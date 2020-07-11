Ещё одно новшество на стадионах РПЛ – дезинфицирующие кабины. Неужели это работает?

Со следующего сезона они будут на всех аренах Премьер-Лиги. Вероятно, и для болельщиков тоже.

Со следующего сезона на трибуны будут пускать до 50% зрителей от вместимости стадиона, и это – небольшой шаг к возвращению привычной футбольной жизни.

Маски, перчатки и необходимость пользоваться санитайзерами останется как для болельщиков, так и для клубов. Помимо этого, на всех стадионах РПЛ появятся дезинфекционные тоннели – регламент, как говорил Сергей Прядкин, диктует новые правила жизни в условиях пандемии.



Выдержка из регламента.



На всех входах/выходах со стадиона должны быть установлены дезинфекционные стойки, а также наглядные щиты с описанием действующего на стадионе санитарно-гигиенического режима. В Чистой зоне должны находиться 2 дезинфекционных тоннеля.

Все будут соблюдать дистанцию и носить маски. Как пройдут матчи РПЛ Постоянные тесты, дезинфекция, отмена рукопожатий и остальное. Новый медицинский регламент РФС.

Выглядят они так, и вы наверняка их уже видели в аккаунтах ряда клубов:

Фото: instagram.com/fclokomotiv

Именно эти придумала и разработала компания из Нижнего Новгорода DISProfi в самом начале пандемии: когда основной бизнес фирмы затормозился из-за карантина, её владельцы решили попробовать себя в новом для себя направлении. И получилось – компания стала первой в России, кто начал производить такие тоннели.



Первым приобрел подобные кабины тульский «Арсенал»: одну клуб поставил на стадион, вторую – на базу. Позже подключились и другие клубы – тоннелями заинтересовался врач «Динамо» Александр Родионов. Сейчас они стоят на стадионах «Локомотива», «Спартака», «Уфы», «Крыльев», «Ротора», «Ахмата» и «Шинника», а также на ряде хоккейных арен, заводов, школ и больниц. Некоторым медицинским учреждениям компания подарила установки бесплатно, так как они в этом остро нуждались.

Как это работает?

Человек заходит в коридор, срабатывает датчик движения, после чего запускается процесс обработки дезинфицирующим раствором. Он распыляется под высоким давлением посредством мелкой дисперсии, поэтому создаётся ощущение лёгкого тумана. На весь процесс – от момента входа и выхода из тоннеля – уходит не больше пяти секунд.

Раствор безопасный? А вдруг в глаза попадёт?

Абсолютно. Распыляемый раствор – это перекись водорода и воды в определенной концентрации. Он гипоаллергенный, не оседает на коже и волосах, а также не наносит вред одежде и обуви. Подобным раствором уже много лет пользуются в больницах и в операционных.

Гарантии есть?

Проход через тоннель нужен для того, чтобы убрать частицы бактерий и вирусов с кожи или одежды. Естественно, если человек болен, никакая, даже самая жёсткая спиртовая дезинфекция, не спасёт других от заражения. Но, если инфицированный покашлял в ладонь, то в тоннеле пройдёт процесс обеззараживания, и риск, что кто-то заразится, потрогав с этим человеком одну дверную ручку, сократится в разы.

Дорогая штука?

От 280 тысяч и выше. Зависит от комплектации.

Болельщики тоже будут проходить через этот тоннель?

Такая вероятность есть. Одна установка может «продезинфицировать» 720 человек в час, поэтому, при достаточном количестве кабин на входе, очередей возникать не должно. Время на рефилл раствора тоже тратиться не будет: одного бака хватает на 10 часов непрерывной работы. Единственный вопрос тут – это затраты клубов.