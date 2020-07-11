«Зенит» может побить рекорд «Спартака», а Дзюба – Халка. Есть смысл постараться!

«Зенит» второй год подряд заканчивает чемпионат на вершине таблицы и забирает золотые медали. Команда Сергея Семака за четыре тура до финиша стала недосягаемой для номинальных преследователей. Так рано чемпионом в РПЛ не становился никто. Но это не повод бросать играть – ведь у команды и её главного бомбардира есть отличный шанс побить несколько рекордов. Рассказываем вам о них.
Какие рекорды «Зенит» может побить или повторить
1. Наибольшее количество очков, набранных по итогам сезона
Рекорд: «Спартак», 73 очка (1997).
Сейчас: «Зенит», 65 очков (впереди три тура).
На исходе чемпионата «Зенит» встретится с «Ахматом», «Оренбургом» и «Ростовом». Выиграв все эти встречи, сине-бело-голубые побьют рекорд красно-белых. Будет нелегко, но шансы есть.
2. Наибольшее количество побед в сезоне
Рекорд: «Спартак», 23 победы (2000).
Сейчас: «Зенит», 20 побед.
Побить рекорд красно-белых по количеству побед сине-бело-голубые уже не смогут, но могут повторить, если выиграют все оставшиеся матчи.
3. Максимальный отрыв чемпиона от серебряного призёра
Рекорд: 13 очков (в сезоне-2011/12).
Сейчас: 15 очков.
После 27 тура разрыв между «Зенитом» и «Локомотивом» составляет 15 очков. Пока рано говорить об обновлении рекорда, но «Зенит» имеет хорошие шансы.
Индивидуальные рекорды
1. Дзюба может побить лучший результат в РПЛ по системе «гол + пас»
Рекорд: Халк, 35 очков (17 голов + 18 голевых передач).
Сейчас: Дзюба, 29 очков (16 голов + 13 голевых передач).
Семь очков в трёх матчах — результат для Дзюбы реальный (только за последние четыре матча у него три гола и четыре ассиста). В одиночку Халка не перегнать, поэтому партнёры должны помочь чемпиону России.
2. Дзюба превзойти свою лучшую результативность за сезон
Рекорд: 17 голов (сезон-2013/14).
Сейчас: 16 голов.
Ещё один рекорд, который форварду «Зениту» по зубам. «Ахмату», «Оренбургу» и «Ростову» стоит особенно внимательно присматривать за Дзюбой.
3. Рекорд голов Дзюбы за сезон во всех турнирах
Рекорд: 23 гола (сезон-2015/16).
Сейчас: 18 голов.
У форварда сине-бело-голубых есть три матча в чемпионате и до двух игр в Кубке России, чтобы превзойти свой рекорд.
4. Дуэт бомбардиров
Рекорд: 32 гола (Халк и Дзюба в сезоне-2015/16).
Сейчас: 30 голов (Дзюба и Азмун).
Лучшим дуэтом бомбардиров в РПЛ пока что является связка Халка и Дзюбы, которые в сезоне 2015/16 на двоих наколотили 32 гола. Азмуну и нападающему сборной России осталось забить два мяча, чтобы обновить рекорд.
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