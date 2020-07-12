Самый прогрессирующий игрок АПЛ. Адама Траоре — на прицеле у топ-клубов Европы!

Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре проводит лучший сезон в карьере, а его клуб борется за место в еврокубках. В этом чемпионате испанский футболист показывает впечатляющую статистику. Он забил за 33 матча четыре гола, три из которых пришлись в ворота «Манчестер Сити», и отдал 9 голевых передач.

В начале года в матче против «Уотфорда» (2:1) Адама совершил 15 успешных обводок и установил рекорд АПЛ с того момента, как статистическое бюро Opta начало собирать соответствующие данные в сезоне-2006/07.



Уже конце марта английское издание The Guardian назвало испанского футболиста малийского происхождения лучшим молодым игроком по итогам приостановленного из-за коронавируса сезона АПЛ, а американское издание The Score – самым прогрессирующим игроком лиги.



Траоре сразу же привлёк внимание топовых европейских клубов. Нападающим «Вулверхэмптона» даже заинтересовалась «Барселона», в которой он так и не сумел раскрыться, будучи воспитанником каталонцев. Авторитетный немецкий портал Transfermarkt оценивает футболиста в 25,5 млн евро, а его контракт с «волками» действует до 2023 года. Но уже этим летом Траоре может покинуть «Вулверхэмптон» и перейти в один из грандов европейского футбола.

C какими клубами связывают Траоре

«Барселона» (Испания)



Как сообщала ещё зимой английская газета Daily Mail, каталонцы заинтересовались своим воспитанником из-за опасений его трансфера в «Реал». Даже сам футболист заявил, что будет готов перейти в «Реал», если предложение от «Барселоны» так и не поступит.



Траоре до сих пор обижен на каталонский клуб за то, что не дал ему шанса проявить себя. «У меня были некоторые проблемы с «Барселоной», которые я предпочитаю оставить при себе. Мне пришлось принять решение и уйти», — говорил испанец в интервью газете Diario Sport.

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Тренер «Барселоны Б» Жорди Виньялс объяснил, почему Адама так и не заиграл за каталонский клуб. «Хотя он и не был таким мускулистым в то время, у Адама было лучшее телосложение из всех игроков второго дивизиона. Он был самым быстрым и сильным игроком. Но его проблема была в том, что он не был силён тактически. Многие из его противников точно знали, как остановить его», — вспоминал тренер в интервью Goal.



Спортивная газета Mundo Deportivo сообщила, что этим летом «Барселона» вернётся за игроком и примет окончательное решение. Сине-гранатовые не очень довольны игрой Усмана Дембеле и рассматривают Траоре как замену французскому футболисту.

«Ливерпуль» (Англия)

Об интересе со стороны «Ливерпуля» стало известно ещё в мае. По информации The Sun, Траоре является главной трансферной целью клуба, поскольку в 24-летнем испанском футболисте лично заинтересован главный тренер красных Юрген Клопп, который остался впечатлён игрой Адама в этом сезоне.

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Бывший футболист «Ливерпуля» Стэн Коллимор поддержал идею трансфера Траоре в «Ливерпуль». Он считает, что Адама может добавить мощи команде Юргена Клоппа.



«Мне нравятся слухи о Траоре в «Ливерпуле». Он был плох в «Астон Вилле», но тогда ещё он был ребенком. Тони Пьюлис вдохнул в него новую жизнь в «Мидлсбро». Испанец стал открытием «волков» и прошел путь от «20-минутного игрока замены» до футболиста, который предлагает хороший пас и пугающий темп. Он может принести дополнительную мощь новым чемпионам», — сказал бывший футболист в интервью The Mirror.



Однако сложно представить, как Траоре может вписаться в атакующую линию «Ливерпуля», где стабильно играют Мане, Салах и Фирмино. Испанца стоит ждать на «Энфилде» только в том случае, если один из могучей тройки футболистов всё же покинет мерсисайдцев, что, впрочем, маловероятно.

«Ювентус» (Италия) или «Манчестер Сити» (Англия)

Согласно последней информации ESPN, туринский «Ювентус» и «Манчестер Сити» являются фаворитами в борьбе за Траоре. При этом источник сообщает, что испанец покинет «Вулверхэмптон» в том случае, если «волки» не попадут в Лигу чемпионов. Сейчас они могут это сделать либо через АПЛ, заняв четвёртое место, либо через победу в Лиге Европы, где клуб Траоре ждёт ответный матч 1/8 финала дома против греческого «Олимпиакоса».



Однако цена Траоре может достигать 80 млн фунтов стерлингов из-за оставшегося времени по контракту с «Вулверхэмптоном». Если горожан не дисквалифицируют из Лиги чемпионов и им удастся избежать наказания, то они готовы приобрести испанца.

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24-летний футболист пригодился бы «Манчестер Сити», в котором, по всей видимости, грядёт перестройка. К тому же после ухода Лероя Сане в «Баварию» для испанского вингера освободилось место в команде.



Однажды Траоре даже сравнил себя с полузащитником «Манчестер Сити» Рахимом Стерлингом. «Наверное, Заа и Стерлинг ближе всего подходят по стилю игры. Но это не я похож на них, а они на меня», — сказал Адама в интервью официальному сайту «Вулверхэмптона».



В этом сезоне АПЛ Траоре сформировал сильную связку с мексиканским нападающим Раулем Хименесом. На двоих они забили 19 мячей и отдали 15 голевых передач. За мексиканцем следят так же пристально, как и за испанцем. Но Траоре уже этим летом стоит поменять клубную прописку, иначе 24-летний футболист рискует засидеться в клубе-середняке.