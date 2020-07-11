Всё против «Спартака»! Защитник Маслов эффектно забил в свои ворота

«Спартак» проиграл в Сочи и продлил безвыигрышную серию в чемпионате России до пяти матчей. Теперь и команда Владимира Федотова догнала красно-белых в таблице. Ещё после 20-го тура, когда москвичи опережали сочинцев на 10 очков, это невозможно было представить. Но спартаковцы продолжают упускать шансы зацепиться за Лигу Европу, заняв шестое место в РПЛ. Остаётся надеяться на Кубок России?

Главные события матча в Сочи:

— В Сочи спартаковцы проводили первый матч с новым генеральным директором Шамилем Газизовым и без дисквалифицированного на три тура главного тренера Доменико Тедеско. Два руководителя вместе смотрели футбол с трибуны «Фишта». На выезде красно-белые чувствовали себя как дома – стадион, как ни удивительно при нынешнем регламенте, был в основном заполнен болельщиками столичного клуба.

— В основу «Спартака» вернулись отбывшие дисквалификацию Самуэль Жиго и Роман Зобнин. В то же время из-за перебора карточек команде не мог помочь Зелимхан Бакаев. Кроме того, в линии атаки Александр Соболев заменил Джордана Ларссона.

— Главный эпизод первого тайма – автогол Павла Маслова. По-своему уникальный: молодой защитник «Спартака» поразил собственные ворота ударом скорпиона, пытаясь выбить мяч в борьбе с соперником. Впрочем, по этому моменту больше вопросов к Наилю Умярову и Айртону, которые не помешали проскочить в штрафную Андрею Мостовому.

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— У спартаковцев наверняка опять будут претензии к судейству. В первом тайме случился очень спорный эпизод с падением Эсекьеля Понсе в штрафной Николая Заболотного, который заменил получившего травму перед матчем основного голкипера «Сочи» Сослана Джанаева. По каким-то причинам арбитр Сергей Иванов не стал даже смотреть повтор. Возможно, коллеги, отвечающие за работу VAR, подсказали ему, что Понсе либо находился в офсайде, либо сам умышленно зацепился за ногу Заболотного, чтобы выпросить пенальти.

— Первый тайм «Спартак» проиграл по счёту, хотя выиграл по ударам – 7:2 (в створ – 1:1). До своего гола команда Владимира Федотова достаточно смело прессинговала, и красно-белым было тяжело выходить из-под давления хозяев. Разве что забросы на пару форвардов Понсе – Соболев помогали разбивать этот прессинг. Когда «Сочи» вышел вперёд, гости больше времени проводили в позиционном наступлении. Но атакам недоставало обострений, а ударам – точности.

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— Одно из решений Тедеско или заменявшего его на скамейке Андреаса Хинкеля, которое должно было помочь «Спартаку» перевернуть игру, – нестандартная двойная замена. Вместо Николая Рассказова и Умярова тренерский штаб красно-белых выпустил пару, по сути, форвардов Резиуана Мирзова и Ларссона, сохранив при этом схему. Мирзов попробовал себя в роли латераля, швед – атакующего центрхава. «Спартак» всё время проводил с мячом на чужой половине поля, поэтому, видимо, Тедеско пришёл к мысли, что условные позиции не имеют значения. Более того, Мирзов и Айртон менялись флангами.

— На 85-й минуте спартаковская трибуна за воротами «Сочи» ещё раз взорвалась от негодования, понося судью последними словами! Соболев упал в штрафной хозяев после контакта с Николаем Заболотным. Однако повторы показали, что в этом эпизоде судья Иванов, пожалуй, не ошибся: голкипер сыграл в мяч, а не в ногу нападающего.

— «Спартак» в итоге заметно превзошёл «Сочи» по ударам – 16:2 (в створ – 3:1). Самым бьющим игроком матча оказался Алекс Крал (четыре попытки). Один из двух ударов хозяев нанёс Александр Кокорин. Арендованный у «Зенита» нападающий снова заслуживает добрых слов за свою игру. Кокорин был полезен в подыгрыше, а во втором тайме на фоне усталости проделал огромный объём работы и хорошо помогал обороне. За жёсткий подкат в концовке даже получил жёлтую карточку.