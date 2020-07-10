Как сложились судьбы игроков золотой сборной СССР 1960 года

Чемпионы Европы 1960 года навсегда вписали свои имена в историю мирового футбола. Советской сборной в прошлом, как и национальным командам постсоветского пространства сегодня, не удаётся повторить этот успех. Как сложилась судьба золотого состава? Почему для многих чемпионат мира-1962 стал последним? Ответы на эти вопросы — в нашей подборке.

Лев Яшин

Всю свою футбольную карьеру Лев Иванович провёл в московском «Динамо» (1950-1970). На его счету 326 игр, а по количеству выигранных медалей он является рекордсменом среди советских футболистов. За сборную СССР Яшин выступал на протяжении 14 сезонов подряд — провёл 74 матча. После Кубка европейских наций в 1960 году он также защищал ворота CCCР на чемпионатах мира (1962, 1966) и Европы (1964). Яшин неоднократно признавался лучшим вратарём СССР (1960, 1963, 1966 гг.) по версии журнала «Огонёк». В 1963 году стал первым и единственным на сегодняшний день голкипером, который был признан лучшим футболистом Европы и получил в награду «Золотой мяч». Завершив карьеру в 1971 году, Яшин занял пост начальника родного клуба и дослужился до заместителя председателя Федерации футбола СССР. Легенда покинула нас 20 марта 1990 года в возрасте 60 лет.

Фото: rusteam.permian.ru

Гиви Чохели

Защитник тбилисского «Динамо» Гиви Чохели выступал за сборную Советского Союза всего два года. В составе команды провёл 19 матчей. Чемпионат мира-1962 стал последним крупным турниром для грузинского защитника.



В 26 лет врачи диагностировали у Гиви проблемы с печенью. «Врачи запретили мне играть в футбол, — рассказывал Чохели. — Говорят: «Хочешь жить, не играй». Грустно». Карьера талантливого защитника в сборной была окончена. Гиви помучился два года и завершил карьеру. Затем работал вторым тренером в «Динамо» Тбилиси, а в 1969 году занял пост главного тренера. Руководил родным клубом Гиви 15 лет, после чего стал начальником команды. Чохели покинул нас 25 февраля 1994 года в возрасте 56 лет.

Фото: rusteam.permian.ru

Анатолий Маслёнкин

Легенда «Спартака» Анатолий Маслёнкин выступал за сборную СССР после Евро ещё два года. Как и для Гиви Чохели, чемпионат мира в 1962 году стал последним крупным турниром в карьере футболиста. За сборную провёл 33 матча, забил 1 гол. Маслёнкин является одним из трёх футболистов (помимо Льва Яшина и Игоря Нетто), кому удалось выступить в триумфальных финалах Олимпийских игр и Кубка европейских наций. Вместе со «Спартаком» Маслёнкин стал победителем чемпионата СССР (1962) и Кубка (1963) — эти трофеи будут последними в футбольной карьере защитника. Завершил выступления в 1973 году, затем стал тренировать молодёжь. Именно Маслёнкин разглядел талант Фёдора Черенкова и дал последнему путь в футбол. Анатолий Маслёнкин покинул нас 16 мая 1988 года в возрасте 57 лет.

Фото: rusteam.permian.ru

Анатолий Крутиков

На очереди ещё один Анатолий из «Спартака», только на этот раз Крутиков. Анатолий Фёдорович выступал за сборную СССР ещё на протяжении трёх лет. Всего в национальной команде провёл 9 матчей. Как и Маслёнкин, Крутиков в 1962 году стал чемпионом страны. Но в Кубке СССР на одну победу у него больше (1963, 1965). Карьеру завершать крайний защитник не спешил: «Боюсь, болельщикам «Спартака» я еще надоем», — говорил он. Закончил с футболом Крутиков в 1969 году, а через семь лет стал главным тренером народной команды. В те годы спартаковцы переживали смену поколений. Анатолий Фёдорович не справился. Как итог — команда впервые вылетела из высшей лиги. Затем Крутиков поехал покорять Караганду, но спустя непродолжительное время вернулся домой. Анатолий Крутиков покинул нас 8 ноября 2019 года в возрасте 86 лет.

Фото: rusteam.permian.ru

Юрий Войнов

Киевский динамовец Войнов провёл свои последние игры за сборную в 1960 году. Войнов стал единственным на сегодняшний момент футболистом «Динамо» Киев, завоевавшим Кубок Европы. Всего за СССР сыграл 23 матча, в которых забил забил 3 мяча. В 1961 году впервые стал чемпионом страны, а в 1964-м помог клубу завоевать Кубок. В тот же год завершил карьеру футболиста и начал тренировать. В 1964 году возглавил одесский «Черноморец», где руководил экс-партнёрами Лобановским и Базилевичем: «Они были моей опорой в команде. Это люди с такой профессиональной закваской, что ни о каком панибратстве в наших новых отношениях не могло быть и речи», — говорил тренер. Войнов смог вывести клуб в полуфинал Кубка СССР. Затем в его тренерской карьере были «Шахтёр», «Строитель», «Металлист», СКА Киев, «Чернигов» и «Темп». В 1968 году стал Заслуженным тренером Украинской ССР, после чего занял должность главного инспектора ПФЛ в Украине. Юрий Войнов покинул нас 22 апреля 2003 года в возрасте 71 года.

Фото: rusteam.permian.ru

Игорь Нетто

Легендарный спартаковец Нетто долгое время капитанил в сборной, за которую выступал до 1965 года. Последним крупным турниром, как и для многих футболистов золотого состава, стал чемпионат мира-1962. Всего за сборную Нетто провёл 54 матча, в которых забил 4 мяча. «В историю мирового футбола он вошел, однако, не только как выдающийся игрок. На чемпионате мира 1962 года Нетто сделал то, чего ни до этого, ни после не сделал никто. Во время матча группового турнира с командой Уругвая при счете 1:1 нападающий сборной СССР Игорь Численко бьет по воротам соперников. Предоставим дальше слово самому Нетто: «Мяч вздымает в сетку в правом верхнем углу. Все наши, кто был вдали от места событий, радостно вскидывают руки — гол! Но вратарь Coca и еще несколько игроков уругвайской сборной бросаются к судье, доказывая, что гола не было, а мяч прошел сбоку, через дырку в сетке. Судья остается непреклонен, показывая на центр. Уругвайские футболисты кричат, размахивают руками, пытаясь доказать свою правоту. Ситуация на поле обостряется. Лично мне тоже показалось, что мяч попал в ворота с боковой стороны. Подбежал к Численко: «Игорь, был гол?» — спрашиваю его. «Нет», — отвечает Численко без колебаний. Тогда я, как капитан, подошел к итальянскому арбитру и, как мог, жестами объяснил ему: «Гола не было». Он поблагодарил меня и гол отменил», — писали в еженедельнике «Футбол». Всю футбольную карьеру Игорь Александрович провёл в «Спартаке». Нетто заслуженно носит звание легенды московского клуба. После триумфального Евро полузащитник по разу станет чемпионом страны (1962) и обладателем Кубка (1963). Эти трофеи станут последними в карьере полузащитника. В 1966 году Нетто завершил карьеру.



Хороший футболист — не всегда хороший тренер. У Игоря Александровича руководящая карьера не задалась. Сначала Нетто колесил по Никосии и Ирану в поисках счастья, вернулся в «Спартак» тренером и, кажется, сделал только хуже. Игорь Нетто покинул нас 30 марта 1999 года.

Фото: rusteam.permian.ru

Слава Метревели

Один из самых быстрых футболистов поколения Слава Метревели закончил выступления за сборную лишь в 1970 году. Один из немногих из золотого состава, кто сыграл на чемпионате мира в 1966 году. Всего за сборную провёл 48 матчей, в которых забил 10 мячей. В составе «Торпедо» Москва стал двукратным чемпионом страны (1960) и обладателем Кубка СССР (1960). Затем помог стать чемпионом тбилисскому «Динамо» (1964).



«В 1962 году «Торпедо» фактически распалось, — писал журнал «Мой футбол». — Многие отправились в армию, а Метревели в Тбилиси. Как только Слава поселился в новом доме на берегу Куры, его сразу стали одолевать звонками. С одним вопросом: «Здесь живет Метревели?» А через несколько минут перед дверью Славкиной квартиры стояли ящики с минеральной водой, вином, шампанским, коробки с курами… Спустя несколько дней квартира Метревели напоминала склад. Славка сокрушался: «Куда мне столько вина? Я же почти не пью!» Но популярность Метревели в Грузии была фантастической, особенно после того, как в 1964 году тбилисское «Динамо» впервые в своей истории выиграло чемпионат Союза». В 1971 Слава закончил карьеру. Метревели предпринял попытки стать тренером: с 1976-го по 1977 год работал в штабе Нодара Ахалкаци, а в 1978-м занял место старшего тренера в клубе «Дила». Быстро осознал, что работа не приносит удовольствия. Вскоре покинул футбол и ушёл в ресторанный бизнес. Слава Метревели покинул нас 7 января 1998 года в возрасте 71 года.

Фото: rusteam.permian.ru

Валентин Иванов

Торпедовец Валентин Иванов выступал за сборную вплоть до 1965 года. Успел принять участие в чемпионате мира-1962 и Кубке Европы 1964 года, где наша команда завоевала серебряные медали. Всего на счету Иванова 59 матчей за национальную команду, в которых форвард забил 26 мячей. В триумфальный год Иванов получил ещё две золотые медали. В составе «Торпедо» выиграл чемпионат и Кубок страны. Следующего титула придётся ждать целых пять лет. Забивал Иванов много. Нападающий успел огорчить 25 команд и 58 вратарей. Нетрудно догадаться, кому забивать было сложнее всего: «Конечно же, Яшину,— признавался Иванов.— Всем забитым мячам очень радовался. А один гол со штрафного получился просто красивым. Яшин, как обычно, правильно поставил стенку и место в воротах выбрал верное. Но мне так здорово удалось подрезать мяч поверх стенки, что Лева и шелохнуться не успел».



Закончил карьеру Валентин Козьмич в 1966 году. На следующий год возглавил родное «Торпедо». Иванов — уникальный человек. Он много раз уходил из клуба и снова возвращался (1967–1970, 1973–1978, 1980–1991, 1994–1996, 1998). За годы тренерской карьеры удостоился звания заслуженного тренера РСФСР и заслуженного тренера СССР (1988). Валентин Иванов покинул нас 8 ноября 2011 года в возрасте 76 лет.

Фото: rusteam.permian.ru

Виктор Понедельник

Автор золотого гола Виктор Понедельник радовал советских болельщиков ещё добрых шесть лет после Евро: принимал участие на чемпионате мира-1962 и Кубке Европы 1964 года. В футболке СССР Понедельник выходил на поле 29 раз и забил 20 мячей. Виктор выступал за скромный СКА Ростов-на-Дону. Он стал первым в истории отечественного футбола игроком из второй лиги, включенный в состав сборной страны. Кстати, дебютировал Понедельник в товарищеском матче против Польши, где оформил хет-трик. «Такой талант, как Виктор Понедельник, не мог не привлечь к себе внимания руководителей других, более именитых клубов, — писал журналист Анатолий Мурадов. — Первым — по ведомственной подчиненности — претендовал на него клуб ЦСКА. Ростовскому армейскому клубу СКА была приказано откомандировать Понедельника в Москву. В этой ситуации Виктор проявил редкое гражданское мужество, ответив твердым «нет». И настоял на своем. Отметим, что все это происходило в 60-х годах, когда приказы не обсуждались, а выполнялись». Карьера забивного форварда подошла к концу в 1966 году. Он так и не сыграл за топ-клуб, хотя переходил в «Спартак». В том же году стал начальником «Ростсельмаша», где начинал футбольную карьеру. С 1968-го по 1969 год руководил родной командой. Больше Понедельник не тренировал. Виктор Понедельник является единственным живущим футболистом золотого состава. Виктор Владимирович, здоровья!

Фото: rusteam.permian.ru

Валентин Бубукин

У железнодорожника Бубукина выдалась, возможно, самая короткая карьера в национальной команде из того состава. Дебютировал он в 1959 году, а спустя два года провёл последний матч в футболке СССР. Всего на счету Бубукина 11 игр, в которых он забил 4 мяча. В 1961 году Бубукину пришлось покинуть «Локомотив». Нападающего пригласил в ЦСКА Всеволод Бобров. Всеволод Михайлович в начале 50-х взял Бубукина в дубль ВВС буквально с улицы, поэтому отказать тренеру тот не мог.



«Локомотив» не собирался отпускать игрока, грозили дисквалификацией и лишением звания Заслуженного мастера спорта. Поговаривают, что вопрос закрыл советский военный маршал Гречко. В армейском клубе он провёл всего год. Бобров покинул команду, а пришедший на его место Бесков не поладил с футболистом. Валентин Борисович вернулся в «Локо», где и закончил карьеру в 1965 году. В то время было модно становиться тренерами, и Бубукин от моды не отступал. Он был главным в московском «Локомотиве», «Таврии», «Карпатах» и во вьетнамском ЦСКА. Работал и у московских армейцев, только не главным, а помощником. В конце 90-х трудился инспектором на футбольных матчах. Валентин Бубукин умер 30 октября 2008 года в возрасте 75 лет.

Фото: rusteam.permian.ru

Михаил Месхи

Нападающий тбилисского «Динамо» выступал за сборную до 1966 года. Но, как и для большинства победителей Кубка Европы, чемпионат мира в 1962 году стал последним крупным турниром в жизни футболиста. Всего за сборную Советского Союза Месхи провёл 35 матчей, в которых забил 4 гола.

«После чилийского чемпионата сияли Гавриила Дмитриевича Качалина, — рассказывал Месхи Акселю Вартаняну. — С тех пор мне всё время приходилось бороться за место в сборной. Я тогда постоянно входил в символические сборные Европы и мира, а Бескову и сменившему его Морозову не подходил. Мне со всех сторон твердили: хочешь попасть в сборную — играй, как Хусаинов. Я не мог понять, почему сборной нужны одинаковые игроки. Хусаинов — отличный футболист, выносливый, подвижный, он выполнял огромный объем работы, мог одинаково сильно играть на разных позициях. Я так играть не мог и не хотел. Если бы мне пришлось бегать по полю от чужих ворот до своих, играть в защите, чего я никогда не умел, то не хватило бы сил делать то, что мне удавалось: атаковать, обыгрывать, создавать удобные моменты партнерам, бить по воротам, забивать. Я выходил на поле играть, а меня вынуждали работать. Терпеть не мог этого слова применительно к футболу.

Почти всю жизнь, за исключением последнего года в карьере, Месхи отыграл за «Динамо» Тбилиси. Вместе с грузинской командой стал чемпионом СССР в 1964 году. Трофеев в карьере больше не было. В 1970 году сменил местное «Динамо» на «Локомотив». Провёл несколько матчей и завершил карьеру. Михаил Шалвович не горел желанием работать в больших футбольных клубах, куда ближе был детский футбол. Больше двадцати лет трудился в детской футбольной школе «Аваза» в родном Тбилиси. Михаил Месхи покинул нас 22 апреля 1994 года в возрасте 54 лет.