне. Встречи 1/4 финала запланированы на 12-15 августа, 1/2 финала – на 18-19 августа, а финал – на 23 августа.

Что касается недоигранных ответных матчей 1/8 финала, то они пройдут на стадионах хозяев пар, а не на нейтральных полях. «Барселона» примет «Наполи» (первая игра закончилась со счётом 1:1), «Бавария» сыграет дома с «Челси» (3:0), «Ювентус» – с «Лионом» (0:1), а «Манчестер Сити» – с «Реалом» (2:1). Впрочем, настоящего преимущества от игры на своих аренах хозяева не получат: УЕФА объявил, что на оставшиеся еврокубковые матчи сезона-2019/2020 болельщиков не пустят.

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«ПСЖ» открыта дорога в финал? Скорее «Атлетико»!

По итогам жеребьёвки выяснилось, что в одном из полуфиналов сыграют победители пар «РБ Лейпциг» — «Атлетико» и «Аталанта» — «ПСЖ». Первый вывод: невероятно повезло чемпионам Франции, которые с Неймаром и Килианом Мбаппе в составе, конечно же, будут фаворитами этого квартета. Неужели наконец-то сбудется мечта катарских владельцев парижского клуба о финале Лиги чемпионов?

Но на самом деле «ПСЖ» вряд ли будет сильнее остальных. Проблема в том, что состояние команды Томаса Тухеля на момент четвертьфиналов ЛЧ окажется далёким от оптимального. Чемпионат Франции сезона-2019/2020 завершили досрочно, а следующий чемпионат стартует только 22 августа. Разумеется, тренировками и спаррингами невозможно компенсировать недостаток регулярной игровой практики. Кстати, те же сложности и у другого представителя Франции в плей-офф ЛЧ – «Лиона». Правда, 31 июля «ПСЖ» с «Лионом» должны сыграть в финале Кубка лиги, но в любом случае соперники французов в Лиге чемпионов будут находиться в лучшей форме.

Если кто и фаворит квартета, то это «Атлетико», выбивший в 1/8 финала действующего победителя ЛЧ «Ливерпуль». Тем более соперник испанцев «РБ Лейциг» доиграет плей-офф без проданного в «Челси» Тимо Вернера. Да и «Аталанта», возможно, не по зубам сегодняшнему «ПСЖ». Команда Джан Пьеро Гасперини прямо сейчас невероятно хороша – 11 побед подряд во всех турнирах! Ранее парижане трижды встречались с представителями Серии А в ЛЧ и ни разу не выиграли.

Тем не менее у легенды российского футбола Андрея Аршавина другое мнение по поводу перспектив французов в плей-офф. В этой части сетки он ставит на «ПСЖ» и «Атлетико».

«Мне кажется, что один полуфинал уже ясен. В другой части столкнутся львы. Финал Кубка лиги не будет иметь значения для «ПСЖ» при подготовке к четвертьфиналу. Но лучше так, чем не играть. Они обыграют «Аталанту», потому что она по классу несопоставима с парижанами. Всё равно ещё месяц до игры. «РБ Лейпциг» гонял «Тоттенхэм»? Их только ленивый не гоняет сейчас. У клуба проблемы. В матче с немцами не участвовал Гарри Кейн. Там просто забивать некому», – сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

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Внимание большей части болельщиков, конечно же, привлекает другая половина сетки плей-офф ЛЧ. В ней благодаря жребию собрались основные претенденты на победу в турнире. Интриг хватает, начиная с того, что один из двух лучших игроков современного футбола Криштиану Роналду имеет возможность выиграть Лигу чемпионов на родине.

Впрочем, сегодняшнему «Ювентусу», кажется, недостает главного для победы в ЛЧ – надёжности. Последний матч с «Миланом», который команда Маурицио Сарри проиграла 2:4, ведя по ходу второго тайма со счётом 2:0, в очередной раз доказал это. «Старой синьоре» ещё нужно отыграть у «Лиона» в 1/8 финала пропущенный гол во Франции, но это всё-таки задача попроще из-за отсутствия практики у соперника. Если «Ювентус» уступит «Лиону», который на групповом этапе набрал всего очко в двух матчах с «Зенитом» и еле-еле выполз в плей-офф, Сарри наверняка не избежать позорной отставки.

Как бы хотелось увидеть в четвертьфинале противостояние Роналду с его бывшей командой – «Реалом»! Но победную серию Зидана в ЛЧ, видимо, прервёт Хосеп Гвардиола, ведь отыграться после домашнего поражения со счётом 1:2 невероятно сложно. Отсутствие болельщиков повышает шансы «Реала» в Англии, тем не менее самый реальный сценарий – полуфинал «Манчестер Сити» – «Ювентус». Сарри придётся вспомнить, как в прошлом сезоне он в «Челси» готовился к играм с командой Гвардиолы. Вообще за всю тренерскую карьеру итальянец лишь однажды переиграл каталонца, потерпев пять поражений. Было даже 0:6.

«Бавария» уже, по сути, обеспечила себе место в четвертьфинале, разгромив «Челси» в Лондоне. Ответный матч превратился в формальность. Потом чемпион Германии, по всей видимости, сыграет с «Барселоной», хотя качество игры сине-гранатовых таково, что даже Лео Месси, имеющий шанс встретиться в полуфинале с Роналду, понимает: на победу в Лиге чемпионов едва ли стоит рассчитывать. Пройти бы «Наполи» как-нибудь.

Вот и Аршавин не видит ни Роналду, ни Месси в решающих матчах: «Мне кажется, что полуфиналы будут «Атлетико» — «ПСЖ», а также «Манчестер Сити» — «Бавария». Получится как в Кубке России. Есть «Урал» — «Химки», а в другой паре «Спартак» — «Зенит», – сделал оригинальное сравнение и прогноз экс-игрок сборной России.

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