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Какие рекорды «Зенит» может побить, индивидуальные рекорды: Дзюба, Азмун

«Зенит» может побить рекорд «Спартака»
Павел Прохоров
«Зенит» может побить рекорд «Спартака», а Дзюба – Халка. Есть смысл постараться!
Мотивация для «Зенита» на финише чемпионата.
Футбол / РПЛ 0

«Зенит» второй год подряд заканчивает чемпионат на вершине таблицы и забирает золотые медали. Команда Сергея Семака за четыре тура до финиша стала недосягаемой для номинальных преследователей. Так рано чемпионом в РПЛ не становился никто. Но это не повод бросать играть – ведь у команды и её главного бомбардира есть отличный шанс побить несколько рекордов. Рассказываем вам о них.

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Какие рекорды «Зенит» может побить или повторить

1. Наибольшее количество очков, набранных по итогам сезона

Рекорд: «Спартак», 73 очка (1997).

Сейчас: «Зенит», 65 очков (впереди три тура).

На исходе чемпионата «Зенит» встретится с «Ахматом», «Оренбургом» и «Ростовом». Выиграв все эти встречи, сине-бело-голубые побьют рекорд красно-белых. Будет нелегко, но шансы есть.

2. Наибольшее количество побед в сезоне

Рекорд: «Спартак», 23 победы (2000).

Сейчас: «Зенит», 20 побед.

Побить рекорд красно-белых по количеству побед сине-бело-голубые уже не смогут, но могут повторить, если выиграют все оставшиеся матчи.

3. Максимальный отрыв чемпиона от серебряного призёра

Рекорд: 13 очков (в сезоне-2011/12).

Сейчас: 15 очков.

После 27 тура разрыв между «Зенитом» и «Локомотивом» составляет 15 очков. Пока рано говорить об обновлении рекорда, но «Зенит» имеет хорошие шансы.

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Индивидуальные рекорды

1. Дзюба может побить лучший результат в РПЛ по системе «гол + пас»

Рекорд: Халк, 35 очков (17 голов + 18 голевых передач).

Сейчас: Дзюба, 29 очков (16 голов + 13 голевых передач).

Семь очков в трёх матчах — результат для Дзюбы реальный (только за последние четыре матча у него три гола и четыре ассиста). В одиночку Халка не перегнать, поэтому партнёры должны помочь чемпиону России.

2. Дзюба превзойти свою лучшую результативность за сезон

Рекорд: 17 голов (сезон-2013/14).

Сейчас: 16 голов.

Ещё один рекорд, который форварду «Зениту» по зубам. «Ахмату», «Оренбургу» и «Ростову» стоит особенно внимательно присматривать за Дзюбой.

3. Рекорд голов Дзюбы за сезон во всех турнирах

Рекорд: 23 гола (сезон-2015/16).

Сейчас: 18 голов.

У форварда сине-бело-голубых есть три матча в чемпионате и до двух игр в Кубке России, чтобы превзойти свой рекорд.

4. Дуэт бомбардиров

Рекорд: 32 гола (Халк и Дзюба в сезоне-2015/16).

Сейчас: 30 голов (Дзюба и Азмун).

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Лучшим дуэтом бомбардиров в РПЛ пока что является связка Халка и Дзюбы, которые в сезоне 2015/16 на двоих наколотили 32 гола. Азмуну и нападающему сборной России осталось забить два мяча, чтобы обновить рекорд.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Анна Мейер/fc-zenit.ru

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