Мбаппе – мечта Зидана. «Реал» пытается купить его несколько лет, но у Мбаппе свой план

Новости об интересе «Реала» к Килиану Мбаппе появляются примерно раз в неделю. Последний слух – о том, что «Реал» надеется подписать форварда бесплатно, после того как истечёт действующий контракт (вот новость) Поток не остановила даже пандемия коронавируса. За время паузы в футболе было около десятка инсайдов о том, как именно всё произойдёт. Их особенность – время гипотетической покупки постоянно сдвигалось вперёд. В общем, похоже на обычные жёлтые новости, если бы не одна деталь.

Мбаппе уникален не только талантом. У него (точнее, у его семьи) есть продуманный план на всю карьеру. План был разработан ещё в детстве, когда 12-летний Килиан играл в академии «Клерфонтен». Французский журналист Ронан Боше, который несколько лет тесно контактировал с семьёй Мбаппе и писал только о нём, говорит, что родители и мальчик всерьёз говорили, что надо будет перейти в «ПСЖ», выиграть там Лигу чемпионов и «Золотой мяч», а потом двигаться дальше. Дальше – это в «Реал», клуб, за которой Килиан болел в детстве. «Он отличается потрясающим упорством. Если он что-то задумал, его невозможно сбить с толку или переубедить», — пишет Боше.

Мбаппе действительно стоит 280 млн. Если «Реал» отдаст столько – не переплатит Кое-что делает Мбаппе исключительным.

Характеристика журналиста перекликается с тем, что говорит о себе сам футболист. В интервью бывшей звезде «ПСЖ» Жерому Ротену Мбаппе объясняет: «У меня с раннего детства был план. Я знал, какой будет моя карьера, знал, куда перейду. Не позволяю себе отвлекаться от этого».

Как Мбаппе планировал своё будущее

Родители Мбаппе – главная причина такой редкой для ребёнка целеустремлённости. Отец Вилфрид и мать Файза сами бывшие спортсмены и перенесли амбиции на Килиана. С шести лет мальчик тренировался в детской школе под руководством отца. И очень быстро он начал играть против более старших ребят. Его талант привлекал внимание множества местных клубов, но все получили отказ. Вилфрид был слишком высокого мнения о сыне, по словам Боше, называя его «лучшим французским игроком со времён Зидана», и дожидался чего-то особенного. Он отпустил его в академию Клерфонтен – самую известную футбольную школу во Франции, через которую прошли Николя Анелька и Тьерри Анри.



Когда Мбаппе было 11 лет, на него вышли скауты «Челси». Его пригласили в академию, и он провёл там неделю. Сыграл один матч (разгромили академию «Чарльтона» со счётом 8:0, в атаке у «Челси» вышли Мбаппе и Абрахам), посетил «Стэмфорд Бридж», познакомился с Карло Анчелотти, получил фото Дидье Дрогба и футболку клуба с 10-м номером и своим именем.

«Челси» сделал всё, чтобы заполучить игрока – но родители отказались от переговоров. Хотя сам Мбаппе был в восторге («Я приехал в мегаполис и топ-клуб из любительской команды. Знал, что это будет потрясающе, но не представлял, что настолько»), его не собирались отпускать в другую страну, тем более в клуб, где часто отдавали своих молодых воспитанников в аренду. Родители считали, что Мбаппе слишком хорош для этого. «Они понимали, что в «Челси» он растворится. И сам Килиан это осознал. В большом клубе молодых талантов столько, что о них легко забывают», — объяснял Боше. Так что Мбаппе вернулся в школу «Бонди», где провёл ещё полгода до Клерфонтена. Это было в 70 километрах от дома, так что по выходным он приезжал в родной городок и играл за родную команду.

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Через три года Вилфрид Мбаппе получил звонок от «Реала». История повторилась: семья увидела в этом возможность получить новый опыт, но не больше. Килиан с отцом и дядей поехали в Мадрид, там мальчик играл в академии «Реала», сфотографировался с Криштиану Роналду – но отказался от переезда. Даже несмотря на то что Килиана в аэропорту встретил лично Зинедин Зидан – на тот момент спортивный директор «Реала».



Позже Мбаппе рассказывал об этом так: «У него была очень дорогая машина. Естественно, это же Зидан! И он предложил подбросить нас до базы «Реала». Но я так испугался, что просто замер. И спросил, не нужно ли мне снять обувь, садясь в машину. Смешно, но ведь это была машина самого Зидана! А я просто мальчик из Бонди. Думал, что я сплю».



Килиан был впечатлён, но это ничего не изменило. Боше описывает ситуацию так: «Они поехали в Мадрид, как в отпуск. Сам Килиан считал это подарком на 14-летие. О перехода в «Реал» не было и речи». А вот что говорил Вилфрид Мбаппе: «Мы поехали в Мадрид не для того, чтобы узнать что-то новое о таланте или карьере Килиана. А чтобы сделать ему приятно».



Уровень амбиций подтверждает и бывший директор академии Клерфонтена Жерар Прешё: «Килиан с детства осознавал, насколько он талантлив. Он купался в мире футбола, к нему был интерес многих клубов, но он был абсолютно спокоен и знал, что сможет достичь той планки, которую сам себе поставит».



Тем не менее именно «Реал» был особенным клубом детства Мбаппе. Во-первых, он восхищался Зиданом. «Если ты француз, то обожаешь Зидана. Я обожал его с детства», — слова самого Мбаппе. Кроме того, он не раз говорил, что его кумиром был Криштиану Роналду. «Я равнялся на него, когда рос. В моей комнате всюду были развешены его постеры. Он невероятно талантлив, но добился ещё большего постоянной работой над собой. Только так становятся легендами».

После двух лет в Клерфонтене Мбаппе перешёл в «Монако» — команду, которая одновременно претендовала на высокие места в чемпионате и доверяла молодым игрокам. Но особенное отношение к «Реалу» осталось.

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Отношения с «Реалом»

В конце сезона-2017/2018 Мбаппе практически перешёл в «Реал». «Монако» принял предложение в 160 млн евро, Килиан тоже был готов играть вместе с Криштиану. Но родители сомневались. Было два предложения: от мадридского клуба, и от парижского. И их интересовало, в каком молодой форвард получил более важную роль. Роналду, Бэйл и Бензема выглядели серьёзным препятствием – и семья выбрала Париж. А чуть позже «Реал» покинули и Криштиану, и Зидан. Но интерес к игроку в Мадриде остался. И, естественно, стал только сильнее с возвращением Зидана.



Зидан и Мбаппе в течение несколько лет обмениваются комплиментами. В ноябре, когда «Реал» и «ПСЖ» играли в Лиге чемпионов, Зидан сказал, что «влюблён» в Килиана. Чуть раньше он вышел за рамки профессиональной этики, когда вынес на публику внутреннюю информацию: «Скоро Мбаппе будет определяться со своим будущим. Но он сам всегда говорил, что его мечта – однажды стать игроком «Реала».

Обычно так не говорят об игроках других клубов. Постоянное упоминание Мбаппе вывело из себя «ПСЖ». Спортивный директор парижан Леонардо прокомментировал слова Зидана: «Нас раздражает постоянное обсуждение игрока нашей команды. Это должно прекратиться. Я очень уважаю Зидана, но сейчас лучше оставить Мбаппе в покое. У него ещё два с половиной года контракта, и мы очень рады, что он играет у нас».

На недовольство «ПСЖ» Зидан отреагировал на грани гениальности. В начале 2020 года он отказался говорить о Мбаппе в таких выражениях: «Я не могу обсуждать игрока другой команды. Рассказывать о том, что происходит за закрытыми дверьми, значит выказывать неуважение, а вы знаете, как хорошо я знаю Килиана. Не хочу, чтобы это было расценено как неуважение к нему». С одной стороны, отказался обсуждать Мбаппе, с другой – дал понять, что какие-то переговоры идут. И заодно подчеркнул, как хорошо знает игрока.



Мбаппе ведёт себя более сдержанно. Это неудивительно, учитывая контракт с «ПСЖ», но всё же иногда прорываются понятные сигналы. Однажды он признался, что обожал Зидана в детстве, в другой раз рассказал о личном впечатлении от общения. «Когда перед тобой стоит Зидан – кажется, что перед тобой 15 человек. У него невероятная харизма», — поделился Мбаппе через пару месяцев после того, как перешёл в «ПСЖ».

Какие перспективы перехода

Итак, дано: Мбаппе и Зидан рассыпаются в комплиментах, тренер мадридцев открыто говорит, что Килиан мечтает играть за «Реал», а игрок называет его кумиром детства. Тот же Ротен уверен, что рано или поздно трансфер состоится. «Я не сомневаюсь, что Мбаппе не станет продлевать контракт с «ПСЖ». Знаю об этом от собственных источников». Ротен – не лучший спортивный журналист во Франции, зато он долго играл в «ПСЖ» и много общается с Мбаппе сейчас.



В «ПСЖ» тоже делают исключительно осторожные заявления. Никто не говорит, что «Мбаппе проведёт у нас всю карьеру» или что-то вроде того. Леонардо сказал, что клуб «в данный момент рассчитывает на футболиста». Томас Тухель сказал ещё более туманно: «Будет ли Мбаппе играть за «Реал»? Я не знаю, сейчас он игрок «ПСЖ», и мы стараемся строить игру вокруг него. Мне бы хотелось думать, что так будет и дальше». Всё очень осторожно, даже на словах нет никакой уверенности, что его удастся удержать.



Ведущие El Chiringuito (это популярная испанская футбольная телепередача) писали о переговорах в прошлом году: тогда речь шла о возможном переходе летом 2020 года. Но планы изменились из-за коронавируса. Тем не менее Мбаппе не продлевает действующий контракт, и это создаёт серьёзные трудности для парижского клуба.

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Следующее лето – последнее, когда за Мбаппе можно будет получить деньги. На вопрос о продлении сам футболист ответил общими фразами: «Всё, чего я хочу – это играть в футбол. Я сосредоточен на футболе и не хочу обсуждать посторонние вещи». Зимой во французской телепрограмме TF! Telefoot сообщили, что игрок не хочет заниматься никакими вопросами до конца сезона. Но сезон в Лиге 1 закончился 28 апреля. За два с половиной месяца без футбола не было никаких новостей о подвижках или хотя бы переговорах. Леонардо категорично опроверг, что клуб может расстаться с Килианом этим летом – но менее категорично высказался о будущем. «Ни Мбаппе, ни Неймар никуда не уйдут этим летом, — сказал он 14 июня, — их контакты действительны ещё два сезона, мы думаем, как поступить дальше. Нужно найти способ продлить сотрудничество».



Если откинуть весь поток слухов и новостей формата «как стало известно нашему изданию», то нельзя на 100% исключить, что Мбаппе всё-таки продлит контракт с «ПСЖ». Но если посмотреть на то, что говорит сам игрок, что говорит Зидан, и как реагируют на это в Париже, то такой вариант всё-таки будет неожиданным. Он явно хочет выиграть в Париже что-то значительное – возможно, поэтому не спешит. Тем более что ему всего 21 год. Но и желание поиграть под руководством Зидана слишком прозрачно читается в его интервью. Больше похоже, что Мбаппе движется по заранее составленному плану, и Париж в нём – не конечная остановка. В таком случае, выбор, который будет у «ПСЖ» — это отпускать форварда летом 2021 года за большие деньги, или летом 2022 года бесплатно.

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