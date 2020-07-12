Титов мог завершить карьеру в «Спартаке». Если бы подождал три дня до отставки Черчесова

12 лет назад «Спартак» потерпел историческое поражение — в «Лужниках» был разгромлен ЦСКА 1:5. Для легенды и капитана красно-белых Егора Титова этот матч стал последним за родную команду.

«Капитан и его заместители несут ответственность за то, чтобы во время игры командный дух находился на подобающей высоте»

Главный тренер «Спартака» Станислав Черчесов виновными в унизительном поражении признал трёх полузащитников-лидеров – 32-летнего Егора Титова, 29-летнего Максима Калиниченко и 28-летнего бразильца Моцарта. На следующий день после дерби, 13 июля, их перевели в молодёжный состав «на неопределенный срок». О своём вердикте тренер объявил команде перед началом восстановительной тренировки.



Очевидцы вспоминали, что Моцарт возмущался и задавал один и тот же вопрос «Почему?». Вместо Черчесова ему ответил Титов: «Потому что, Моци».

Моцарт: до сих пор не могу объяснить перевод в дубль меня, Титова и Калиниченко Телингатер нашёл Моцарта и расспросил его обо всём: Черчесове, Дзюбе, Титове и фабрике по производству кашасы.

Самые памятливые цитировали слова владельца клуба Леонида Федуна, сказанные после исторического разгрома (так крупно «Спартак» в чемпионатах России не проигрывал): «С завтрашнего дня команду ждут большие перемены».



По горячим следам игроки от пространных комментариев воздержались. Титов: «Комментировать тут по большому счету нечего. Я, безусловно, выполню это решение и до новых указаний буду работать с молодёжным составом». Калиниченко: «За комментариями обращайтесь к главному тренеру. Он своё решение нам внятно не объяснил».



Тут же появится информация о клубах, готовых приобрести Титова – «Локомотив», «Крылья Советов» и «Рубин» (казанский клуб еще раньше — в июне 2008-го — направлял «Спартаку» предложение о продаже капитана, но оно не было принято).



Вскоре Черчесов объяснит свое видение ситуации и причину ссылки: «Не потому что они играли хуже других, а потому что капитан и его заместители несут ответственность за то, чтобы во время игры командный дух находился на подобающей высоте».



Через неделю, 19 июля, после волевой ничьи в выездном матче с «Локомотивом» («Спартак», проигрывая после первого тайма 0:2, уйдёт от поражения на последней минуте), он скажет: «Отсутствие Титова, Моцарта и Калиниченко не ощущалось».



Но уже через несколько дней Моцарт будет возвращен в основной состав, и 27 июля примет участие в домашнем матче чемпионата с «Лучом-Энергией». Бразилец отыграет все 90 минут и в концовке реализует пенальти, установив окончательный счёт – 3:0. Черчесов возвращение Моцарта никак не прокомментирует.

Фото: «Чемпионат»

Решение по Титову и Калиниченко будет принято после того, как 29 июля тренер встретится с опальными ветеранами. «Спартак» посвятит итогам встречи «в неформальной обстановке»



специальный пресс-релиз, в котором будут приведены слова Черчесова: «Я сообщил игрокам о своем решении. Как главный тренер, отвечающий за результат, сказал Егору и Максиму, что не вижу им места в основном составе, а держать таких футболистов в запасе мы не имеем морального права. Титов и Калиниченко хотят играть дальше, поэтому, вероятно, будут подыскивать себе новые команды. Им нужна новая мотивация».



В итоге Калиниченко, контракт которого со «Спартаком» истекал в декабре, после девяти сезонов в составе красно-белых вернётся на родину, 5 августа подписав контракт с «Днепром».

Титов, как и положено капитану, уйдёт последним – 11 августа в качестве свободного агента станет игроком «Химок». Контракт будет подписан на два с половиной года. Свой выбор Егор объяснит так: «В первую очередь – я знаком с главным тренером. С Юраном довелось поиграть и в «Спартаке», и в сборной, а потому мне прекрасно известны его требования и взгляды на футбол. Для меня не секрет, что он максималист, а когда такой человек неоднократно и прямо говорит, что заинтересован в тебе, это не может не подкупать. Большой плюс вижу в том, что в составе «Химок» выступают четверо экс-спартаковцев. И, наконец, не хотелось увозить семью из Москвы. В общем, вариант с Подмосковьем стал лучшим».



Но сейчас, кажется, что лучшим вариантом для него было всё-таки остаться в «Спартаке». Уже 13 августа красно-белые дома проиграют в квалификации Лиги чемпионов киевскому «Динамо» — 1:4. И на следующий день руководство клуба в лице нового гендиректора Валерия Карпина отправит Черчесова в отставку. Исполняющим обязанности главного тренера станет работавший с дублем Игорь Ледяхов.



Три дня, которые решили всё.

Как больших тренеров увольняли из топ-клубов РПЛ. Не со всеми прощались полюбовно Расставание с Юрием Сёминым на этом фоне прямо «мир-дружба-жвачка».

«Хотел бы я посмотреть на Черчесова, если бы ему в 31 предложили завершить карьеру»

У главных участников исторического конфликта, естественно, разный взгляд на ситуацию.



Вот что рассказывал Черчесов: «Первый вариант был таким: Егор остаётся работать в клубе с прежней зарплатой. Вместе решили бы, на какой должности. А в конце сезона устраиваем прощальный матч. За год до этого, если вы не в курсе, мы дали Титову четырёхлетний контракт. Вот это – уважение. Как оно проявляется – в словах или делах? Новый контракт для Егора – это дело. Я как тренер настоял: великолепный сезон, Титов капитан, он обязан получать больше. И уж точно, его зарплата не должна быть меньше, чем у Моцарта. Убедил, дали! Второй вариант – играешь в дубле, доказываешь свою правоту. Будешь в порядке – вернёшься. Как вернулся Павлюченко и вскоре поехал на Euro-2008. Был и третий вариант, которого мне не хотелось: если у Егора есть желание играть в другой команде – пожалуйста. Он ушёл бесплатно в другую. Ну и кто его «выгонял»?».

Фото: «Чемпионат»

Версия Титова: «Сначала Черчесов заявил: «Если хочешь – заканчивай. Должность в клубе найдём». Однако ни о зарплате, ни о прощальном матче речи не было. Это уже потом, когда на трибуне встретил Федуна, он неожиданно сообщил: «С меня – прощальный матч». Не забывайте, мне тогда был 31 год. Хотел бы я посмотреть на Черчесова, если бы ему в 31 предложили завершить карьеру.



Дальше Черчесов говорит в интервью: «Играй в дубле, доказывай свою правоту. Будешь в порядке – вернёшься. Как вернулся Павлюченко и вскоре поехал на Еврo-2008». На самом деле фраза звучала иначе: «Если хочешь – можешь остаться в команде. Но у меня играть ты не будешь». Чувствуете разницу? Он не только Калиниченко, но и мне сказал: «Вам нужна смена обстановки, новые эмоции…». Ну и какой смысл после таких слов было оставаться в «Спартаке»?».



И всё-таки – всего три дня… Если бы Титов потерпел ещё немного, тренируясь с дублем, и дождался отставки Черчесова, мог бы завершить карьеру в «Спартаке»?

Титов: я поспешил с уходом из «Спартака» Ксения Первак – известная теннисистка и дочь бывшего гендиректора «Спартака» — проинтервьюировала Егора Титова и узнала много интересного.

«Такими игроками как Титов и Калиниченко не разбрасываются. Это непозволительно для любого тренера»

— Думаю, что так бы оно и случилось, — считает Игорь Ледяхов, которому я дозвонился в Испанию, где он сейчас живёт. – Оставайся Титов и Калиниченко к тому моменту в дубле – я бы, естественно, вернул их в состав. Такими игроками не разбрасываются. Это непозволительно для любого тренера.



— Удивились решению Черчесова, принятому после матча с ЦСКА?

— Я был тренером дубля, мне прислали ребят из основной команды – чему тут было удивляться? У них там произошёл конфликт, но такое в футболе случается сплошь и рядом. Другое дело – Титов в то время был Фигурой. Капитан, лидер… Вот в этом плане можно было удивиться. Но получилось так, как получилось. Моё дело было работать дальше — выполнять контракт с клубом.

Фото: «Чемпионат»

— И как вам с опальной троицей работалось?

— Они нам очень сильно помогли. По-моему, сыграли за дубль два матча – мы оба выиграли. Естественно, выделялись на фоне молодых ребят.



Я с ними сразу переговорил – насчёт настроя и вообще. Ребята пообещали: «Никаких проблем не будет». И, молодцы, работали на совесть – вопросов к ним не возникало. Я их молодёжи в пример ставил.



— По сути та ссылка поставила крест на карьере Титова. Больше на топ-уровне он не заиграл. Ни в «Химках», ни в Казахстане.

— Произошло то, что произошло. Гадать, что было бы, если бы… Но я думаю, если бы он тогда вернулся из дубля в основу – мог бы красиво завершить карьеру в «Спартаке».

«Федун виноват. Мог бы сказать Егору: «Подожди, возьми паузу»

Многолетний администратор «Спартака» Александр Хаджи считает, что в той ситуации Черчесову не хватило тренерского опыта.

— Понятно, что тренер никогда не будет делать хуже для себя. Но если Черчесов хотел сделать ставку на других игроков, то Титов всё равно был сильнее Павленко – как бы я хорошо к Сашке не относился.



Честно, я не знаю, в чём была причина такого решения, что Черчесову не понравилось в Егоре. К тому времени он меня от команды тоже немного отодвинул. Хотел убрать авторитетного игрока, себя показать? Но многие тренеры на таких вещах обожглись. Бесков, когда пришел в «Торпедо», первое, что сказал руководству клуба — убрать Стрельцова и Иванова. Ему сказали: «Нам проще вас убрать».



Может быть, характер повлиял. Зависть к величию Титова. Кто знает? Хотя Егор никогда себя не выпячивал, не ставил выше кого-то, не кичился положением. Поэтому и капитаном был — абсолютно нечестолюбивый парень. Вот что самое обидное.



Это опыт, тренерский опыт. Черчесов тогда только начинал. Тот же Бесков, когда уже стал опытным тренером, в таких ситуациях, после неудачных матчей, собирал костяк команды: «Делайте, что хотите, но нужен результат». И на какое-то время отпускал вожжи. Ребята понимали – ага, ответственность теперь на них. Собирались – и начинали выигрывать. А Бес потом потихонечку опять их к рукам прибирал.

«Я только слышал звон бутылок». Как и за что Бесков убрал из «Спартака» Олега Романцева Это случилось в поезде.

— Черчесов говорил, что это был только его выбор: «Непопулярные решения, в том числе по Титову, принимал я и только я. И я же несу за них ответственность». Или Федун мог на это решение повлиять?



— Да нет, конечно. Это было только тренерское решение. При чём здесь Федун? Федун к Титову очень хорошо относился: в 2007 году, когда мы вторыми стали, на награждении всем «Мерседесы» вручили, а Егору – «Ауди 6». Вопрос — как Черчесов объяснил своё решение Федуну. Но об этом мы можем только догадываться.



— Черчесов вернул в состав Моцарта. Почему не Калиниченко с Титовым?

— Опять же – от недостатка опыта. Как и в 2007-м в случае с Торбинским. Такая ошибка! Зачем было Димку наказывать, в состав не включать? Если бы он тогда с «Сатурном» сыграл – уверен, мы бы сто процентов чемпионами стали. Торбинский был мотором «Спартака». Ну, проспал парень, немного опоздал на предыгровую установку. Но это ж не где-то случилось – на базе. И виноват не игрок, а тот, кто отвечал за сбор команды. Второй тренер, ещё кто-то. А я по себе знаю, тоже этим занимался – футболистов с первого раза не всегда добудиться можно.



— Ледяхов вернул бы Титова в состав?

— Конечно! Игорь совсем другой человек – рубаха-парень, свободный, независтливый.

Фото: РИА Новости

— Получается, три дня всё решили.

— Мне кажется, там уже сложно было что-то изменить. Уже агенты включились, которым всегда выгодно, чтобы игрок из команды в команду переходил. Сразу появляется денежный вопрос.



Хотя Федун мог, конечно, Егору сказать: «Подожди, возьми паузу». Вот в этом, я считаю, он виноват. Руководитель такого уровня, расставаясь с таким футболистом, мог бы просчитать варианты. А получилось – одни прохлопали, другие схлопали. А крайним оказался Егор.



— Обидно?

— Конечно. Один из лучших футболистов за всю историю российского футбола! Мог спокойно в «Спартаке» до 40 доиграть. Режимщик, не пил, не курил. Без лишнего веса.



— Но после «Спартака» нигде так и не заиграл.

— Так он же спартаковец от соски матери! Это как атланта от земли оторвать – он сразу слабым становится. Так и с Егором случилось. Психологически ему тяжело было.



Но самое страшное, что с такими расставаниями весь «Спартак» потерял главное – преемственность поколений. После Романцева началась сплошная чехарда, которая и погубила клуб. Это случай, что Каррера выиграл золото – просто случай! Вот так звёзды сошлись. «Спартак» и тогда не должен был становиться чемпионом. Без связи поколений – какие могут быть победы? Если футбол и дух спартаковский стало некому передавать…

Массимо Каррера: никто из «Спартака» со мной не связывался

«Ему сказали: «Можешь оставаться в штабе. То, что играть будешь – не обещаем». Титов выбрал другой путь»

Ну и, наконец, мнение непосредственного участника скандальных событий лета-2008 – Максима Калиниченко.



— Я точно не мог остаться в «Спартаке». Мне прямо сказали: «У тебя контракт заканчивается – руководством принято решение его не продлевать».



— Черчесов сказал?

— Да. Встречей я это назвать не могу – было, скажем так, пересечение. Разговор продлился около 30 секунд. Всё, что мне там было сказано, я фактически воспроизвёл. И смысл мне был после такого оставаться? Идти разбираться к руководству – такой вариант я даже не рассматривал. Сказали – и сказали. Хорошо. Принял как данность.



У Егора, насколько помню, была другая ситуация. Ему сказали: «Можешь оставаться в штабе. То, что играть будешь – не обещаем». Он выбрал другой путь.

— Через три дня в тренерском штабе «Спартака» не станет уже самого Черчесова.

— Это жизнь футбольная. Никуда от нее не деться.



— Речь идёт о том, что подожди Титов ещё немного, и всё для него могло закончиться совсем по-другому.

— Вероятно. Но как мы знаем – история не имеет сослагательного наклонения. Если бы да кабы… Егор решил, что ждать чего-то не имеет смысла.



— За что вас всё-таки в дубль отправили – для себя выяснили причину?

— Нет. Лично для меня позиция тренера так и осталась непонятной. Ничего озвучено не было.



Другое дело, что проблемы, они ведь появляются не на ровном месте. Значит, что-то в понимании Саламыча в нашей работе было не так. Что-то ему не нравилось.



Но я не хочу копаться в этом. Ушёл из «Спартака» — начался новый этап в жизни, в карьере. Куда деваться? Плакать? Не вижу смысла. Жизнь продолжалась.



У меня другая философия – без сослагательного наклонения. Всё, что должно произойти, произойдёт. Я реалист и фаталист. Значит, так должно было случиться. Конечно, есть вещи, которые ситуативно неприятны. Никому не приятно таким образом прощаться с командой, которой отдал треть футбольной жизни, если не половину. И, конечно, поначалу я злился. Но глобально меня эта ситуация не тревожила даже тогда. А уж теперь — тем более. Я её проехал и больше к ней не возвращаюсь. Только журналисты напоминают.



— С участниками той истории сейчас какие отношения?

— Периодически Тита вижу – общаемся. С Черчесовым пересекался давным-давно – где-то на сборах. Ничего сверхъестественного – нормально поздоровались, нормально поговорили. Без проблем.



— Титов после «Спартака» так и не смог вернуться на топ-уровень. Почему?

— Это уже к Егору вопрос. Если со стороны судить, то да. Может, возраст повлиял – ему уже 32 года было. Может, то, что из родного клуба пришлось уйти. Он ведь насквозь красно-белый. Если у меня ещё какие-то вкрапления есть – днепровско-харьковские, то Титов плоть от плоти спартаковец. Естественно, ему было гораздо тяжелее уходить. Но опять же – как сложилось, так сложилось.

Фото: «Чемпионат»

P.S. С 8 лет в «Спартаке». 446 матчей за первую команду, 106 мячей (оба результата – лучшие для клуба в российской истории). 6-кратный чемпион страны, две победы в Кубке. Два раза был признан лучшим футболистом страны. Считается одним из лучших атакующих полузащитников в истории российского футбола. Олег Романцев в своей автобиографии дал Титову такую характеристику: «Для меня он был определяющим игроком. Наш воспитанник, который идеально чувствовал спартаковский футбол. По игре я назову Егора настоящей звездой европейского уровня. Считаю, что он очень рано закончил карьеру. До сорока мог бы выступать в «Спартаке». Но у каждого свои обстоятельства. Кто-то с тренером не поладил…».



Правда у всех своя, но у этой большой истории точно мог быть другой финал.