Неужели «Спартак» снова засудили? Разбор спорных моментов в Сочи

В 28-м туре «Спартак» на выезде проиграл «Сочи». Но, как и после предыдущих матчей красно-белых, у болельщиков московского клуба возникли вопросы к арбитрам. Спорных эпизодов в матче было несколько – мы разобрали их вместе с арбитром Игорем Федотовым.
Слово Федотову.
22-я минута. Резервный арбитр начал голевую атаку «Сочи»
Перед голом в ворота «Спартака» резервный арбитр отдал мяч игроку «Сочи». Он вообще мяч трогать не должен, а он отдаёт его футболисту хозяев, и те забивают гол. Выходит, резервный арбитр начал голевую атаку, хотя он вообще не может трогать мяч.
Более того, после этого был назначен штрафной в пользу «Сочи», но мяч был введён не с того места.
34-я минута. Столкновение Понсе и Заболотного – не пенальти
Заболотный играет в мяч, решение продолжить игру верное. Заболотный не фолил на Понсе, это не пенальти. Заболотный рукой задевает мяч, а потом уже происходит игровое столкновение вратаря и Понсе. Если бы Заболотный не играл в мяч, то мяч пошёл бы не под спину вратарю, а прямо, и можно было бы говорить о пенальти и красной карточке. Раз мяч остался под Заболотным, значит, его кто-то коснулся, и это был не игрок «Спартака».
49-я минута. В ворота «Сочи» следовало назначить пенальти.
Момент на 49-й минуте – для меня это одиннадцатиметровый удар. Игрок «Сочи» играет рукой в свой штрафной площади. Пересмотрел повтор много раз – защитник хозяев находится на линии штрафной, он разворачивается в сторону ворот, а рука, соответственно, находится в штрафной. Можно даже по проекции посмотреть, где он выпрыгивает. Следовало назначить пенальти в ворота «Сочи». Арбитр эпизод видеть не мог, он смотрел в спину футболисту, но второй помощник мог увидеть момент, а судьи на VAR, скорее всего, не нашли нужный повтор. А раз повтора с офсайдной камеры нет, значит и камеры, скорее всего, там просто нет.
84-я минута. Нарушения на Соболеве не было.
Что касается момента на 84-й минуте с падением Соболева, то здесь вратарь первый на мяче, ничего такого в этом эпизоде нет.
Общая оценка игры
В целом Иванов отсудил нормально, ровно. Спорные моменты были, да, куда без них. Но решения принимались нормальные – с Понсе был вообще тяжелейший момент, но разобрались, что Заболотный играл рукой в мяч. Сейчас все начнут говорить, что все решения не в пользу «Спартака», но всё было одинаково.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».
Для меня пенальти на 49-й судьи прозевали. И снова прозевали его не в пользу «Спартака». Но надо немного отстать от судей и спрашивать Колошина: «Почему не работает VAR?»
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