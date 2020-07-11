«Зенит» может побить рекорд «Спартака», а Дзюба – Халка. Есть смысл постараться!

«Зенит» второй год подряд заканчивает чемпионат на вершине таблицы и забирает золотые медали. Команда Сергея Семака за четыре тура до финиша стала недосягаемой для номинальных преследователей. Так рано чемпионом в РПЛ не становился никто. Но это не повод бросать играть – ведь у команды и её главного бомбардира есть отличный шанс побить несколько рекордов. Рассказываем вам о них.

7 главных причин, почему «Зенит» опять чемпион Дело не только в больших деньгах.

Какие рекорды «Зенит» может побить или повторить

1. Наибольшее количество очков, набранных по итогам сезона



Рекорд: «Спартак», 73 очка (1997).



Сейчас: «Зенит», 65 очков (впереди три тура).



На исходе чемпионата «Зенит» встретится с «Ахматом», «Оренбургом» и «Ростовом». Выиграв все эти встречи, сине-бело-голубые побьют рекорд красно-белых. Будет нелегко, но шансы есть.



2. Наибольшее количество побед в сезоне



Рекорд: «Спартак», 23 победы (2000).



Сейчас: «Зенит», 20 побед.



Побить рекорд красно-белых по количеству побед сине-бело-голубые уже не смогут, но могут повторить, если выиграют все оставшиеся матчи.



3. Максимальный отрыв чемпиона от серебряного призёра



Рекорд: 13 очков (в сезоне-2011/12).



Сейчас: 15 очков.



После 27 тура разрыв между «Зенитом» и «Локомотивом» составляет 15 очков. Пока рано говорить об обновлении рекорда, но «Зенит» имеет хорошие шансы.

Дзюба – «Спартак» – 5-2. Главный герой «Зенита» провёл мегакрутой сезон Количество трофеев после отъезда из Тарасовки растёт с каждым годом.

Индивидуальные рекорды

1. Дзюба может побить лучший результат в РПЛ по системе «гол + пас»



Рекорд: Халк, 35 очков (17 голов + 18 голевых передач).



Сейчас: Дзюба, 29 очков (16 голов + 13 голевых передач).



Семь очков в трёх матчах — результат для Дзюбы реальный (только за последние четыре матча у него три гола и четыре ассиста). В одиночку Халка не перегнать, поэтому партнёры должны помочь чемпиону России.



2. Дзюба превзойти свою лучшую результативность за сезон



Рекорд: 17 голов (сезон-2013/14).



Сейчас: 16 голов.



Ещё один рекорд, который форварду «Зениту» по зубам. «Ахмату», «Оренбургу» и «Ростову» стоит особенно внимательно присматривать за Дзюбой.



3. Рекорд голов Дзюбы за сезон во всех турнирах



Рекорд: 23 гола (сезон-2015/16).



Сейчас: 18 голов.



У форварда сине-бело-голубых есть три матча в чемпионате и до двух игр в Кубке России, чтобы превзойти свой рекорд.



4. Дуэт бомбардиров



Рекорд: 32 гола (Халк и Дзюба в сезоне-2015/16).



Сейчас: 30 голов (Дзюба и Азмун).

Одно из самых логичных чемпионств в истории РПЛ. Почему «Зенит» на голову выше всех Средний по качеству матч с «Краснодаром» не должен вводить в заблуждение. Итоги второго подряд золотого сезона для петербургской команды.

Лучшим дуэтом бомбардиров в РПЛ пока что является связка Халка и Дзюбы, которые в сезоне 2015/16 на двоих наколотили 32 гола. Азмуну и нападающему сборной России осталось забить два мяча, чтобы обновить рекорд.